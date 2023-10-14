Новосибирский нумизмат продает пятак Екатерины II за 9000 рублей

Новосибирский нумизмат продаёт пятак Екатерины II за 9000 рублей
Новосибирец выставил на площадке объявлений информацию о продаже пятаков XVIII века. По словам продавца, деньги настоящие. Одна монета стоит от 4 до 9 тысяч рублей.
Самый дорогой – пятак 1777 года выпуска. На реверсе изображён щит в виде выпуклого яйца.
Продавец утверждает, что монета в отличном состоянии, на ней нет коррозии. При покупке двух и более пятаков предлагается скидка.
Пятикопеечники Екатерины II чеканились на семи монетных дворах, в том числе Екатеринбургском, Санкт-Петербургском, Сузунском, Сестрорецком, Таврическом, Московском, и Аннинском.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу за 41 миллион рублей четырёхуровневую квартиру.