Еще одна книга Квентина Тарантино «Киноспекуляции» вышла на русском языке
Издательство Individuum выпустило новую книгу режиссёра Квентина Тарантино под названием «Киноспекуляции». Такой информацией поделились «Ведомости».
Это уже вторая книга режиссёра. Как говорится в сообщении издания, это пристрастная история Нового Голливуда. Такое наименование закрепилось за периодом с 1960 до 1980 годов. Тогда кинодеятели США стали снимать европейские авторские ленты. В публикации заметили, что Тарантино написал «пристрастный учебник кино» и раскрыл там свою формулу успеха.
В мае режиссёр думал стать писателем после завершения режиссёрской карьеры. В начале августа он собирался предложить роль Брюсу Уиллису в своей последней киноработе.