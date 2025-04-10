Вербер, «Ведьмак» и The Prodigy: главные книги ярмарки non/fictioN

С 10 по 13 апреля 2025 года в московском Гостином дворе проходит весенняя международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioN. Посетителей ждут новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы по ценам ниже, чем в магазинах, а также более 300 мероприятий: творческие встречи с известными писателями, лекции, презентации, круглые столы и дискуссии на актуальные темы в области литературы, культуры и современного общества. Автор «Рамблера» Леся Нестерова выбрала самые интересные книжные новинки, которые будут представлены на ярмарке.

© Freepik; «Эксмо»; «МИФ»; «Бомбора»; Рамблер

1. «Мифология “Ведьмака”. От Геральта и Йеннифер до Дикой охоты и Сопряжения сфер»

© Издательство «МИФ»

Автор: Виктор Кашкевич

Издательство «МИФ»

Мифология вселенной Ведьмака, выдуманного героя книг польского писателя Анджея Сапковского, продолжает будоражить умы читателей. Сага о бродячем охотнике на чудовищ Геральте из Ривии включает в себя семь основных книг, два приквела и два рассказа, чьё действие не связано с Ведьмаком напрямую, но происходит в его вселенной. По мотивам этих произведений снято два сериала. 13-серийный польский вышел в 2002 году, а сериал стриминговой платформы Netflix был выпущен в 2019 году и получил пять сезонов: четвёртый должен появиться в этом году, съёмки пятого только ведутся.

Литературовед Виктор Кашкевич в своей книге предлагает подробный анализ мифологических корней вселенной Ведьмака, анализируя, как Сапковский переработал и интегрировал элементы польских и славянских мифов в своё произведение. В отличие от многих других книг о фэнтези, Кашкевич подробно рассматривает не только мифологию, но и культурные и исторические основы, на которых строится мир этой саги. Он анализирует культурные отсылки, скрытые в книгах о Ведьмаке, размышляет о символизме героев и об особенностях художественного метода Сапковского.

2. «Халатная жизнь»

© Издательство «КоЛибри»

Автор: Зоя Богуславская

Издательство «КоЛибри»

Зоя Богуславская — искусствовед, вдова поэта Андрея Вознесенского и свидетельница культурных изменений, происходивших в СССР и постсоветской России. В своей книге «Халатная жизнь» Зоя делится воспоминаниями, которые она и сотрудники Фонда Вознесенского записывали на протяжении прошедшего десятилетия. Этот сборник — живая хроника культурной жизни Москвы за последние 80 лет.

В книге рассказано, как менялась Россия, как разрушались старые идеалы и возникали новые культурные феномены. Богуславская описывает встречи с великими личностями — бардом Владимиром Высоцким, актёром Олегом Табаковым, драматургом Андреем Меньшиковым, режиссёром Юрием Любимовым, писателями Василием Аксёновым и Александром Солженицыным. И, конечно, в центре внимания оказываются её личные воспоминания о жизни с Вознесенским, о его творчестве и влиянии на культурное поле СССР.

3. «Путеводитель по Средневековью: Мир глазами учёных, шпионов, купцов и паломников»

© Издательство «Альпина нон-фикшн»

Автор: Энтони Бейл

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Средневековье часто изображается как тёмная эпоха, полная войн, чумы и фанатизма. Но британский историк-медиевист, профессор Лондонского университета Энтони Бейл в своей книге раскрывает более многогранное восприятие того времени. В своей работе он умело сочетает исторический анализ с яркими рассказами о путешествиях и культурных обменах, а также исследует, как различные слои общества видели свою реальность.

Основной акцент книги сделан на влияние путешествий и торговли на развитие цивилизации. Бейл показывает, как контакты между Востоком и Западом, странствия учёных, шпионов и паломников меняли мир. Особое внимание уделено маршрутам, по которым в Европу шли не только товары, но и идеи, знания и технологии, что способствовало культурному и научному прогрессу.

