Бурные фантазии: как умение мечтать помогает добиваться амбициозных целей

В издательстве «Альпина» вышла книга основателя бизнес-клуба «Атланты» Михаила Воронина «Исповедь с̶а̶м̶о̶з̶в̶а̶н̶ц̶а̶ предпринимателя. От маленького Миши к большому».

Как построить процветающий бизнес с нуля? Ответить на эти и другие вопросы в своей книге попытался известный предприниматель, основатель международного бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин. Автор рассказывает историю своего успеха, приводит истории собственных взлётов и падений, а также показывает на своём примере, как из неуверенного в себе человека можно стать уважаемым бизнесменом, который сотрудничает с миллиардерами из списка Forbes.

В книге представлены основные тактики и стратегии построения бизнеса, разобраны факторы, которые влияют на успех. Автор подчёркивает важность социального капитала и учит правильно его выбирать.

В середине 2022-го никто ничего не понимал. На тот год у нас в «Атлантах» стояла амбициозная цель, которую мы определили до «событий». Надо было как-то взбодрить команду, и мы решили: если в текущих условиях делаем +40% плана, в 2023 году всей компанией отправляемся в крутую поездку.

Такой вот приз. И мы съездили в Армению. С лучшими красавчиками — с теми, кто в 2022-м сделал невозможное, перевыполнив все планы и достигнув всех самых амбициозных целей.

Побывали командой на экскурсии в школе UWC Dilijan College. Её построил Рубен Варданян вместе с супругой Вероникой Зонабенд. Всё началось с простой мечты: построить что-то, что станет отправной точкой развития всего региона. Дело было в 2012 году. Спустя 10 с небольшим лет UWC Dilijan College — крупнейший образовательный хаб в Армении.

In the middle of nowhere 1

Созданный из ничего.

Сработало.

Искренне убеждён, что масштаб мысли и умение мечтать — икс-фактор для любого предпринимателя. Я понял, что могу достичь всего, чего захочу. Ничего не поменялось в жизни, просто я сделал такой выбор. Всё, что я хотел до этого, я получал. Не с первого раза, не на блюдечке с голубой каёмочкой, но получал. И если я могу получить всё, что захочу, то моя главная задача — хорошо мечтать.

Мы мало времени уделяем мечтанию. А это крутой навык, мало кто вообще умеет мечтать. Нас прессуют близкие: «Будь как все». Наши ошибки кричат: «Оставайся на земле, будь реалистом». Внутренний самозванец твердит: «Ты недостоин, это не для тебя». А операционка шепчет: «Сейчас не до этого, надо продавать...»

Я уверен: каждый из нас в календаре должен выделить время, например каждый вторник с 16:00 до 18:00, когда он занимается мечтанием. Нужны комфортное место, соответствующая атмосфера и поход в будущее. Моё любимое время — 20 минут перед тем, как лечь спать. В юности я использовал его для фантазий о женщинах, а сейчас мне нравится представлять, какими будут «Атланты», как будет выглядеть мой дом, какие у меня будут дети; я представляю и «замечтываю» новые путешествия. И хотя жена часто включает мне песню Ярослава Евдокимова «Фантазёр», намекая на несбыточность некоторых моих «мечт», я продолжаю мечтать.

Мне очень нравится, как мечтает одна суперуспешная сибирская бизнесвумен. Перед стратегической сессией топ-команды она идёт в будущее и смотрит, как там обстоят дела, каких успехов добилась компания, где продается их продукция, как выглядят магазины, клиенты, команда, какие новые страны они охватили.

А дальше она возвращается и рассказывает остальным, какая картинка будущего ей «приснилась», тем самым вовлекая ребят в это видение.

Один из главных уроков, который я усвоил из общения с большими бизнесменами: разреши себе мечтать. Сегодня я чётко понимаю, что миллиардеры — обычные люди. У них нет ни звезды, ни каких-то семидесяти семи пядей во лбу. Они всего добились просто потому, что разрешили себе мечтать о большем, ставить планку выше. У них такие же страхи, такие же риски, как у всех предпринимателей, они так же сталкиваются с непониманием и недоверием, так же ошибаются и расстраиваются. Но они решают чего-то достичь и разрешают себе это сделать. И тогда, как магнит, притягивают правильную энергию, позволяющую склеить всю конструкцию, и правильных людей, помогающих запустить идею в мир.

Для меня этот урок от миллиардеров очень важен. Надо разрешить себе больше. Так можно немного изменить свою отрасль, свою страну, даже мир. Мечтать надо всегда из будущего, а не из прошлого. Если опираться на то, что уже было, сложно поверить в то, что никто никогда не делал. А мечты живут именно там — где нет прошлых метрик, нет прошлого опыта, не на что опираться. Только большое жгучее желание. Только вера, часто ни на чём не основанная. И прыжок в мечту.

