Помогали морякам и богам: как описывают дельфинов в греческой и римской мифологии

Издательский проект «Лёд» в марте выпускает книгу о самых больших на планете млекопитающих и их сородичах — «Кит. Культурная история».

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В своей книге французские авторы Мишель Пастуро и Михаил Майзульс исследуют природу самых больших на планете млекопитающих — китов. Они обращаются к мифологии и древним сказаниям, в которых киты преподносятся «дьявольскими существами», вызывающими бури и штормы и обрекающими людей на страдания и гибель. Разбирают авторы литературные произведения о китах и их сородичах, среди которых касатки и дельфины, приводят примеры научных исследований, объясняют, как в разные времена менялось отношения людей к семейству китообразных.

С разрешения редакции «Рамблер» публикует отрывок из книги, в котором речь идет о дельфинах, считающихся в древние времена антиподами китов — греческие и латинские авторы наделяют их только положительными качествами.

© Издательский проект «Лёд»

Из всех морских животных, которых мы относим к семейству китообраз­ных, дельфин известен греческим и латинским авторам лучше всего: они питают к нему интерес, любопытство и симпатию. Если верить тому, что они пишут, то получается, что у дельфина только положительные качества, о чем свидетельствует длинный список хвалебных эпитетов, сопровождающих его описания и рассказы о его многочисленных при­ключениях. Животное это не только красивое, гибкое, быстрое, умное, но и веселое, игривое, доброжелательное, готовое прийти на помощь, «по природе доброе», как говорит Филострат — римский автор пер­вой половины III века, писавший на греческом и любивший сравнивать людей с животными.

Кроме того, дельфин любит свое потомство, не на­падает на сородичей, отличается прекрасной памятью, ценит музыку и умеет проявить признательность. Дельфин — единственное крупное морское животное, которое и само не злится, и Посейдона не гневает, а ведь этот бог особенно необуздан, ревнив и злопамятен. Но главное, считается, что дельфин ищет людской компании и стремится связать себя узами крепкой дружбы, в особенности с детьми. Вот как Авл Гел­ лий — автор знаменитого сборника примечательных фактов, расска­зов и анекдотов под названием «Аттические ночи» (ок. 160 г. н. э.) — передал историю юного Гиакинфа (Гиацинта), до него уже поведанную Плинием, которую впоследствии часто пересказывали и дополняли — вплоть до Нового времени:

— Ниже я привел слова ученого мужа Апиона из пятой книги его сочи­нения «О египтянах», где он сообщает о привычках, играх, прогулках и состязаниях в плавании влюбленного дельфина и не отвергшего его мальчика <…> — звали его Гиакинф. Он вилял хвостом на его голос и, окрыленный любовью, подобрав плавники, щадя, чтобы не поранить нежную кожу возлюбленного, проносил его, сидящего верхом как на ко­не, на расстояние до двухсот стадиев. Рим и вся Италия собирались тол­пой посмотреть на рыбу, влекомую поводьями Афродиты. <…> Затем этот самый мальчик заболел и умер. А тот влюбленный дельфин, после того как неоднократно подплывал к обычному месту на берегу, а маль­чика, который обыкновенно встречал его на ближайшем мелководье, нигде не было, зачах от тоски и умер; он был найден лежащим на берегу знавшими об этом деле людьми и похоронен в могиле своего мальчика.

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Не все авторы повествуют о столь удивительных событиях, но все они согласны в том, что дельфины очень любят играть, выпрыгивая из воды ря­дом с кораблями. Они помогают морякам ориентироваться во время тума­на или шторма, указывая путь к берегу. Отсюда пошла легенда о дельфинах, спасавших потерявшиеся корабли: они либо вели их в правильном направ­лении, либо уносили на спине потерпевших кораблекрушение моряков. Тела тех, кого спасти не удалось, они приносили на берег, чтобы они могли быть достойно погребены и не блуждали бесконечно в морских глубинах. Дельфины — сострадательные и участливые животные.