Бейл воссоздает реальные истории людей, оказавшихся в центре этого глобального обмена, и показывает, как их восприятие других народов предвосхитило глобализацию. В книге содержатся средневековые карты и красочные иллюстрации.

4. «The Prodigy. Мы живём ритмом. История группы из первых уст»

© Издательство «Бомбора»

Автор: Мартин Джеймс

Издательство «Бомбора»

Эта книга — полноценная хроника жизни и творчества The Prodigy, одной из самых ярких и влиятельных групп 1990-х, родоначальников рейв-культуры. Друг группы, музыкальный журналист Мартин Джеймс создал насыщенную, многослойную картину жизни участников команды, собрав интервью с самими музыкантами и людьми из их окружения.

Автор проводит читателя через десятилетия творчества The Prodigy: от первых концертов в подпольных лондонских клубах до мировых туров. Джеймс раскрывает детали создания альбомов, сложные отношения внутри коллектива и моменты, которые сформировали их культовый образ. В центре повествования — Лиам Хаули, фронтмен The Prodigy, чьи личные переживания, амбиции и философия лежат в основе многих музыкальных решений группы.

Книга издана в большом подарочном формате и содержит множество иллюстраций.

5. «Нерон. Безумие и реальность»

© Издательский проект «Лёд»

Автор: Александр Бэтц

Издательский проект «Лёд»

Александр Бэтц — немецкий историк, специалист по Древнему Риму и автор статей во влиятельных немецких изданиях Die Zeit и Zeit Geschichte. В своей книге он стремится разрушить мифы о римском императоре Нероне, чьё имя стало синонимом жестокости и разврата. Автор исследует не только политические интриги, но и личную трагедию Нерона и раскрывает глубокие механизмы власти и отчаянного отчуждения императора от реальности. Он не ограничивается стереотипами, а предлагает многослойную картину того, как становление власти в Риме могло привести к трагическим последствиям.

Можно ли оправдать жестокость Нерона и рассматривать её как часть политической игры? Мог ли этот правитель быть другим? Книга рассказывает не только о Нероне как личности, но и о социальной и политической системе, которая его окружала. Автор показывает, как дворцовые интриги, моральная опустошенность и борьба за трон сделали Нерона не просто жестоким правителем, но и человеком, потерявшим собственную идентичность.

6. «ЯТЬ. Психотерапия русской традицией, или как жить лучше в опоре на наш культурный код»

© Издательство «Бомбора»

Автор: Елизавета Тюгаева

Издательство «Бомбора»

Психолог и музыкальный терапевт Елизавета Тюгаева в своей книге «ЯТЬ» обращается к корням русской традиции, исследуя, как фольклор и народные обычаи могут быть использованы в психотерапевтической практике. Тюгаева показывает, как элементы русской культуры, от простых бытовых привычек до философских подходов, могут служить основой для внутренней гармонии и психологического здоровья в условиях современного мира.

Например, автор пишет, что потребление на Руси было медленным и осознанным, потому что в создание каждой вещи вкладывалось много сил. Вещи сначала носили сами, потом заворачивали в них детей, а затем кроили для бытовых нужд. Такой осознанный подход можно применять и сегодня: в покупку стоит вложить хотя бы временной ресурс и подумать, действительно ли она нужна.

Главная фигура книги — Матрёна Ивановна, символ народа. Её рассказы о жизни, учении и народных практиках помогают найти ответы на вопросы, волнующие каждого человека.

7. «Ветер знает моё имя»

© Издательство «Азбука»

Автор: Исабель Альенде

Издательство: «Азбука»

Исабель Альенде — чилийско-американская писательница, автор таких бестселлеров, как «Дом духов», «Дочь фортуны» и «Японский любовник». Её произведения были переведены на 42 языка и проданы тиражом свыше 74 миллионов экземпляров. В своём новом романе «Ветер знает моё имя» она обращается к темам миграции, страдания и человеческой стойкости.

