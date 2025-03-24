Новый роман Коэльо и сила суперчувствительности: пять книг для самопознания

Специально для «Рамблера» филолог и литературный критик Леся Нестерова собрала пять новых книг, которые помогут избавиться от плохих привычек, обрести гармонию, осознать силу любви и стать счастливыми. Арт-терапия, вдохновляющие истории и практические советы — всё, чтобы узнать себя и начать менять свою жизнь к лучшему.

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«Смелость быть счастливым. Как ценить себя и выстраивать свою жизнь так, как хочется именно вам»

Алёна Смокотина

АСТ

Алёна Смокотина — практикующий психолог и коуч с девятилетним опытом. Её дебютная книга «Смелость быть счастливым» — гид по самопознанию и обретению эмоциональной свободы.

В мире, где «успешный успех» давно стал культом, а синдром самозванца — чуть ли не нормой, автор предлагает не соответствовать чужим ожиданиям, а понять свои настоящие желания. Она разбирает, как перестать критиковать себя за каждую мелочь, найти потерянные смыслы и установить личные границы с токсичными людьми.

В книге много практических упражнений и реальных историй из жизни автора и её клиентов. Смокотина подробно объясняет, как справиться с выгоранием, найти баланс между работой и личной жизнью, научиться говорить «нет» чрезмерным нагрузкам. Один из её советов — составлять список «позволений»: разрешить себе лениться, не отвечать на рабочие чаты вечером, отложить дела ради прогулки или отдыха.

Для борьбы с прокрастинацией автор предлагает разбивать крупные задачи на маленькие, устанавливать реалистичные сроки и создавать вокруг себя поддерживающую среду. Например, тем, кому страшно начать сложный проект, Алёна Смокотина рекомендует метод «глупого первого шага»: написать черновик, просто чтобы сдвинуться с места.

Здесь есть техники для успокоения внутреннего критика — например, вести диалог с ним на бумаге, представляя его как старого ворчливого соседа, которого можно выслушать, но не обязательно слушаться. Есть упражнения для выстраивания личных границ — особенно с токсичными людьми. Смокотина предлагает чёткие фразы, чтобы отказ звучал уверенно, но без агрессии: «Мне жаль, но я не могу помочь», «Я ценю наши отношения, но это выходит за пределы моих возможностей».

Немало внимания уделено эмоциям: автор учит не только понимать свои чувства, но и не бояться их показывать. Например, одно из упражнений — каждый день выделять время на «разговор с собой», то есть задавать себе вопросы: «Что я сейчас чувствую? Почему? Чего я хочу на самом деле?». Это помогает перестать жить на автопилоте и осознать свои истинные желания.

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«Высший дар»

Пауло Коэльо

АСТ

Пауло Коэльо — всемирно известный бразильский писатель, автор более 20 книг, среди которых — «Алхимик», «Пятая гора», «Вероника решает умереть», «Ведьма из Портобелло». Его произведения переведены на более чем 80 языков и проданы тиражом более 320 миллионов экземпляров.

Новый роман Коэльо «Высший дар» — это авторское переосмысление известной проповеди шотландского писателя и миссионера конца XIX века Генри Драммонда, основанной на посланиях апостола Павла и выпущенной в виде брошюры в 1890 году.

Книга начинается с истории о том, как молодой Драммонд читает холодным весенним днём эту проповедь нескольким мужчинам и женщинам в саду в графстве Кент. Он утверждает, что главное сокровище духовного мира — любовь, а не вера.

«Высший дар» — это не традиционный роман с героями и сюжетом, а скорее философское эссе, полное размышлений о том, как любовь влияет на каждый аспект нашей жизни. В этом произведении автор делится своим взглядом на любовь в современном мире, ее значение для формирования гармонии внутри человека и его отношений с окружающими.

Писатель использует простые, но в то же время глубокие фразы, к которым можно обращаться в моменты сомнений и отчаяния. Например: «Жизнь — это не каникулы, жизнь — это школа. А главный предмет в ней — научиться любить. Любить все лучше и лучше». В своей книге он напоминает, что любовь — это не мимолётное чувство, а сила, способная изменить всё вокруг.

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«Неудобная правда для удобной жизни. Когда просто не значит правильно»

Антон Петряков

«Питер»

Антон Петряков — автор YouTube-канала о психологии, когнитивистике и личностном росте FreshLife28, а также мотивационных книг, среди которых — «Быть нельзя казаться» и «FreshLife28. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник».

В своей новой работе Петряков пытается ответить на вопросы, почему многим людям не всегда удаётся избавиться от вредных привычек, начать радоваться жизни и изменить её к лучшему. По его мнению, ключ к решению этих проблем — осознание, как на самом деле работают мозг и эмоции.

