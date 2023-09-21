5 романов Кинга, которые должен прочитать каждый

21 сентября отмечает день рождения американский «Король ужасов» и автор известнейших в мире триллеров Стивен Кинг. Какие его книги стали культовыми и обязательны к прочтению всем любителям ужасов, мистики и драмы – в материале «ФедералПресс».

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«Кладбище домашних животных»

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Сюжет

Молодая пара, Луис и Рейчел Крид, а также двое их детей переезжают в новый дом. Все казалось идеальным, вот только рядом с их домом проходило шоссе, по которому постоянно мчались большие грузовики.

Но самой странной и пугающей находкой оказалось заброшенное индейское кладбище, на котором местные жители привыкли хоронить своих домашних питомцев.

Маршрут проезда грузовиков пролегал подозрительно близко к этому месту. Жуткий секрет кладбища стал открываться постепенно – Луис Крид первым столкнулся с ним после того, как похоронил домашнего любимца, которого сбил грузовик. А следующей жертвой опасной трассы становится маленький сын молодой пары.

Обратите внимание, что на обложках некоторых изданий романа название написано с ошибками: «КлаТбище домашних жывотных». В книге эта особенность объясняется тем, что на кладбище в основном бывают дети, которые и написали табличку-указатель с ошибками.

Почему стоит прочитать

Основное достоинство этой книги в том, что автор детально передает все эмоции главного героя. Это тяжелые чувства, которые толкают мужчину на страшные поступки, и читатель получает возможность разделить все его мысли.

Стоит учитывать, что книга вызывает не самые приятные эмоции – чтение не будет легким. К тому же сюжет очень известен, и вам могли попадаться спойлеры к нему в различных источниках.

Роман был экранизирован несколько раз. По мнению многих критиков, фильмы, хотя и сняты по сюжету книги, совершенно не передают кинговскую атмосферу. Поэтому, если вам не понравились фильмы, все же стоит прочитать роман.

«Сияние»

Сюжет

Семья приезжает присматривать за отелем, который закрывается в мертвый сезон, так как находится в отдалении и зимой туда трудно попасть. Маленький сын Дэнни обладает загадочным даром – «сиянием», а его отец Джек представлен как писатель и алкоголик в завязке. Вскоре выясняется, что в отеле происходят странные вещи – жуткие существа стремятся подчинить себе разум Джека и пытаются добраться до его сына.

Почему стоит прочитать

«Сияние» – одна из книг Стивена Кинга, с которой часто советуют начинать знакомство с его творчеством. Известна также ее экранизация от режиссера Стэнли Кубрика. У романа есть продолжение – «Доктор сон».

Это роман небольшого объема, написанный, несмотря на пугающий сюжет, приятным языком. Он легко и весьма быстро читается, но при этом создает меланхолично-гнетущую атмосферу.

По мере развития сюжета напряжение возрастает, и ближе к концу остановиться просто невозможным. Герои прописаны реалистично и очень глубоко, особенно отец семейства Джек, который оказывается сильно травмированной личностью. Автор раскрывает это с помощью ярких эпизодов из детства Джека и погружает нас в его мысли и внутренний мир.

«Мизери»

Сюжет

«Мизери» уникальна тем, что это одна из немногих книг Стивена Кинга, где полностью отсутствует мистика. Роман повествует об известном писателе, попавшем в серьезную аварию. Ему спасает жизнь самая преданная фанатка, после чего забирает мужчину к себе домой. Выясняется, что девушка буквально одержима творчеством своего кумира.

Почему стоит прочитать

«Мизери» – книга с динамичным сюжетом, в котором выделены точки высокого напряжения. Читатель гадает, удастся ли главному герою выбраться из этой ситуации и каким образом? На что еще способна безумная поклонница?

Этот роман – про разные грани одержимости и напряжение, которое не ослабевает до самого конца. В сравнении с другими известными книгами Кинга «Мизери» не так глубока, но история все равно очень захватывает.

Плюсы этой книги в том, что она имеет небольшой объем и написана приятным и легким языком. К тому же главная героиня, несмотря на свое безумие, выглядит крайне реалистично.

«Оно»

Сюжет

Книга рассказывает о компании подростков из городка Дерри, которые смело сражались с отвратительным монстром, похищавшим души людей. Чудовище не привыкло сталкиваться с сопротивлением и жаждет новых жертв.

Ребята сумели отправить зловещего клоуна в небытие – неизвестно, надолго ли. Позднее детские страхи продолжают преследовать героев и во взрослой жизни. В какой-то момент им вновь приходится встретиться с древним злом.

Почему стоит прочитать

«Оно» считается одним из самых жутких произведений Кинга. Некоторые фанаты называют книгу местами слишком затянутой и чрезмерно жесткой. Однако критики сходятся во мнении, что этот роман – в первую очередь о ценности дружбы и о проблемах взросления.

За пугающим образом клоуна Пеннивайза скрывается история о борьбе детей с ужасом, который отказываются замечать взрослые. А еще в этой книге вы найдете прекрасные описания характеров подростков-изгоев.

«Кэрри»

Сюжет

Роман повествует о 16-летней Кэрри, дочери религиозной фанатички, над которой издеваются одноклассники. С раннего детства девочка проявляет способности к телекинезу. Когда у девочки в душевой после урока физкультуры впервые начинается менструация, издевательства превращаются в травлю.

При этом несчастная жертва не понимает, что с ней происходит, так как набожная мать ничего не рассказывала ей о взрослении и ее теле. После этого Кэрри обнаруживает у себя способность управлять предметами на расстоянии – позже оно сыграет роковую роль в ее собственной судьбе и судьбе обидчиков.

Почему стоит прочитать

Говорят, что когда Стивен Кинг писал свой дебютный роман «Кэрри», он испытывал немалые трудности с передачей подробностей женской телесности и передачей особенностей мышления подростка, которым руководят гормоны. При этом критики отмечают особую чуткость романа и его подлинную реалистичность.

В большинстве книг о подростках главная героиня, хоть и является объектом насмешек сверстников, внутри оказывается позитивным и добрым человеком, который в конечном счете находит и уважение, и любовь.

А Кэрри – это настоящая жертва травли, с реальными прыщами и без вселенской доброты и всепрощения внутри. Она мыслит как отвергнутый всеми и проблемный подросток – откровенно не любит мать, ей не жаль одноклассников и нет ни малейшей надежды на счастье.