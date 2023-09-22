Самые странные вещи, которые находили при обысках у наркомов НКВД

Ни для кого не секрет, что в советские годы были арестованы многие чиновники высшего ранга. Понятно, что после арестов их квартиры и дачи подверглись обыскам. Порой следователи находили у наркомов, а потом и министров довольно странные вещи.

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Генрих Ягода

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Генрих Ягода, бывший нарком внутренних дел и позднее нарком связи СССР, был арестован в 1937 году. В его двух квартирах и загородном доме были проведены обыски. В своей книге "Сталин. Двор красного монарха" Симон Себаг-Монтефиоре утверждает, что в квартирах Ягоды было обнаружено множество предметов женской одежды.

Только одних импортных женских чулок было найдено 170 пар в жилище наркома. Кроме того, там также были обнаружены женские шубы, пальто, ночные сорочки, блузки, головные уборы, а также порнографические фотографии и интимные "игрушки". Кроме того, Ягода хранил пули, извлеченные из черепов Зиновьева и Каменева после их расстрела.

Николай Ежов

Сменивший Генриха Ягоду на посту наркома внутренних дел Николай Ежов забрал упомянутые пули и спрятал в ящик уже собственного письменного стола. Эти пули были изъяты у Ежова после ареста и обыска в 1939 году.

Также в письменном столе и книжных шкафах были обнаружены спрятанные в разных местах заряженные пистолеты и бутылки водки. Примечательно, что некоторые бутылки были полными, другие – початыми, а третьи – пустыми. В рапорте значилось, что «по-видимому, бутылки были расставлены разных местах намеренно». Зачем это было сделано, не уточнялось. На полках в квартире Ежова, согласно тому же рапорту, были расставлены «контрреволюционные» книги и брошюры, авторы которых были расстреляны.

Лаврентий Берия

Наркома внутренних дел Лаврентия Берию постигла та же участь, что и его предшественников. Впрочем, Берия был арестован уже после смерти Иосифа Сталина. Тем не менее он, как выяснилось, был не менее «разложившимся». По крайней мере, согласно стенограмме июльского Пленума ЦК КПСС, прямо в кабинете Лаврентия Павловича в ходе обыска было обнаружено «большое количество предметов мужчины-развратника». Что это были за предметы, уточнено не было.