Социальный капитал: как Дональд Трамп вытащил свою компанию из долгов

В издательстве «Альпина» в марте выходит книга «Социальный капитал. Ключ к личностному росту и процветающему бизнесу».

© Niall Carson/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com; Рамблер

В своей книге предприниматель и основатель клуба «Бизнес-Миссия» Станислав Натапов подробно разбирает механизмы, которые помогают людям добиваться успехов в разных областях. Одним из ключевых моментов, по его мнению, является наше окружение, которое составляет наш социальный капитал. Именно благодаря правильному окружению люди строят успешный бизнес, оно же помогает восстановиться после тяжёлых потерь. Натапов предлагает системный подход к формированию социального капитала, опираясь на многолетний опыт работы с успешными предпринимателями и топ-менеджерами, приводит примеры из жизни известных людей.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги, в котором автор объясняет, что такое социальный капитал, а также рассказывает историю Дональда Трампа, который в своё время чуть было не потерял свою бизнес-империю, но благодаря социальному капиталу смог выйти из кризиса.

© Альпина

Если вы попробуете найти или дать определение понятию «социальный капитал», то обнаружите, что в мире до сих пор нет чёткой общепринятой трактовки и даже единого для всех понимания данного термина.

Более того, начав писать книгу, я в процессе исследования убедился в том, насколько разные категории людских взаимосвязей подразумевают те или иные авторы под термином «социальный капитал», совершенно неодинаково очерчивая его границы и тот круг людей, который в него входит.

Из всех подходов к определению этого термина я считаю наиболее точным тот, который выкристаллизовался в моём диалоге с Никитой Андросовым, очень уважаемым мною серийным предпринимателем с 25-летним стажем, техно-маркетологом, основателем компании Ingate.

Социальный капитал — это наши самые глубокие социальные связи. Можно сказать, что социальный капитал — это узкий список признательных вам друзей. Важно, что профессионально эти люди не находятся в иерархии с вами. Иными словами, они не от вас зарплату получают. А вы — не от них.

Таким образом, социальный капитал — это люди из вашего близкого окружения, в которых вы инвестировали время. Это люди, которым вы уделяете внимание и которые не находятся с вами в иерархических отношениях.

Социальный капитал — это те, кому вы можете позвонить, и они вам не откажут. Практически по любому из вопросов. Иными словами, если у вас есть в окружении человек, с которым вы редко общаетесь, уделяете ему мало времени, даже если звоните ему регулярно на день рождения, — этот человек не является для вас частью социального капитала.

Следовательно, можно сказать, что ваш социальный капитал — это люди, в отношения с которыми вы инвестировали значимую часть вашего времени и которые не находятся в иерархической или финансовой зависимости от вас.

Социальный капитал — это ваше время и та часть себя, которые вы вложили в контакты. Если убрать время, отводимое на работу, еду, отдых и сон, а также те часы, которые уделяются семье, остаётся возможность поддерживать от 5 до 15 контактов.

Есть важный аспект, связанный с принципами социализации, которые формировались на протяжении истории. Долгое время люди жили в племенах, и это повлияло на развитие определённых типов привязанностей в человеческом мозге. Эти привязанности, в свою очередь, определяют наш круг общения. Обычно у человека есть около 15 (плюс-минус две) сильных социальных связей. Что такое 15 сильных связей? Это те связи, которые вы регулярно поддерживаете.

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Социальный капитал — более узкое понятие, чем нетворк. Ваш нетворк — это ваша сеть связей без учёта глубины отношений. Заниматься нетворкингом — значит расширять число контактов, но не глубину отношений.

Интересным наблюдением можно назвать то, что владение общим языком является важным фактором в установлении глубоких связей. Данила Литвинов, СЕО и сооснователь премиальной школы для частных и корпоративных клиентов по изучению иностранных языков Langreach, заметил, что «ты не можешь иметь социальный капитал в другой среде, если ты этим языком не владеешь, ведь через переводчика не будет химии общения».

Никита Андросов поделился со мной одним довольно простым упражнением, которое я рекомендую сделать, чтобы оценить свой социальный капитал. Берете лист бумаги, делите на три столбца. В первом столбце указываете, какие у вас есть острые и сложные, так сказать, стратегические вопросы. Второй столбец — кто вам может помочь их решить, кто ваш «ангел- хранитель» по каждому из вопросов. Третий столбец — можете ли вы позвонить этому человеку, будучи уверенным, что он вам не откажет. Если вы сделали такое упражнение, то вы поняли, кто именно входит в ваш социальный капитал.

