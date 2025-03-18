Помогали морякам и богам: как описывают дельфинов в греческой и римской мифологии
Издательский проект «Лёд» в марте выпускает книгу о самых больших на планете млекопитающих и их сородичах — «Кит. Культурная история».
В своей книге французские авторы Мишель Пастуро и Михаил Майзульс исследуют природу самых больших на планете млекопитающих — китов. Они обращаются к мифологии и древним сказаниям, в которых киты преподносятся «дьявольскими существами», вызывающими бури и штормы и обрекающими людей на страдания и гибель. Разбирают авторы литературные произведения о китах и их сородичах, среди которых касатки и дельфины, приводят примеры научных исследований, объясняют, как в разные времена менялось отношения людей к семейству китообразных.
С разрешения редакции «Рамблер» публикует отрывок из книги, в котором речь идет о дельфинах, считающихся в древние времена антиподами китов — греческие и латинские авторы наделяют их только положительными качествами.
Из всех морских животных, которых мы относим к семейству китообразных, дельфин известен греческим и латинским авторам лучше всего: они питают к нему интерес, любопытство и симпатию. Если верить тому, что они пишут, то получается, что у дельфина только положительные качества, о чем свидетельствует длинный список хвалебных эпитетов, сопровождающих его описания и рассказы о его многочисленных приключениях. Животное это не только красивое, гибкое, быстрое, умное, но и веселое, игривое, доброжелательное, готовое прийти на помощь, «по природе доброе», как говорит Филострат — римский автор первой половины III века, писавший на греческом и любивший сравнивать людей с животными.
Кроме того, дельфин любит свое потомство, не нападает на сородичей, отличается прекрасной памятью, ценит музыку и умеет проявить признательность. Дельфин — единственное крупное морское животное, которое и само не злится, и Посейдона не гневает, а ведь этот бог особенно необуздан, ревнив и злопамятен. Но главное, считается, что дельфин ищет людской компании и стремится связать себя узами крепкой дружбы, в особенности с детьми. Вот как Авл Гел лий — автор знаменитого сборника примечательных фактов, рассказов и анекдотов под названием «Аттические ночи» (ок. 160 г. н. э.) — передал историю юного Гиакинфа (Гиацинта), до него уже поведанную Плинием, которую впоследствии часто пересказывали и дополняли — вплоть до Нового времени:
— Ниже я привел слова ученого мужа Апиона из пятой книги его сочинения «О египтянах», где он сообщает о привычках, играх, прогулках и состязаниях в плавании влюбленного дельфина и не отвергшего его мальчика <…> — звали его Гиакинф. Он вилял хвостом на его голос и, окрыленный любовью, подобрав плавники, щадя, чтобы не поранить нежную кожу возлюбленного, проносил его, сидящего верхом как на коне, на расстояние до двухсот стадиев. Рим и вся Италия собирались толпой посмотреть на рыбу, влекомую поводьями Афродиты. <…> Затем этот самый мальчик заболел и умер. А тот влюбленный дельфин, после того как неоднократно подплывал к обычному месту на берегу, а мальчика, который обыкновенно встречал его на ближайшем мелководье, нигде не было, зачах от тоски и умер; он был найден лежащим на берегу знавшими об этом деле людьми и похоронен в могиле своего мальчика.
Не все авторы повествуют о столь удивительных событиях, но все они согласны в том, что дельфины очень любят играть, выпрыгивая из воды рядом с кораблями. Они помогают морякам ориентироваться во время тумана или шторма, указывая путь к берегу. Отсюда пошла легенда о дельфинах, спасавших потерявшиеся корабли: они либо вели их в правильном направлении, либо уносили на спине потерпевших кораблекрушение моряков. Тела тех, кого спасти не удалось, они приносили на берег, чтобы они могли быть достойно погребены и не блуждали бесконечно в морских глубинах. Дельфины — сострадательные и участливые животные.
Как ни погляди, дельфин — это антикит: он мирный и добродушный, не заставляет море шуметь и бушевать, не причиняет никаких разрушений, не пожирает детей и менее крупных рыб, не прикидывается островом, желая проглотить потерпевших кораблекрушение, — словом, «ему чужды хитрость и жестокость» морских чудовищ и он, напротив, исполнен «доброты и любопытства» (Элиан).
Мифология не остается в долгу и видит в дельфине «проводника душ»: он сопровождает мертвых на Острова блаженных, где их ждет новая жизнь. Вот почему это животное часто встречается в погребальной скульптуре у греков и римлян. Кроме того, дельфин выступает атрибутом нескольких божеств, в особенности Посейдона — морского бога, которого лучше не злить; Диониса, превратившего грозных пиратов в дельфинов; Афродиты, рожденной из морской пены и вскормленной дельфинами; наконец — и в особенности, — Аполлона, у которого и без того было много животных, игравших роль его спутников, служителей или атрибутов: волк, ворон, петух, лебедь и даже крыса со змеей.
Дельфин — атрибут, который связывает Аполлона с Дельфами, местом, где он одолел стража и учредил оракул и где располагалось его главное святилище. В Дельфах божественная речь передается людям через Пифию, которую разные античные традиции описывают как юную, укрытую от посторонних взглядов деву, восседающую на священном треножнике в расщелине, где помещался оракул. На любые адресованные ей вопросы она обыкновенно отвечала туманными речами, ведь бог не желал, чтобы смертные знали слишком много, и, чтобы понять сказанное ею, требовалась помощь жрецов толкователей.
Поначалу к оракулу обращались раз в год, в день праздника Аполлона, а затем это событие стало проводиться на седьмой день каждого месяца — день, когда, как считалось, бог пребывал в Дельфах. Название этого места (Δελφοί), расположенного у подножья горы Парнас, имеет ту же этимологию, что и слово, которым обозначали дельфина (δελφίς). Согласно очень древней легенде, приписываемой Гомеру, Аполлон превратился в дельфина, чтобы переплыть всю Грецию и отыскать место, пригодное для возведения своего первого святилища. Затем он привлек критских мореплавателей и приказал им учредить в этом месте посвященный ему культ.
Существует и много других связанных с дельфином легенд. Самая известная рассказывает об Арионе Метимнейском — поэте и музыканте из Коринфа. Однажды он отправился на Сицилию, чтобы принять участие в поэтическом состязании, из которого вышел победителем, получив в награду много денег. Но на обратном пути матросы замыслили убить его и завладеть его богатством. Перед смертью он попросил разрешения спеть в последний раз, подыгрывая себе на кифаре. Моряки согласились. На звуки его прекрасного голоса приплыли дельфины, окружив корабль и напугав моряков. Арион прыгнул за борт, оседлал одного из дельфинов и добрался до берега невредимым.
К несчастью, спасший его дельфин умер от истощения. По возвращении в Коринф Арион рассказал свою историю, но ему не поверили, сочли сумасшедшим и бросили в тюрьму. К счастью, алчные матросы были выведены на чистую воду, сознались в содеянном и подтвердили историю Ариона. Поэта освободили и вернули принадлежавшее ему состояние. Чтобы отблагодарить богов и спасшее его морское животное, он заказал бронзовую статую, которую затем установил как раз на том месте, где дельфин высадил его на берег, — она изображала дельфина и сидящего на его спине человека. Во II веке нашей эры географ и путешественник Павсаний — автор весьма содержательного труда «Описание Эллады» (Περιήγησις), в котором соединяются география, история, археология и мифология, — утверждал, что видел эту статую недалеко от мыса Тенарон на самом южном краю Пелопоннеса.
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