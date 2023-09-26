«Самолет против вертолёта»: кто на самом деле победит в таком неравном бою

Соперничество между вертолетом и самолетом можно сравнить с гонкой между поездом и автомобилем или схваткой между боксером и каратистом, чтобы определить, кто из них сильнее или быстрее. Однако такие соревнования не имеют практического значения, поскольку в реальности они маловероятны. Тем не менее, интересно узнать, какая из этих летающих машин окажется превосходящей.

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На первый взгляд, самолет имеет явное преимущество в воздухе. Он способен развивать большую скорость, достигать большой высоты и обладает лучшим вооружением, особенно истребители, которые предназначены для воздушных боев. Вертолеты, с другой стороны, называются летающими танками по причине их основной задачи - борьба с наземными объектами, движущимися и стационарными, а также с бронетехникой противника.

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Известно, что первую симуляцию столкновения вертолета и самолета провели в Германии в 1942 году во время испытаний Fl.282 Kolibri «Колибри» на Балтике. Этот небольшой вертолет с двумя «пересекающимися» винтами использовался в основном для разведывательных целей и не имел оружия. Однако, в ходе последующего изучения, вертолет оказался неуязвимым для обстрела из фотопушек, установленных на самолетах.

Свой эксперимент по моделированию ситуации проводили и в СССР. И выводы оказались весьма неочевидными: при расстоянии между машинами менее 600 м вертолет имеет существенное преимущество. А на большей дальности он способен нивелировать недостаток вооружения, маневрируя и используя в качестве укрытия складки местности.

Преимущество вертолета еще и в том, что на малых высотах, до 150 м, радиолокационные системы импульсно-доплеровского типа (такие, например, установлены на современных модификациях МиГ-23) его не обнаруживают. Другое дело, что опытный экипаж истребителя вряд ли подпустит вертолет достаточно близко. В то время как сам вполне может за счет скорости и уйти от ракет противника, и разорвать дистанцию и атаковать врага с дальних расстояний.

В силу того, что вертолеты и самолеты обычно выполняют разные боевые задачи, их столкновений в мире происходило не так и много. Так, в 1985 году в ходе Гражданской войны в Анголе произошел ряд столкновений советских вертолетов Ми-25 (экспортный вариант Ми-24) и итальянских легких истребителей «Импала». Победа осталась на стороне последних, хотя один из самолетов и получил повреждения. Но они оказались не критичными, и пилот успешно посадил машину на основном аэродроме.

Впрочем, первое из зарегистрированных столкновений произошло раньше — в 1978 году. Тогда советский истребители МиГ-23 атаковал два иранских вертолета «Чинук», нарушивших границу. Один из вертолетов был уничтожен ракетой Р-60, второй сбит из авиапушки. Самолет при этом не пострадал. Но считать этот бой полноценным не стоит, ведь «Чинук» — это, скорее, вспомогательный транспортник, который сложно считать полноценным штурмовым вертолетом.

А вот несколько обратных примеров. В 1982 году пилот сирийского Ми-24В, выполняя боевое задание, столкнулся с двумя «Фантомами». Выполнив эффектный и неожиданный разворот, он выпустил две ракеты Р-60, поразив сразу оба идущих на встречном курсе истребителя.

Аналогичное боестолкновение произошло двумя годами позже в ходе ирано-иракской войны. Пилот Ми-24Д ВВС Ирака, уйдя на предельно малую высоту, не дал «Фантому» воспользоваться ракетами «воздух-воздух», поразив снизу фюзеляж противника своими неуправляемыми ракетами С-5.

Относительно недавняя победа принадлежит российскому вертолету Ми-24ВП, который в ходе вооруженного конфликта в Абхазии в 1992 году за счет грамотного маневрирования сумел поразить противотанковой ракетой грузинский Су-25.