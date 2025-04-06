Сперва собака, потом мужчины: как женщина-маньяк из Зюзино совершила свои первые злодеяния

В издательстве «Альпина» в апреле выходит книга «Я иду искать. Подлинные истории о российских маньяках».

© coldsnowstorm/iStock.com, Рамблер

Российский журналист и правозащитник Ева Меркачева в своей книге подробно рассказывает реальные истории российских серийных убийц. Она использует выдержки из материалов уголовных дел, а также приводит комментарии людей, которые были знакомы с маньяками и их жертвами, и профильных экспертов, которые непосредственно взаимодействовали с убийцами.

В книге много говорится о детстве и юношеских годах преступников, их семьях и отношениях с родными. Автор пытается понять, что подталкивает людей к убийству и как распознать маньяка и не стать его жертвой.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о юношеских годах и первых преступлениях «зюзинской маньячки» Марии Петровой, которая нападала на пожилых мужчин в столичном районе Зюзино. Сегодня Петрова проходит лечение в казанской психиатрической больнице.

© «Альпина»

Мария родилась в Москве в семье спортсменов, где было двое детей (она и старший брат). Дружная, во всех смыслах благополучная семья. Отец работал тренером по плаванию, мать сначала сидела дома с детьми, потом занималась сетевым маркетингом. Машеньку все любили, а она всех радовала: рано стала ходить, рано заговорила... С шести лет девочку отдали на плавание, где у неё сразу всё стало получаться. В школе училась она хорошо и отлично. В общем, радость и гордость родителей.

А потом вдруг всё пошло не так. Случилось это, когда Мария стала старшеклассницей. И с учёбой хуже, и с отношениями в семье... Мария стала конфликтовать с родителями и братом, что можно было бы списать на трудный подростковый возраст. Тем не нравилось, что она ругается матом, носит короткие юбки и яркий макияж, ходит на дискотеки и даже не ночует иногда дома. И снова: с кем из подростков такого не бывает?

Но вот когда Мария на очередную вечеринку взяла с собой нож, дома заволновались. Начались драки с братом (был момент, когда она даже подала на него в суд, обвинив в систематических избиениях). В 15 лет к девушке пришла первая любовь. Её избранником стал друг брата, которому в тот момент было 23 года. Но счастье длилось недолго, влюблённые расстались. В 18 лет, как уверяла Мария, её изнасиловали неизвестные мужчины. В 19 она узнала, что беременна. Эту беременность она долго скрывала, и закончилось всё трагично — преждевременными родами (ребёнок родился мёртвым). Собственно, после этого Мария стала совсем агрессивной, поднимала руку даже на маму. Вела себя весьма странно: к примеру, периодически ночевала в подъездах. Работать Мария не хотела, друзей у неё не было. В первый раз родители вызвали скорую после того, как в ответ на отказ дать ей денег девушка попыталась задушить мать.

Врачи отделения, куда она попала, вспоминают, что пациентка была очень высокомерной, с презрением смотрела на других больных.

«Она во всём винила родителей и брата, — пытается восстановить в памяти те события один из медиков. — Про последнего говорила, что он ревнует: якобы из-за того, что родители её больше любят. Она целыми днями только и делала, что занималась своей внешностью. И очень хотела произвести на всех медиков хорошее впечатление. Запомнилось, что была слишком ярко, вычурно одета и вся такая манерная. Ну и помню, что забирала её при выписке мама. Это было в октябре 1999 года. Нам показалось, что её состояние стабилизировалось, опасности она ни для кого больше не представляет».

Петрова устроилась уборщицей. Жизнь у семьи стала вроде бы налаживаться. Но уже через два месяца мама обратилась за помощью к психиатру: Маша стала дома разговаривать сама с собой и браниться как сапожник, поместила в газете объявление с предложением интимных услуг. Дальше — больше. Мария начала выбрасывать еду с балкона: считала, что родители её травят «под воздействием людей из правительства». Близкие думали, что обойдётся на этот раз нейролептиками, но увы. Случился трагичный инцидент.

В один из дней Мария пошла гулять с собакой, а вернулась без неё. Когда мать спросила про пса, дочь ударила её по лицу. Собака вскоре вернулась сама, по запаху найдя дорогу домой. Она была вся исполосована ножом. Ветеринары насчитали 18 ранений. Вероятно, собака долго не убегала от любимой хозяйки, когда та стала её резать, — не верила, что хозяйка может причинить ей вред. Выжило животное каким-то чудом. А Марию госпитализировали, как выражаются медики, в недобровольном порядке. Говорят, что она раскидала здоровенных санитаров как детей. Но в конце концов девушку скрутили и поместили в стационар.

Из материалов следствия:

В больнице не отрицала, что порезала собаку. Говорила, что хотела её убить, потому что та «предала», не защитила от нападения брата. Критики к своему состоянию не было. Считала, что мать специально держит её в больнице и «платит за это большие деньги». С ненавистью говорила о матери и тут же сообщала, что «родителей не выбирают», «надо терпеть». Психически больной себя не считала.

В больнице она тогда пролежала два месяца. Выписали её в связи со «значительными улучшениями». И снова вроде бы все пошло на лад. Мария принимала препараты, ходила в ПНД, где стояла на учёте. Стала спокойной, любящей дочерью. Дома помогала матери по хозяйству и подрабатывала у неё в фирме. А через несколько месяцев даже устроилась на работу в техникум учителем физкультуры.

Трудно сказать, как с таким диагнозом её взяли преподавать. Возможно, о нём не знали. К тому же в те годы не особенно спрашивали справки из нарко- и психдиспансеров. Преподаватели получали мало, так что в учебные заведения брали едва ли не всех желающих. А Мария и по виду своему была спортсменкой, и происходила из семьи спортсменов.

Имеющаяся в материалах дела выписка из учебного расписания показывает: Мария проводила занятия с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 (во вторник и пятницу — до 16:40). Кроме того, девушка вела секцию по гиревому спорту и выступала в соревнованиях по плаванию.

Из характеристики, выданной в Московском электронно-технологическом техникуме: «Проявила себя добросовестным, дисциплинированным и трудолюбивым преподавателем. Взаимоотношения с коллегами по работе были ровные. Конфликтов со студентами не было».

«Она резковатая, немногословная была, — говорил потом следователю один из её коллег, К. — О себе практически ничего не рассказывала. В свободное время писала или рисовала в тетради. Отклонений в её поведении я лично не замечал».

Первым звоночком стал инцидент в автобусе, когда Мария после конфликта с мужчиной уколола его ножом для резки бумаги, который был у неё в сумке. Но то была царапина, всё обошлось извинениями. А через год Петрова вышла на охоту на мужчин.

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