Один из первых в мире космических шлемов продают на аукционе

Организаторы торгов заявляют, что лот относится к начальному периоду развития космического скафандростроения и «представляет коллекционную ценность музейного уровня». По сведениям завода-изготовителя, в то время было создано всего 29 скафандров: семь – для полетов, 20 – для испытаний и два – для подготовки в бассейне. Как выяснили эксперты из Политехнического музея, представленный шлем как раз один из двух, использовавшихся при тренировках на воде, и, возможно, уже единственный.