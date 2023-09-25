Ваучер: что на самом деле можно было купить на приватизационный чек

В начале 1990-х годов в России были выпущены приватизационные чеки или ваучеры с надписью "10000 рублей". Каким образом специалисты определяли стоимость этих чеков и соответствовала ли она реальной ценности?

Ценная бумага целевого назначения

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Указом президента России "О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации" и "Положением о приватизационных чеках" No 914 был установлен российский вариант безвозмездной приватизации. Оба документа были опубликованы 14 августа 1992 года. Согласно учебнику "Политическая экономия" Ивана Мацкуляка, система приватизационных чеков вступила в силу на территории страны с 1 октября 1992 года. Однако срок действия ваучеров был ограничен - их можно было использовать только до 31 декабря 1993 года. Впоследствии этот срок был продлен до 1 июля 1994 года.

Согласно пункту 2 Указа No 914, приватизационные чеки могли быть куплены и проданы без ограничений в течение этого периода. Приватизационные чеки были государственными ценными бумагами с определенным назначением.

Они использовались в качестве средства оплаты при приобретении объектов приватизации в частную собственность, а также акций или паев специализированных инвестиционных фондов. Стоимость объектов приватизации могла быть полностью или частично оплачена приватизационными чеками. Стоит отметить, что за оформление чеков необходимо было заплатить 25 рублей.

Стоимость приватизационного чека

За эту сумму приватизационный чек предоставлялся каждому гражданину Российской Федерации. При этом номинальная стоимость самого чека составляла 10 тысяч неденоминированных рублей. Как утверждает Александр Безбородов, автор учебника «История России в новейшее время 1985-2009 гг.», расчет ее осуществили путем деления балансовой стоимости всех российских предприятий на 1 января 1992 года (составляла 1 триллион 400 миллиардов рублей, а к середине того же года только долги предприятий друг к другу уже в 1,5 раза превысили эту сумму) на общее число россиян, включая новорожденных младенцев (148,7 миллионов человек).

По мнению Безбородова, эта сумма была достаточно большой в августе 1992 года. Для сравнения, легковой автомобиль тогда можно было приобрести за 20 тысяч рублей. Впрочем, Анатолий Чубайс заверял, что за один ваучер можно выручить сразу две машины «Волга». Именно Чубайса обвиняли в завышенной стоимости приватизационного чека. Западные исследовали также придерживаются мнения о том, что стоимость ваучера не соответствовала российским реалиям. Если исходить из этой стоимости, то вся отечественная промышленность была оценена в 100 миллиардов долларов, что не соответствовало действительности. Ярлык в 100 миллиардов долларов меркнет по сравнению с Мексикой, где рынок акций оценивался в 150 миллиардов долларов.

Минусы ваучеризации

Более того, первоначально предполагалось, что приватизационные чеки будут именными, и это должно было затруднить их скупку и спекуляцию. Да и выдача чеков намечалась позже, когда экономическая ситуация в стране должна была стабилизироваться, а граждане смогли бы вложить свои чеки в надежные предприятия и фонды. Кроме того, срок действия ваучеров был ограничен. В конце 1991 года, когда определялась стоимость приватизационного чека, 10 тысяч рублей были действительно внушительной суммой. Однако в ходе реформ уже к осени 1992 года деньги обесценились. Тем не менее о перерасчете стоимости ваучеров никто даже не задумался. Доктор исторических наук Владимир Фортунатов, утверждает, что на один ваучер в 1992 году можно было купить 5 бутылок водки, а в 1994-м – только 3.