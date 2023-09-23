Разбогатеть и спасти себе жизнь: 9 лайфхаков с жвачкой

Если вы думали, что жвачку используют только по назначению, то вы заблуждались. В День жвачки, 23 сентября, мы собрали девять нетипичных способов, как воспользоваться ей.

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75 лет назад американец Джон Кёртис изготовил у себя дома первую партию жевательной резинки, упаковал её в фольгу и продал у себя в лавке. С этого момента и началась "резиновая история". И пока вы не начали "жевать" ментальную жвачку, мы предлагаем вспомнить о старом классическом бубль-гуме. Как жвачка может помочь прославиться, отмыть миллион, отомстить и даже спасти жизнь? Вашему вниманию девять способов нестандартного применения жевательной резинки.

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ЖВАЧКА = ИЗВЕСТНОСТЬ

Если вы брезгливый, а пожёванные комки под партами ещё в школьные времена вводили вас в культурный шок, то пропустите этот пункт. Лондонский стрит-арт художник Бен Уилсон не только прикасается к использованным цветным кусочкам, но и превращает их в произведения уличного искусства, чем и зарабатывает себе на жизнь. Он стал известным в Великобритании благодаря необычному выбору "холстов" для своих рисунков. Художник находит прилипшие к асфальту жвачки, нагревает их горелкой и сверху пишет акриловые жизнерадостные миниатюры - насекомых, улочки Лондона или солнечные пейзажи. Бен создал уже более 10 тысяч крошечных произведений на жвачке и, несмотря на свои 60 лет, видимо, не собирается останавливаться. Пожалуй, такое творчество по вкусу не каждому. Однако согласитесь, идея стрит-арта интересная. Может, и в Омске найдутся желающие превратить заплёванные полимерами улицы в арт-объекты.

ЖВАЧКА = АВТОМОБИЛЬНЫЙ АРОМАТИЗАТОР

Если вы хоть раз везли в машине овощи с дачи, то знаете, что далеко не всегда они источают приятный запах. Оказавшись в подобной ситуации без ароматизатора, используйте пару лайфхаков. Для первого нужно немного пожевать пластинку и аккуратно налепить её на включённый дефлектор. Так воздух в салоне достаточно быстро станет свежим, и вы забудете об овощах в багажнике. Для второго способа подойдут только мягкие объёмные подушечки вроде Love is. Положите пять неиспользованных жвачек в любую открытую ёмкость, поставьте её в машине. Около недели в вашем салоне вместо запаха клубней будут витать ароматы летних фруктов или ментола.

ЖВАЧКА = БОГАТСТВО

В 2004 году один предприимчивый гражданин выставил на онлайн-аукцион жвачку Бритни Спирс. Для большей привлекательности он указал в объявлении, что резинка содержит ДНК-певицы. Но так как продажа человеческих тканей и жидкостей категорически запрещена, руководство сайта попросило удалить объявление. Однако спустя время продавцу жвачки всё же разрешили вернуть лот, но с условием, что в описании не будет информации о ДНК певицы. В итоге вышла весьма забавная формулировка: "Вновь представляю этот лот с некоторыми исправлениями в своих предыдущих комментариях… Это оригинальная жевательная резинка, которую выплюнула Бритни. С тех пор как она побывала во рту звезды, её больше никто не трогал. Гарантируется полная сохранность. Это ваш шанс приобрести кусочек поп-истории... прямо изо рта самой принцессы". Поговаривают, что продавец срубил 14 тысяч долларов. Да, вышел неплохой бизнес-план... Надеюсь, эта новость не заставит вас купить пачку перчаток и начать шпионить за звёздами. Кстати, кажется, на следующей неделе в Омск приезжает Григорий Лепс :).

ЖВАЧКА = СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

Если волею судьбы когда-нибудь окажетесь на необитаемом острове, где вам, как первобытным людям, придётся без спичек добывать огонь, то мы вам посочувствуем. Ну и, конечно, дадим дельный совет! Если под боком окажутся жвачка, батарейка и ни одного физика, то шансы выжить у вас не высоки. Однако они однозначно увеличатся, если будете делать всё по инструкции. Возьмите фольгу от жвачки и срежьте углы так, чтобы получилась фигура, напоминающая знак бесконечности. После замкните краями фольги контакты батарейки с двух сторон, и... о магия! Фольга загорелась. Останется лишь быстро поднести к середине конструкции труху, бумагу или другие легковоспламеняющиеся материалы. Пользуйтесь!

ЖВАЧКА = ОТПОР НАСЕКОМЫМ

Выехали на природу, но забыли репелленты дома? Небольшим спасением станет мятная жвачка. Ментол в составе отпугивает кровососущих и может применяться в качестве репеллента. Пожуйте пару пластинок и попробуйте развести ещё несколько штук в воде. Раствор нанесите на открытые участки кожи, тогда для насекомых вы станете менее привлекательным, ведь они просто терпеть не могут запах мяты. В случае безумной атаки лесных микромерзавцев вас вряд ли спасут наши советы, но вы однозначно останетесь куда более целым и не сбежите из леса спустя 30 минут с запланированного уикенда.

ЖВАЧКА = СПАСЕНИЕ ДЛЯ БРЕКЕТОНОСЦЕВ

Представьте, что через 15 минут у вас важная конференция, где вам нужно не менее получаса устно презентовать важный проект. Но, о ужас, ваши брекеты расцарапали полость рта до крови и любое движение челюсти причиняет адскую боль. Если под рукой нет ортодонтического воска или ваты, то используйте жвачку. Конечно, когда придёт время отдирать её, вам придётся не сладко, ведь застревает она в конструкции брекетов сильно. Но в экстренной ситуации выбирать не приходится.

ЖВАЧКА = БЫДЛОМЕСТЬ

Мы определённо не советуем вам повторять то, что сделала девушка в ролике, который не так давно активно гулял по интернету. Кратко: пассажирка самолёта откинула свои длинные волосы через кресло, а раздражённая барышня сзади решила испортить ей причёску. И что тут скажешь - все мы помним, что иногда лучше жевать, чем говорить. Так что остерегайтесь компании жующих персон, чей культурный уровень налицо.

ЖВАЧКА = КОНЦЕНТРАЦИЯ

Жевательная резинка захватила многих известных людей. Так, американский баскетболист Майкл Джордан не мог оторваться от жвачки даже во время матчей. Он был согласен с мнением ряда учёных и верил, что резинка помогает сконцентрироваться. По мнению некоторых исследователей, жвачка активизирует области мозга, отвечающие за внимание и моторные функции. Кстати, возможно, именно по этой причине продукт помогает избавиться от навязчивых мелодий. Ещё одна полезная фишка! Если уже не первый час пытаетесь избавиться от надоедливой песни в голове, просто пожуйте жвачку, и вскоре вам удастся выбросить её оттуда.

ЖВАЧКА = ВКУСНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Необычный коктейль с добавлением жвачек, а не сиропа "Бабл Гам", придумал нью-йоркский бармен Эбен Фримен. Bazooka Bubblegum, или коктейль для гламурных блондинок удивит ваших гостей на вечеринке. Для приготовления этого напитка потребуются время, терпение и много жвачки. Если у вас есть эти ресурсы, то держите рецепт.

Вам потребуются:

16 жевательных резинок. В рецепте используют оригинальную жвачку Bazooka, но мы предлагаем использовать аналог Love is, предпочтительно розовые пластинки;

2 стакана водкиы (вы же помните, что мы всей душой и телом за ЗОЖ);

1 ст. ложка - лайма / сока лимона / сахарного сиропа;

½ яичного белка;

1 стакан льда.