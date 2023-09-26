Второй Бэнкси: датский художник обманул музей креативным образом

Теперь Йенс Хаанинг должен культурному учреждению крупную сумму денег.

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Датский художник Йенс Хаанинг решил взять у музея полмиллиона крон (почти 7 миллионов рублей по текущему курсу), чтобы из них сделать инсталляцию. Однако деятель искусства отдал культурному учреждению пустые холсты.

Новый шедевр Хаанинга должен был стать продолжением его работ по экспонированию в музеях банкнот и монет на суммы, эквивалентные средним годовым зарплатам рабочих в разных странах. Художник же решил оставить деньги, полученные от музея, и отправить ему пустые холсты в знак протеста против нарушения прав творцов на арт-рынке.