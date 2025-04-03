«Плохие девочки»: как царица Ариадна предала семью и государство, чтобы спасти любимого

В издательстве «Альпина» в апреле выходит книга о богинях и смертных женщинах из мифов и легенд — «Плохие девчонки Древней Греции».

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В своей книге автор, журналистка Лиззи Тиффин, пытается ответить на вопрос, почему так много сказано о богах и героях мужского пола, в то время как женщинам отводится роль второго плана? Ведь богини, нимфы, титаниды и обычные смертные представительницы прекрасного пола были не менее сильны, мудры, предусмотрительны, они постоянно защищали своих мужей, отцов и детей. А ещё они были коварны, мстительны и непредсказуемы! Тиффин рассказывает о женщинах Древней Греции, приводя в качестве примеров отрывки из мифов и легенд.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о царице Ариадне, которая предала семью, чтобы вывести Тесея из лабиринта Минотавра.

© Издательство «Альпина»

Ариадна была дочерью царя Миноса и царицы Пасифаи, то есть сестрой страшного Минотавра. Среди её родни были важные божества (дедушки — Зевс и Гелиос) и искусные волшебницы. Отец поручил ей присматривать за лабиринтом, построенным для Минотавра под дворцом, и она знала его, как никто другой. Но, несмотря на своё высокое происхождение, Ариадна не чувствовала себя счастливой. Она хотела освободиться от всех своих обязанностей и убраться подальше от властного отца, его постоянных ссор с матерью и дворцовых интриг.

Несмотря на то что её полубрат был чудовищем, Ариадна любила его, но ежегодные жертвы были для неё невыносимы. Предполагалось, что граждане Крита, в том числе и царская семья, должны упиваться зрелищем того, как молодых людей запускают в лабиринт на верную смерть, но Ариадна не унаследовала страсть своего отца к жестоким развлечениям.

Однажды в числе жертв оказался афинский царевич Тесей. Вполне вероятно, что он сам вызвался на это, надеясь убить Минотавра и положить конец этой варварской традиции. К счастью для Тесея, как только критская царевна увидела его, она тут же по уши в него влюбилась. Ариадна отчаянно хотела, чтобы Тесей выжил, поэтому научила его всем хитросплетениям лабиринта и дала ему меч и клубок. Ариадна посоветовала привязать конец нити у входа и постепенно разматывать её, чтобы потом найти дорогу назад. Поступая так, она предавала не только семью, но и государство, но, с её точки зрения, любовь Тесея и возможность спастись того стоили.

Итак, Тесей отправился в лабиринт и благодаря помощи Ариадны смог победить чудовище, спасти тех, кто должен был вместе с ним стать жертвой, и вывести их из лабиринта. Миносу ничего не оставалось, как отпустить Тесея и остальных афинян, а Ариадна сбежала с ними.

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Битва Тесея с кентавром. Скульптура Антонио Кановы

Пара влюблённых уже планировала, как они будут вместе править в Афинах, но, к несчастью, в дело вмешался Дионис. Он всё это время следил за происходящим и решил, что царевна достаточно хороша и для него. Он явился к Тесею и без обиняков заявил, что Ариадна должна стать его женой, так что смирись, приятель. Тесей побоялся пойти против могущественного бога и согласился отдать ему Ариадну.

Он направил корабль к острову Наксос, якобы чтобы дать всем возможность отдохнуть на твёрдой земле. Тесей оставил Ариадну, пока она спала, и вернулся на корабль, сопровождаемый Афиной. Возможно, богиня сама хотела, чтобы Тесей избавился от невесты, — с её точки зрения, чужестранка была неподходящей спутницей для будущего царя её любимого города. Когда Ариадна проснулась, рядом никого не было. Она звала Тесея и истерически бегала по острову, пока не поняла, что её действительно бросили. Царевна была в отчаянии — она не только потеряла возлюбленного, но была уверена, что умрёт в одиночестве на этом бесплодном острове. Когда Ариадна смирилась со своей участью, появился Дионис и рассказал ей о своих планах на её счёт. Не то чтобы у неё был выбор, и она согласилась. Обрадованный бог устроил пышную свадебную церемонию. Ариадна стала ему верной женой и родила много детей.

Как мы уже знаем, Тесей женился на сестре Ариадны, Федре. Между авторами велись споры о том, похитил ли Тесей Федру (что было для него типично) или это всё-таки был брак по расчёту, заключённый ради восстановления отношений между царствами.

Ариадна последовала за Дионисом в Тиринф, где он хотел распространить свой культ. Когда они прибыли туда, царь Персей (сводный брат Диониса, победитель горгоны Медузы, спаситель Андромеды и так далее и тому подобное) не пустил их в город и вспыхнула схватка. Сторонники Диониса потерпели фиаско, а Персей в пылу сражения убил Ариадну, превратив её в камень с помощью головы Медузы.

Ариадна отправилась в подземное царство, где встретилась со своей мачехой Семелой, о чьей печальной судьбе мы ещё расскажем. Дионис последовал туда за женой, и боги разрешили ему забрать Ариадну на Олимп, где ей тоже были дарованы бессмертие и божественный статус.

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