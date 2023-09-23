Создан первый в мире трофей, активируемый поцелуем

Первый в мире трофей, активируемый поцелуем, создан для Гран-при Японии
Титульный спонсор Гран-при Японии Lenovo создал уникальный трофей.
Компания заявила о первом в мире кубке, активируемом поцелуем. После того, как губы триумфатора коснутся трофея, световые панели окрасятся в цвета флага страны, которую представляет гонщик.
«Как и отпечатки пальцев, все отпечатки губ разные. Остался лишь один вопрос – кто получит поцелуй», – сообщила фирма.
Гонка пройдет в ближайшее воскресенье, 24 сентября.
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