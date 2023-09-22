Британка пыталась вывезти старинную икону из России в Финляндию

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления рассказала, что сотрудники таможни в Выборге смогли пресечь нелегальный вывоз старинной иконы из России на территорию Финляндии.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление, попытку вывезти из страны икону совершила гражданка Великобритании. Она намеревалась переправиться в соседнюю страну на рейсовом автобусе через таможенный пост МАПП Брусничное.

«Разрешительные документы на вывоз иконы из Российской Федерации у женщины отсутствовали», — отметили в таможне.

Экспертиза установила, что подокладная икона «Господь Вседержитель» создана более 100 лет назад и относится к категории культурных ценностей.