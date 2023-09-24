6 желанных предметов из СССР, от которых сейчас все избавляются

Времена меняются, и ценности вместе с ними, в том числе материальные. Предлагаем вспомнить предметы, которые раньше считались роскошью, а теперь лишь захламляют квартиру.

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Телефон

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Для кого-то домашний телефон был пределом мечтаний, но те, кому он полагался в первую очередь (руководящий состав предприятий и прочие ответственные работники госучреждений), были не очень-то счастливы. На работу могли вызвать в любой момент, а постоянно находиться «онлайн» в те времена было непривычно и, так скажем, невыгодно. Абонентская плата была посильной для каждого — всего 2 рубля 50 копеек в месяц. Но некоторым приходилось ждать возможности подключения годами. Все дело в ограниченном количестве телефонных линий.

Ковер

Стоил ковер по советским меркам очень дорого, но был практически в каждой семье. Возможно, потому, что был престижным и желанным подарком на свадьбу. В наше время такой декор считается пережитком прошлого и имеет обидный статус пылесборника. А прежде не только украшал жилище, но и выполнял сразу несколько практических функций. Во-первых, утеплял стену около спального места; во-вторых, служил для шумоизоляции; в-третьих, прикрывал область стены, на которую не хватило обоев.

Меховая шапка

Такой головной убор был пределом мечтаний советских модниц прежде всего из-за своей высокой стоимости. Но после выхода в прокат комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», где в шапке блистала Барбара Брыльска, товар буквально стал дефицитным. А счастливым обладательницам меховых шапок тихо завидовали: ничего моднее было не сыскать.

Диапроектор

Прибор для просмотра слайдов был востребован не только в развлекательных целях, но и в учебных. Это сейчас в школах и университетах современные проекторы и умные доски. В СССР диапроектор был незаменимым оборудованием для демонстрации изображений на большую аудиторию. Впрочем, пользовался он популярностью и для домашнего применения. До персональных компьютеров и всемогущих смартфонов было еще далеко.

Шкаф-стенка

Пускай громоздкая мебель окончательно вышла из моды, но советскую гостиную без такого шкафа представить сложно. В нем могли быть и мини-бар, и библиотека, и экспозиция ценного сердцу сервиза за стеклянной дверцей. Наименее презентабельные вещи хранили на антресолях, а декоративные объекты и сувениры держали на виду. Кроме плательного шкафа других, как сейчас модно выражаться, «систем хранения» в советских квартирах часто не было, но некоторым везло получить квартиру со встроенной кладовой.

Хрусталь