Автор подчёркивает: многие трудности возникают потому, что люди не понимают, как на них воздействуют их привычки и поведение. Важно разобраться, отчего человек продолжает переедать или пить алкоголь, какие именно шаги нужно предпринять, чтобы изменить свою повседневную жизнь. Осознав это, можно преодолеть страхи, избавиться от лишнего веса, нелюбимой работы и токсичных отношений.

Книга написана в формате коротких эссе, которые поднимают разные темы: «Все изучил, но начать не могу», «Эмоциональное выгорание», «Синдром самозванца», «Восемь с половиной вредных гороскопов» и так далее. Каждая тема сопровождается историей успеха и практическими инструментами для улучшения жизни.

Один из ярких примеров — история дальнобойщика, который страдал от избыточного веса и плохого самочувствия из-за долгих часов сидячей работы. Он решил изменить свои привычки. Для начала стал выбирать здоровую еду на заправках: овощные салаты и белковые закуски вместо бургеров и хот-догов. Потом прямо в кабине начал делать простые упражнения на пресс и растяжку для шеи и спины. Благодаря таким маленьким шагам ему удалось сбросить лишние килограммы и улучшить здоровье. Среди героев других успешных историй — женщины, многодетные матери, пожилые люди.

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«Невидимая часть души. Исцеление через знакомство с внутренним «я»

Виктория Потапова

МИФ

Виктория Потапова — психотерапевт и практикующий арт-терапевт с более чем десятилетним опытом работы. Её первая книга «Я буду рядом. Теория привязанности для любящих родителей» вышла в 2024 году и была посвящена отношениям с детьми. В новом произведении автор предлагает заглянуть в глубины своего подсознания, чтобы понять, что скрывается за эмоциями и переживаниями.

В книге описаны практики и упражнения, которые помогают разобраться в себе с помощью искусства. Одна из главных техник — арт-терапевтическое изображение «несуществующего животного», которое отражает глубинные аспекты личности. Нужно взять лист бумаги и начать рисовать существо, которое может быть вымышленным или напоминать нескольких разных животных. При этом важно не контролировать процесс, а дать волю воображению.

Когда рисунок готов, автор предлагает читателю задать себе несколько вопросов. Например, какие ощущения вызывает это животное? Какие его качества и особенности кажутся важными? Это помогает выйти за пределы привычного восприятия себя и открывает новые горизонты для самопознания.

Ещё одно интересное упражнение связано с использованием цвета и формы для выражения эмоций. Читателю предлагается нарисовать на чистом листе то, что символизирует для него счастье, грусть, тревогу или радость. Важно не стремиться рисовать «правильно» — цель задания в том, чтобы научиться выражать чувства через визуальные образы. Это упражнение помогает разобраться в эмоциях и лучше контролировать их.

В книге также есть задания, которые помогают работать с внутренними блоками и страхами, избавляться от ментальных и эмоциональных препятствий, создавая пространство для изменений.

© МИФ

«Сверхчувствительность как суперсила. Гайд, как сохранить себя, когда эмоции берут верх»

Эмма Лауэр

«КоЛибри»

Как быть, когда мир кажется слишком шумным, ярким и эмоционально истощающим? Американский психотерапевт Эмма Лауэр уверена: высокая чувствительность — это не слабость, а дар. В своей дебютной книге она рассказывает, как превратить эмоциональную уязвимость в источник силы.

Автор объясняет, почему чувствительные люди острее реагируют на окружающий мир и как это связано с работой мозга и нервной системы. Она развенчивает мифы, что чувствительность — это слабость или неспособность справляться с трудностями. Напротив, эмоционально уязвимый человек часто обладает сильной эмпатией, творческим потенциалом и способностью глубоко анализировать происходящее.

Одной из главных тем книги становится вопрос, как выжить в мире, который не создан для сверхчувствительных людей. Лауэр предлагает читателям практические инструменты для самоподдержки и восстановления энергии.

Например, она рассказывает, как распознавать первые признаки эмоциональной перегрузки и вовремя давать себе передышку. Одно из ключевых упражнений — «эмоциональная пауза»: когда ощущается наплыв тревоги или обиды, нужно мысленно остановиться и задать себе три вопроса: «Что я сейчас чувствую? Почему я это чувствую? Что мне сейчас поможет?». Такое простое действие помогает снизить накал эмоций и вернуть контроль.

Автор подчёркивает, что сверхчувствительным людям особенно важно научиться говорить «нет», когда их ресурсы на исходе. Лауэр предлагает фразы, которые помогают мягко, но уверенно отстоять свои границы: «Я сейчас не готов это обсуждать» или «Мне нужно время, чтобы прийти в себя». Она отмечает, что забота о себе — это не эгоизм, а необходимость.

Книга учит читателей рассматривать свою чувствительность не как слабость, а как суперсилу. Лауэр показывает, что именно благодаря эмоциональной открытости можно строить глубокие отношения, создавать прекрасное и жить ярче.

© «КоЛибри»

Зависть и привилегии: как вычислить уязвимого нарцисса среди своих коллег