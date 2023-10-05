По случаю юбилея куклы Лондонский музей дизайна собирается провести уникальную ретроспективу.

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После выхода фильма Гретs Гервиг мир захватила настоящая «барбимания». Звезды, в том числе мужского пола, стали одеваться в стиле «барбикор», а продажи кукол Барби выросли до космических высот.

Именно поэтому Лондонский музей дизайна собирается провести уникальную ретроспективу. Выставка, которую планируют открыть в следующем году, будет посвящена 65-летию культовой куклы и осветит буквально все этапы звездного пути Барби. Например, мало кто знает, что у куклы есть полное имя, ее зовут Барбара Миллисент Робертс (в честь дочки создательницы куклы).

У ее друга Кена, к слову, тоже есть полное имя: Кеннет Шон Карсон. Он на три года младше своей подруги, а познакомились они во время съемок рекламного ролика.