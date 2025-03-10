Графики Ганта: какие стратегии помогут поступить в топовый зарубежный вуз

В издательстве «Альпина» в марте выходит книга-руководство для мечтающих учиться за границей — «Проще, чем кажется. Стратегии поступления в топовый зарубежный университет».

© NicoElNino/iStock.com, Рамблер

В своей книге консультант и выпускник Cornell University в Нью-Йорке Айболат Абитбеков предлагает пошаговую стратегию для тех, кто хочет стать студентом топовых учреждений мира. В книге он описывает весь процесс, будь то постановка целей, поиск финансирования и написания мотивационного письма или подача документов и прохождение интервью.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги, в котором автор рассказывает о своих ошибках, которые он допустил, при подготовке к поступлению в Cornell University. А также даёт советы, как правильно спланировать поступление, чтобы снизить уровень стресса.

© «Альпина»

От идеи о поступлении в Cornell University до её фактической реализации у меня ушло около четырёх лет. Я считаю, что это слишком долгий срок. При условии правильного планирования этот процесс должен занимать от трёх месяцев до трёх лет в зависимости от уровня подготовки. У меня правильного планирования не было: я не расписывал задачи, не ставил сроки, не использовал различные диаграммы и другие инструменты.

Я обещал максимально честно рассказать обо всех совершенных на этом пути ошибках, чтобы вы могли избежать их и сэкономить своё время, энергию и деньги. Предлагаю начать с главного.

Итак, идея об учёбе в одном из лучших университетов мира зародилась в моей голове и сразу же окрылила меня. Я был полон энтузиазма и мотивации, записался на курсы английского, часами делал домашние задания, просматривал сайты вузов, искал людей, которые обучались за рубежом, и пытался найти как можно больше нужной мне информации. Я предпочитал доверять своей памяти, интуиции и способностям, не видя никакой необходимости в том, чтобы составлять какие-то планы. Я был слишком уверен, что быстро достигну своей цели.

Однако, сколь бы усердно я ни работал, никакого прогресса не чувствовалось. Я забывал о дедлайнах, терялся в море задач и не мог эффективно управлять своим временем. Всё шло очень медленно. Не раз я опускал руки, переставал бороться и идти к своей цели. Мотивация пропадала, и уверенность покидала меня. В результате я забрасывал процесс поступления на месяцы, один раз даже сделал паузу длиной в целый год. Потом я вновь брался за дело. Но снова без чёткого плана на бумаге.

Так незаметно пролетели три года, а я будто всё топтался на одном месте. Казалось, что я по-прежнему нахожусь в той же точке, откуда начинал. Позже я осознал, насколько ошибочным был мой подход. Я понял, что одной только интуиции и способностей недостаточно, чтобы эффективно управлять сложным процессом поступления. Я нуждался в чётком планировании. Увы, тогда я не догадывался об этом. Если бы я с самого начала правильно планировал, делал визуальные карты, использовал различные инструменты для планирования (такие, например, как диаграмма Ганта), то мог бы гораздо лучше организовать весь процесс, избежать просрочек и более эффективно использовать свои ресурсы. Как оказалось, планирование при поступлении, как и в любом другом проекте, имеет множество преимуществ. Давайте рассмотрим основные из них.

Во-первых, планирование помогает распределить время между различными этапами подготовки, такими как подготовка к тестам, написание эссе, сбор рекомендательных писем и т. д. Когда у человека есть дедлайны, он работает более эффективно. План помогает убедиться, что все работы выполняются вовремя и ни один важный момент не упущен.

Второе преимущество заключается в эффективном использовании ресурсов. Кандидаты могут определить, какие материалы, курсы или руководства им необходимы для успешной подготовки, и нацелить свои усилия на их получение.

Третье. Планирование помогает разработать стратегию подготовки, учитывая индивидуальные сильные и слабые стороны, а также требования конкретного университета. Это может включать в себя выбор оптимального времени для сдачи необходимых тестов, решение, какие дополнительные курсы следует пройти и т. д.

Наконец, чёткое планирование снижает стресс. Зная, что у вас есть конкретный план действий, и преодолевая один этап за другим, вы будете чувствовать себя более уверенно и спокойно, что, в свою очередь, обеспечит более продуктивную работу.

Теперь поговорим о том, как эффективно планировать своё поступление. Это можно сделать с помощью различных способов и инструментов — как современных, так и традиционных. Исходя из личного опыта, хочу выделить некоторые из них.

Списки на бумаге. Самое простое и традиционное решение — всё написать или нарисовать на бумаге. Метод этот древний как мир, но всегда срабатывает. Перечислите все желаемые достижения, разбейте список на задачи, укажите рядом сроки — и вуаля! — теперь вы можете отслеживать выполнение конкретных дел и соблюдать дедлайны.

Графики и диаграммы. Использование графиков Ганта, диаграммы PERT и других традиционных инструментов поможет вам визуализировать временные рамки и определить последовательность задач.

Технологические инструменты. Используйте для планирования различные приложения и программы: календари (Google Календарь, Outlook), органайзеры (Evernote, Trello), задачники (Todoist, Microsoft To Do) и т. д. Все эти прелести современного мира доступны бесплатно или по приемлемой цене.

Выбор определённого метода или инструмента зависит от индивидуальных предпочтений типа задачи и предпочтительного стиля планирования. Комбинирование различных подходов также может быть полезным для создания более эффективных планов.

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