В основе сюжета — истории двух детей, разлучённых с родителями. Действие одной из них начинается в 1938 году: мать шестилетнего мальчика Самуила Адлера, потеряв мужа во время Хрустальной ночи, отправляет сына из Вены в Англию. В новой стране о ребёнке заботится семейство квакеров, а единственной отдушиной для Самуила становится игра на скрипке.

Вторая история происходит в 2019 году. Семилетняя девочка Анита вместе с мамой вынуждена бежать из Сальвадора. Но когда они пересекают границу, девочку разлучают с матерью. Переживать боль разлуки маленькой героине помогают мысли о прекрасной несуществующей стране Асабаар. Прообразом Аниты стала реальная девочка из Сальвадора, подопечная Фонда Исабель Альенде, помогающего детям и женщинам.

8. «Глупый август»

© Издательство «Альпина.Проза»

Автор: Гюнтер Грасс

Издательство «Альпина.Проза»

Гюнтер Грасс — немецкий писатель, автор романов «Жестяной барабан» и «Собачьи годы» и лауреат Нобелевской премии по литературе. В «Глупый август» вошли его стихи и графика, созданные в Дании в 2006 году как художественная реакция на скандал, разгоревшийся вокруг публикации автобиографического романа писателя «Луковица памяти».

В нём Грасс упоминал, что в молодости служил в войсках СС. Это вызвало возмущение общественности, хотя писатель публично пояснял, что начал говорить об этом открыто, по собственной воле и всегда осуждал тех, кто скрывал своё нацистское прошлое.

Cтихи Грасса в «Глупом августе» насыщены иронией и метафорами. Например, в одном из них речь идёт о том, что жена писателя утешает Грасса, называет ему имена его друзей и обещает, что всё изменится. Но меняется только погода. В другом Грасс пишет, что каждый день повторяет себе «Прекрасное утро», пытаясь тем самым задушить отвращение, которое охватывает его, как только писатель открывает газету. Стихи и графика дополняют друг друга, превращая книгу в арт-объект.

9. «За спиной»

© Издательство Inspiria

Автор: Майк Омер

Издательство Inspiria

Израильский писатель Майк Омер специализируется на криминальных триллерах. В России он завоевал широкую известность благодаря своему бестселлеру «Внутри убийцы», по которому был снят одноимённый сериал с Тихоном Жизневским и Анастасией Евграфовой.

Главная героиня нового триллера Омера — Джемма, успешный косметолог, пытающаяся забыть своё прошлое. Во время вечеринки на Хэллоуин происходит трагедия, которая заставляет героиню сбежать из дома и сменить имя. Но её попытки начать новую жизнь оказываются тщетными, когда кто-то принимается распутывать её тайны.

Омер погружает читателя в мир страха и обмана, где каждый шаг Джеммы может стать фатальным. Загадки её прошлого начинают всплывать, и оказывается, что даже самые обыденные события могут иметь разрушительные последствия. «За спиной» — тот тип триллера, где каждая деталь имеет значение, а напряжение не отпускает до самого конца.

10. «Время химер»

© Издательство «Эксмо»

Автор: Бернар Вербер

Издательство «Эксмо»

Бернар Вербер — французский писатель, мастер научной фантастики и автор бестселлеров «Танатонавты» и «Муравьи». В новом романе он отправляет нас в постапокалиптический XXIII век, где человечество оказалось на грани вымирания. Главная героиня, биолог Алиса Каммерер, создает химер: наполовину людей, наполовину животных. Одни из них умеют летать, другие — жить под землёй, третьи — дышать под водой.

Учёная верит, что новая форма жизни позволит человечеству справиться с грядущими катастрофами. Но химеры оказываются не просто экспериментом, а формой жизни с собственной волей. Могут ли они быть опасными для обычных людей?

В этом напряжённом романе Вербер искусно соединяет научную фантастику, вопросы морального выбора и эволюционную драму.

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