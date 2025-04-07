Небезопасное детство: почему высокоэффективные люди так боятся ошибиться

В издательстве «Альпина» вышла книга об обратной стороне успеха — «В плену у достижений. От выгорания к целостности».

© Jay Yuno/iStock.com, Рамблер

Психолог Алина Степанчук в своей книге пытается ответить на вопрос: в чём отличие достижений, цель которых компенсировать внутренние дефициты, от истинной, аутентичной самореализации? А также — почему даже очень успешные люди не могут избавиться от внутренней пустоты и неудовлетворённости. Автор приводит примеры своих пациентов — успешных бизнесменов и управленцев, которые при своём статусе чувствуют себя несчастными. Также Степанчук даёт советы, как перестать гнаться за успехом ради успеха и начать реализовываться в том, что действительно приносит счастье.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о пациентке Марине — успешной предпринимательнице, которая взвалила на себя груз ответственности за всех вокруг и не позволяет себе совершать даже самые мелкие ошибки.

© «Альпина»

Ко мне в кабинет входит Марина. Высокая, красивая, роскошная женщина. Больше всего в её лице выделяются глаза. В них читается чрезвычайная личностная сила, и при этом я сразу чувствую, что в этих глазах очень много страха.

Узнавая её историю, я удивляюсь, как много всего она делает одновременно. У неё свой бизнес, который она начала вести сразу после рождения ребенка, у неё множество родственников, за каждого из которых, по её мнению, она должна нести ответственность. Марина рассказывает, что всю жизнь живёт в каком-то необъяснимом напряжении. Она очень боится что-то не проконтролировать и допустить ошибку. Это напряжение приводит к тому, что она практически всегда живёт в ощущении хронической усталости, выгорания, но все её попытки отдохнуть и отвлечься оборачиваются сильнейшим чувством вины и страха.

Ей кажется, что она не имеет права отдыхать, пока не сделаны все дела. При этом, конечно, список дел никогда не заканчивается. Она умна, эффективна, деятельна, за её спиной множество личных и профессиональных достижений, но её постоянно мучают сомнения в своей компетентности. Несмотря на то, что со стороны её жизнь кажется очень успешной, её мучает чувство пустоты, нереализованности и потери себя.

Мы с Мариной хотим разобраться, что её заставляет так изнашивать и обесценивать себя, что толкает её даже в ситуации сильной болезни идти на работу и почему она так сильно боится сделать что-то неправильно. Ответы на эти вопросы становятся ясны, когда она рассказывает мне свою историю.

Когда я начинаю анализировать ситуацию, в которой находится мой клиент, поглощённый успехом, я всегда начинаю с того, чтобы чётко понять, что именно он имеет в виду, когда говорит о важности успеха в своей жизни. Отвечая на этот вопрос, Марина сказала фразу, которая сразу привлекла моё внимание: «Успех — это когда у тебя сразу всё получается».

Когда я слышу такие фразы, я понимаю, что за ними стоит большая личная история. Почему? Потому что в этой фразе очень легко заметить нереалистичность ожиданий от себя и от своего профессионального пути.

Марина — умная женщина, и она прекрасно понимает, что без ошибок невозможно никакое развитие. Но я сразу замечаю, что, несмотря на это, внутри неё живёт жёсткое давление и возникающий в его результате сильный страх совершить ошибку и сделать что-то неправильно, который часто приводит её к переработкам, перегрузкам и сильному эмоциональному перенапряжению. Итак, это первая подсказка в нашем детективном расследовании.

Такое давление и такой страх не возникают сами по себе. Также с ним никогда не справиться простой логикой и объяснениями мотивационных ораторов из серии «возьми себя в руки и просто сделай это». Звучит хорошо, но в реальности Марины, как и многих из нас, эти слова бессильны перед наплывами необъяснимого страха, который толкает нас на жизнь, полную напряжения, тревоги и скованности.

Марина росла в большой семье и была старшей из трёх сестёр. С самого детства, как часто бывает в таких случаях, она должна была помогать во всех делах по дому, ухаживать за младшими. Также в истории её жизни большую роль сыграла фигура отца. Он был человеком чрезвычайно жёстким, даже жестоким. К дочери он предъявлял нереалистичные требования, не соответствующие её возрасту, а когда она, как и должно было быть, с ними не справлялась, происходило страшное. На Марину сыпались обесценивания, оскорбления и унижения, но, по её словам, это было не самое плохое. Отец мог легко выйти из себя, и часто его агрессия оборачивалась физическим насилием. Он бил Марину, и его агрессия часто переходила на её маму.

