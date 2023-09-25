В Подмосковье семья нашла ящик с питоном в лесу

Семья пошла в лес села Новый Милет в Подмосковье собирать грибы и случайно обнаружила ящик, в котором оказался трехметровый питон. Грибники не растерялись и незамедлительно обратились за помощью к экстренным службам. Прибывшие спасатели вынули питона из ящика и доставили его в местную ветеринарную клинику.

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Питона осмотрели в ветеринарной клинике, выяснив, что пресмыкающееся находится в удовлетворительном состоянии, хотя в настоящий момент змея находится на стадии линьки. Для обеспечения комфорта и безопасности животного, специалисты начали подготовку вольера. Об этом сообщает «Балашиха 360».Случившееся поднимает вопрос о наличии потенциальных угроз, находящихся в лесах Подмосковья. Питоны являются экзотическими животными и не обитают в данном регионе.

Поэтому важно установить, как змея оказалась в лесу и принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.