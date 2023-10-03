Мужчина обнаружил странную находку в лесу и озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником darbsllim опубликовал фотографию странной находки, которую он обнаружил, когда гулял в лесу. Его публикация озадачила комментаторов: они делились предположениями о том, что именно запечатлено на снимке.

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«Во время прогулки в лесу я заметил рядом с тропинкой углубление в земле, заглянул внутрь и нашел странную статуэтку», — написал мужчина.

К посту он прикрепил снимок, на котором можно увидеть деревянную фигуру мужчины и колокольчик на ней.

Публикация вызвала бурные обсуждения в сети. Один из комментаторов заявил, что автор наткнулся на тайник, который оставили туристы, играющие в геокешинг. По мнению другого пользователя, его находка могла быть статуей языческого божества.

«Подобные тотемы можно встретить по всей Восточной Европе», — добавил он.

Несколько участников обсуждения посоветовали автору поста не притрагиваться к находке.

«Пожалуйста, ради всего святого, не прикасайтесь к нему. Мы едва пережили пандемию коронавируса», — пошутил один из них, обращаясь к автору поста.