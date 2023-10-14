Новосибирский нумизмат продает пятак Екатерины II за 9000 рублей

Новосибирец выставил на площадке объявлений информацию о продаже пятаков XVIII века. По словам продавца, деньги настоящие. Одна монета стоит от 4 до 9 тысяч рублей.

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Самый дорогой – пятак 1777 года выпуска. На реверсе изображён щит в виде выпуклого яйца.

Продавец утверждает, что монета в отличном состоянии, на ней нет коррозии. При покупке двух и более пятаков предлагается скидка.

Пятикопеечники Екатерины II чеканились на семи монетных дворах, в том числе Екатеринбургском, Санкт-Петербургском, Сузунском, Сестрорецком, Таврическом, Московском, и Аннинском.