Как ни погляди, дельфин — это антикит: он мирный и добродушный, не заставляет море шуметь и бушевать, не причиняет никаких разруше­ний, не пожирает детей и менее крупных рыб, не прикидывается остро­вом, желая проглотить потерпевших кораблекрушение, — словом, «ему чужды хитрость и жестокость» морских чудовищ и он, напротив, испол­нен «доброты и любопытства» (Элиан).

Мифология не остается в долгу и видит в дельфине «проводника душ»: он сопровождает мертвых на Острова блаженных, где их ждет новая жизнь. Вот почему это животное часто встречается в погребальной скульптуре у греков и римлян. Кроме того, дельфин выступает атрибутом нескольких божеств, в особенности Посейдона — морского бога, ко­торого лучше не злить; Диониса, превратившего грозных пиратов в дельфинов; Афродиты, рожденной из мор­ской пены и вскормленной дельфинами; наконец — и в особенности, — Аполлона, у которого и без того было много животных, игравших роль его спутников, служителей или атрибутов: волк, ворон, петух, лебедь и даже крыса со змеей.

Дельфин — атрибут, который связывает Аполло­на с Дельфами, местом, где он одолел стража и учре­дил оракул и где располагалось его главное святилище. В Дельфах божественная речь передается людям через Пифию, которую разные античные традиции описывают как юную, укрытую от посторонних взглядов деву, вос­седающую на священном треножнике в расщелине, где помещался оракул. На любые адресованные ей вопросы она обыкновенно отвечала туманными речами, ведь бог не желал, чтобы смертные знали слишком много, и, что­бы понять сказанное ею, требовалась помощь жрецов­ толкователей.

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Поначалу к оракулу обращались раз в год, в день праздника Аполлона, а затем это событие стало проводиться на седьмой день каждого месяца — день, когда, как считалось, бог пребывал в Дельфах. Название этого места (Δελφοί), расположенного у подножья горы Парнас, имеет ту же этимологию, что и слово, которым обозначали дельфина (δελφίς). Согласно очень древней легенде, приписываемой Гомеру, Аполлон превратился в дельфина, чтобы переплыть всю Грецию и отыскать ме­сто, пригодное для возведения своего первого святилища. Затем он привлек критских мореплавателей и приказал им учредить в этом месте посвященный ему культ.

Существует и много других связанных с дельфином легенд. Самая известная рассказывает об Арионе Метим­нейском — поэте и музыканте из Коринфа. Однажды он отправился на Сицилию, чтобы принять участие в поэтиче­ском состязании, из которого вышел победителем, получив в награду много денег. Но на обратном пути матросы замыслили убить его и завладеть его богатством. Перед смертью он попросил разрешения спеть в последний раз, подыгрывая себе на кифаре. Моряки согласились. На зву­ки его прекрасного голоса приплыли дельфины, окружив корабль и напугав моряков. Арион прыгнул за борт, оседлал одного из дельфинов и добрался до берега невредимым.

К несчастью, спасший его дельфин умер от исто­щения. По возвращении в Коринф Арион рассказал свою историю, но ему не поверили, сочли сумасшедшим и бросили в тюрьму. К счастью, алчные матросы были выведены на чистую воду, сознались в содеянном и подтвер­дили историю Ариона. Поэта освободили и вернули принадлежавшее ему состояние. Чтобы отблагодарить богов и спасшее его морское животное, он заказал бронзовую статую, которую затем установил как раз на том ме­сте, где дельфин высадил его на берег, — она изображала дельфина и сидя­щего на его спине человека. Во II веке нашей эры географ и путешествен­ник Павсаний — автор весьма содержательного труда «Описание Эллады» (Περιήγησις), в котором соединяются география, история, археология и мифология, — утверждал, что видел эту статую недалеко от мыса Тена­рон на самом южном краю Пелопоннеса.

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