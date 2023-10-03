Подборка книг, которые помогут найти силы

Иногда бывает непросто справиться с трудностями и обстоятельствами, на которые мы никак не можем повлиять. В такие моменты не стоит забывать: мы можем поддержать себя сами и найти силы внутри.

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Собрали книги, которые помогут отыскать внутреннюю опору и поддержат, когда непросто.

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Внутренняя опора

Что стоит между нами и более счастливой и полноценной жизнью? Нередко это не реальные обстоятельства или препятствия, а наши собственные негативные установки. Из-за них мы боимся или стесняемся говорить о своих желаниях, отказываем себе в праве на ошибку, и в результате живем, опираясь не на свои, а на чужие ценности.

Для того чтобы вырваться из этого замкнутого круга и разрешить себе жить той жизнью, которой вы хотите, психолог Анна Бабич предлагает выстроить внутри себя опору, с которой начинается путь к желанным изменениям.

Вы научитесь распознавать свои эмоции и управлять ими, наладите отношения с окружающими, сможете психологически повзрослеть и наконец по-настоящему принять себя.

Живу как хочу

Книга от опытного психотерапевта Ирины Гиберманн, которая получила академическое образование в Германии и более 10 лет работала в клинике по лечению психосоматических расстройств и зависимостей.

Это книга не про теорию психотерапии и исцеление, а про отношения с собой, которые позволят заглянуть за кулисы собственной психики, расставить все по своим местам и начать уверенно смотреть в будущее.

Если вы хотите разобраться в себе и вам нужны рабочие инструменты, чтобы сделать это бережно и чутко, эта книга даст их вам. Если хотите вырастить внутреннего взрослого — вы сможете заложить фундамент, на котором будет крепко стоять ваша личность.

Вы достаточно хороши

Убеждение, что «со мной что-то не так», бессознательно укореняется внутри, втягивая нас в бесконечную погоню за идеалом. Испытываем неловкость или вину, когда живем «слишком хорошо». Боимся рисковать и не решаемся сделать то, о чем мечтали. Это отнимает множество сил, душевных и физических.

Меж тем у нас уже есть все ресурсы, чтобы жить свою лучшую жизнь без напряжения и тревоги. В наших силах признать, что мы достаточно хороши, и избавиться от вечного недовольства собой.

Эта книга о том, как заглянуть внутрь себя, чтобы найти подтверждение собственной ценности и сменить неосознанную настройку «со мной что-то не так» на базовое убеждение «я в порядке». Советы и упражнения помогут вам услышать себя и с вниманием отнестись к своим потребностям.

Обнимательная психология: найти опору в себе

Жизнь — это не спектакль и без конца репетировать невозможно. За фасадом обычной жизни мы прячем боль, пытаемся менять себя, ждем, когда же начнем жить «по-настоящему».

Только сняв доспехи и сбросив маску, вы сможете понять и узнать себя, освободиться от оков в виде страхов и неуверенности. Эта книга самой популярной серии по психологии в азиатских странах научит с терпимостью смотреть на недостатки, поможет принять свою уязвимость и развязать запутанные узлы внутреннего «я».