Честно говоря, я не знаю, что страшнее для ребенка: когда тебя бьёт собственный отец или когда он на твоих глазах избивает твою маму, и тебе кажется, что это твоя вина. Ведь «если бы я знала, какого именно размера должны быть огурцы в салате, и не порезала бы их слишком тонко, если бы я не совершила эту ошибку, тогда мама бы сейчас так не страдала. Тогда ничего из этого не произошло бы. Это я виновата. Я не имею права совершать ошибки. Если я буду их совершать, однажды он может нас убить».

К сожалению, пример с размером огурцов в салате — не выдуманный мной абсурд, а реальный пример из жизни маленькой девочки. И, к сожалению, в случае Марины этот пример не единственный. Просьбы принести из гаража какой-то инструмент, название которого семилетней девочке даже невозможно запомнить, оборачивается обвинениями в глупости и жёстким наказанием. Не поставленная семилетней девочкой на стол солонка оборачивается унижениями и оскорблениями, а затем унижениями и оскорблениями мамы, которая так ужасно воспитала свою дочь, которая даже не в состоянии «нормально накрыть на стол». И каждый раз над каждой такой ситуацией висит угроза физического насилия, которая, к сожалению, нередко реализуется.

Меня до глубины души поражает каждая такая история. Совершенно неудивительно, что для Марины так важно не только всегда стремиться делать то, что от неё ожидают, но и угадывать заранее, предвосхищать, что окружающим её людям, членам семьи, сотрудникам, руководителям или партнёрам может понадобиться сейчас, через минуту или через год.

Ну и, конечно, речи о том, что ошибки — это нормально, здесь просто не идёт. Марина говорит, что страх чего-то не предусмотреть или совершить ошибку настолько сильный, что он возникает даже на физическом уровне.

У неё может начать дрожать голос в ситуации обычного бытового разговора с мужем, когда ей кажется, что он её за что-то осуждает. Она может ощущать сильнейшую тревогу и терять из-за неё сон, когда она должна выступить перед своей командой с предложениями новой стратегии развития бизнеса. И несмотря на то, что этот страх зародился много лет назад, она ничего не может с ним сделать до сих пор. Марина говорит: «Хотя я уже давно выросла, страх совершить ошибку или чего-то не предусмотреть иногда просто парализует меня».

Итак, в сознании Марины с детства укрепилась связь между её ошибками или недосмотрами и опасностью для жизни. Ошибки стали не нормальной частью обучения и развития, а настоящей угрозой выживанию. Когда Марина в очередной раз обнаруживает себя полностью истощённой, она все равно не может отказаться от непомерной ответственности, которую берёт за всё и всех вокруг. Она выучила, что её способность правильно выполнять задачи и делать то, что другие от неё ожидают, является единственным способом остановить страшную опасность.

Марина привыкла, что опасно — всегда. Что расслабиться, отдохнуть, ослабить контроль — это огромный риск. Также у Марины никогда не было возможности понять, чего хочет именно она. В условиях постоянного давления и опасности единственным способом выжить стала адаптация: делать то, что хотят другие, соответствовать их ожиданиям, реализовывать их картину мира. Жизнь, окрашенная чувством угрозы, не позволяет ребенку соединиться с самим собой, развить и сформировать собственное «я». Пустота, тревога, напряжение и постоянное ожидание нападения становятся верными спутниками таких людей на протяжении всей жизни.

Таким образом, в истории Марины чётко прослеживается комбинация базовых факторов для формирования стратегии компенсаторного успеха — небезопасные условия жизни в детстве и отчуждение от себя в сочетании с высокой личностной силой. Небезопасность, потеря себя плюс сила личности — коктейль, создающий вечное стремление к преодолению тяжёлых чувств и достижению удовлетворённости через борьбу с миром и собой, фантазию о том, что если я смогу всё сделать хорошо и правильно, добьюсь результата, то тогда я наконец обрету безопасность. К сожалению, эта фантазия никогда не становится реальностью.

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