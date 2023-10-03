Норвежская семья в поисках сережки выкопала артефакты викингов

Семья из Норвегии совершила редкую находку, разыскивая потерянную золотую сережку во дворе своего дома на острове Йомфруланд. Им удалось обнаружить артефакты эпохи викингов возрастом более 1000 лет.

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Члены семьи Аасвик исследовали участок вокруг дома с металлоискателем, чтобы найти исчезнувшее украшение. Однако вместо обычной сережки они вытащили из-под земли пряжку в форме чаши и еще один необычный предмет, который мог быть частью древнего захоронения.

Семья немедленно связалась с местными властями, чтобы сообщить о своей находке. Эксперты провели исследование и обнаружили, что под деревом в семейном саду находится могила женщины, жившей примерно в 800 годах нашей эры.

Йомфруланд – небольшой остров у южного побережья Норвегии. По словам специалистов, находка имеет большое значение для истории региона. Так, это первое историческое свидетельство эпохи викингов на острове. Раньше ученые только предполагали, что люди жили там в эпоху викингов, но не могли этого доказать, сообщает Arkeonews.