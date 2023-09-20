Кладоискатель нашел в Норвегии золотые украшения V века н.э.

В Норвегии кладоискатель-любитель нашел уникальные золотые сокровища V века новой эры. Об этом сообщает National Jeweler Magazine.

© Archaeological Museum at the University of Stavanger

Эрленд Боре обследовал местность на острове Реннесёй при помощи металлоискателя, когда обнаружил то, что ему сначала показалось кучей фантиков от шоколада. Однако скоро выяснилось, что добычей мужчины стали девять подвесок из брактеатов, изготовленных из тонкого золота. На каждой из них было отчеканено изображение лошади. Рядом с подвесками лежали десять золотых бусин, исполненных в виде жемчужин, и три кольца из того же драгоценного металла.

Позже эксперты установили, что они являются составными частями ожерелья и были изготовлены полторы тысячи лет назад, во времена Великого переселения народов. Более того, клад Боре оказался самой крупной находкой брактеат с XIX века.

Специалисты пока не знают, как именно клад оказался там, где был найден, однако предположили, что его зарыл или принес в дар богам некий состоятельный человек. Тогда на севере Европы стояла постоянная непогода, бушевала чума, и многие люди покидали насиженные места. В частности, в Норвегии в V — VI веках было заброшено до 40 процентов поселений.

Кроме того, эксперты Археологического музея Ставангера отметили, что находка является по-настоящему уникальной, так как они впервые видят на подобных подвесках изображение лошади без наездника. Одинокая лошадь в те времена считалась символом болезней и горя и одновременно — надеждой на исцеление. Всего в Норвегии было найдено около тысячи брактеат, но почти на всех изображен бог Один или его сын Бальдр.