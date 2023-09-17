Еще одна книга Квентина Тарантино «Киноспекуляции» вышла на русском языке

Это уже вторая книга режиссёра. Как говорится в сообщении издания, это пристрастная история Нового Голливуда. Такое наименование закрепилось за периодом с 1960 до 1980 годов. Тогда кинодеятели США стали снимать европейские авторские ленты. В публикации заметили, что Тарантино написал «пристрастный учебник кино» и раскрыл там свою формулу успеха.