Один из первых в мире космических шлемов продают на аукционе
Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги шлем, использовавшийся в первом отряде космонавтов СССР: стартовая цена – 1,2 млн руб., сообщает АНГ «Москва».
«Шлем космического скафандра СК-1 (скафандр космонавта 1-го отряда). СССР, Машиностроительный завод «Звезда» (пос. Томилино Московской области), 1950-е – начало 1960-х годов. <…> В хорошем состоянии, следы бытования», – говорится в описании позиции.
Организаторы торгов заявляют, что лот относится к начальному периоду развития космического скафандростроения и «представляет коллекционную ценность музейного уровня». По сведениям завода-изготовителя, в то время было создано всего 29 скафандров: семь – для полетов, 20 – для испытаний и два – для подготовки в бассейне. Как выяснили эксперты из Политехнического музея, представленный шлем как раз один из двух, использовавшихся при тренировках на воде, и, возможно, уже единственный.
«По оценкам аукционного дома «Сотбис», стоимость подобных комплектных скафандров может доходить до 1 миллиона долларов», – пояснили в «Литфонде».
Онлайн-аукцион назначен на 19 октября.