Несколько иначе обстоит дело с соцсетями. Екатерина Южанина — ведущий российский эксперт в сфере личного бренда и персональной стратегии и автор первой в России диссертации в области личного брендинга — обратила внимание на такую деталь: «Некоторые полагают, что наша аудитория в социальных сетях — это тоже наш социальный капитал. Личный бренд и ваша аудитория в социальных сетях, люди, которые вас знают, — это, несомненно, ваш важный актив, но это не равно вашему социальному капиталу».

Да, социальные сети, безусловно, дают возможность влиять, держать контакт и легко расширять окружение. Но подписчики не есть социальный капитал. Даже если вы организуете десятки масштабных конференций в год, это никак не поменяет ваш социальный капитал.

Если вы президент страны, это не меняет границ вашего социального капитала. Они упрутся в это значение: пятнадцать. И всё. Вы не можете уделять внимание больше чем 15 людям в определённый период времени. Эти 15 человек формируют ваш первый круг общения.

Ещё около 50 человек составляют ваш расширенный круг тесных взаимодействий (люди, с которыми вы поддерживаете регулярное, но менее глубокое общение).

Даже у самых «социально богатых» людей расширенный круг не превышает 150 связей. Это происходит потому, что одному человеку физически невозможно поддерживать более широкую социальную сеть. Указанное число известно как число Данбара, названное в честь британского антрополога Робина Данбара. Оно представляет собой когнитивный предел количества активных и устойчивых отношений, которые человек может поддерживать одновременно.

«Поэтому вот эта вся наивность на тему того, что у кого-то 500 контактов и он типа круче, чем я, — несостоятельна. Вопрос, кто те 15 человек, которые входят в социальный капитал? Это и есть главный вопрос, определяющий качество и уровень социального капитала. В кого ты вложил своё время и кто эти ключевые в твоей жизни люди?» — говорит Андросов.

Не всякая записная книжка, будь в ней хоть десять тысяч контактов, имеет значимую ценность. И не все контакты в записной книжке — наш социальный капитал.

Наш социальный капитал — это важнейший актив. Можно всё потерять, но отношения останутся, они позволяют снова всё начать, восстановиться.

История Дональда Трампа — яркий пример, как важны социальный капитал и личные связи для восстановления после тяжёлых потерь. В 1990-х годах Трамп столкнулся с одной из крупнейших финансовых катастроф в своей жизни. Его бизнес-империя была на грани банкротства, а сам он оказался задолжавшим почти миллиард долларов. Это произошло в результате чрезмерной закредитованности, кризиса в сфере недвижимости и серии неудачных сделок. В тот момент казалось, что его карьера закончена.

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Однако благодаря мощной сети контактов, репутации и личных отношений Трамп смог получить необходимую поддержку от банков, инвесторов и партнёров. Он сумел провести успешные переговоры, реструктуризировать свои долги и вновь вернуться на рынок с новыми проектами. Это стало возможным благодаря не только его предпринимательскому чутью, но и крепким связям с ключевыми фигурами в бизнесе и политике, которые помогли ему вернуться в игру.

Пример Трампа подтверждает, что социальный капитал — важнейший актив, который позволяет не только преодолеть кризис, но и открывать новые возможности в бизнесе и карьере. Материальные ценности могут исчезнуть, но в любой ситуации именно отношения с другими людьми помогают нам вернуться на прежний уровень и двигаться дальше.

Мне не хочется сводить понятие «социальный капитал», каким бы ценным он ни был, только к материальной стороне. Но я считаю полезной аналогию: отношения — как активы, а время, проведенное с людьми, — как инвестиция. Такое сравнение позволяет лучше понять суть и природу социального капитала.

Многим людям не вполне нравится сам термин «социальный капитал», и я могу это понять. Ведь по своей сути капитал — это то, что мы собрали, создали для того, чтобы потом во что-то инвестировать. Не все готовы применять такой подход к отношениям.

Например, Марат Куникеев, крупный предприниматель из моего окружения, владелец медиаагентства Starlink, подчеркнул, что для него отношения с людьми настолько ценны, что он не может называть их капиталом: «Самое главное, что между нами происходит, — это контакт наших душ». Такие слова заставляют задуматься, насколько важно сохранять душевную связь в отношениях. Отношения с людьми — это нечто большее, чем просто актив или капитал. Это глубокие и значимые связи, которые требуют внимания и уважения. Независимо от того, как мы их называем, важно помнить об их истинной ценности в нашей жизни.

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