Шляпу Джексона продали на аукционе почти за восемь миллионов рублей

Фетровую черную шляпу американского певца Майкла Джексона продали на парижском аукционе Lemon Auction и Artp Ges за миллионы рублей. Об этом сообщает издание Vanguard.

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Речь идет о предмете гардероба, в котором артист впервые исполнил «лунную походку». После исполнения песни Billie Jean Джексон бросил шляпу в дальний конец сцены и исполнил свой легендарный трюк.

Отмечается, что аукционный дом Hotel Drouot предварительно оценил стоимость аксессуара в сумму от 60 тысяч до 100 тысяч евро (от 6 миллионов до 10 миллионов рублей). Однако в день торгов она ушла с молотка за 77,6 тысячи евро (почти за 8 миллионов рублей).