Петербурженка вырастила гигантскую тыкву весом 160 килограммов

Жительница Петербурга вырастила тыкву, которая весит 160 кг и продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер Live».

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По данным источника, 16 августа тыква весила 40 кг. Уже через неделю, 23 августа, вес удвоился и овощ стал весить 80 кг. 9 сентября при взвешивании хозяйка обнаружила, что тыква вновь увеличилась в два раза и ее вес достиг около 160 кг.

«<…> и на данный момент она еще растет, если будут позволять погодные условия, подрастет еще», — рассказала хозяйка гигантской тыквы.