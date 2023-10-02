Письмо Колумба об «открытии» Америки продадут на аукционе

Оригинал письма мореплавателя Христофора Колумба об "открытии" Америки продадут на аукционе за $1,5 млн. Об этом сообщает The Guardian.

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Написанное Колумбом в 1493 году письмо с вестью об "открытии" Америки и близлежащих островов впервые продадут на аукционе за $1,5 млн.

До этого документ более 100 лет находился в частной швейцарской коллекции.

В своем письме мореплаватель описал природу и местных жителей, которых назвал "похожими на дураков".