Эмоциональные страдания: врач-психосоматолог — о том, что может вызвать боли в спине

В издательстве «Бомбора» в апреле вышла книга Екатерины Тур «Психосоматика. Тело говорит. Как научиться слушать своё тело и подобрать ключ к его исцелению».

© Freepik; Рамблер

Врач, психосоматолог Екатерина Тур много лет исследовала человеческий организм и пришла к выводу, что физическое состояние нашего организма неразрывно связано с психоэмоциональными процессами. В книге она подробно разбирает, как душевная боль влияет на все органы — от дыхательных путей до опорно-двигательного аппарата. Стрессы, неприятности, депрессии провоцируют многочисленные заболевания, которые люди пытаются лечить таблетками, хотя во многом успех зависит от нормализации психологического состояния, уверена Тур. Также она приводит техники, которые помогут человеку восстановить внутреннюю опору и, как следствие, улучшат физическое состояние.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги, в котором автор рассказывает, как боли в спине связаны с нашим эмоциональным состоянием.

Образ внутренней опоры чаще всего связывают со спиной, позвоночным столбом, туловищем человека. Разбирая состояния и заболевания позвоночника, мышц и связочного аппарата спины, мы часто прибегаем к психосоматической метафоре для того, чтобы находить ответы на вопросы. В спине переплетаются разные значения и символы. Кажется, именно на спину приходится груз нереализованных желаний, эмоций, всего, что не хочется видеть, а также удары тех, кто должен был тебя защищать. Конечно, всё это неразрывно связано с повреждением внутренней опоры, словно спина — это некое подобие «свалки», где мы хороним чувства, эмоции, переживания и проблемы. А порой и самих себя.

© Бомбора

Ещё мы редко обращаем внимание на спину, что тоже добавляет символизма — словно оставляем всё прошлое позади себя, видим только то, что находится впереди нас. Вместе с прошлым можно оставлять за спиной проблемы, негативные переживания, сожаления о несбывшихся мечтах и прочее, прочее, прочее. Или можно выживать, скручиваясь подобно дереву, растущему на каменистой сухой почве. Когда спина начинает болеть, почему-то принято её ругать, жаловаться на боли, тяжесть, скованность. Но виновато ли в этом тело? Что, если первоначальный, самый первый процесс повреждения формируется именно внутри психики человека? А в результате страдает позвоночник, то есть наша опора и каркас, на котором «держится» здоровье тела.

Проблема в том, что прошлое зачастую не проходит. Ежедневно человек просыпается и начинает прокручивать в голове одни и те же мысли. В то время как нарастающие, казалось бы, сами по себе хронические боли в спине значительно снижают качество жизни: не хватает энергии на работу, на отношения, на досуг, даже простой отдых становится лишённым удовольствия. Близкие люди тратят время, проявляют заботу, внимание, но это не возвращает человека с хроническими болями в спине в нормальную жизнь. Словно непрошедшее прошлое не даёт ему идти вперед. Чтобы лучше понять психосоматику спины, нужно отдельно рассмотреть её сегменты.

Позвоночник. Позвоночник является осью всего тела и в психосоматике напрямую связан с внутренней опорой, ведь любое его искривление и внезапное смещение в трёх плоскостях неразрывно связаны с тем эмоциональным опытом, который приобретает человек в процессе жизни. Этот опыт способен изменять его, сжимать, ломать... Позвоночник отражает то, что случилось в прошлом, и то, что почему-то приходится до сих пор нести на себе.

Позвоночник — это опора, главная ось тела человека, окружённая мышечным каркасом. Метафорически через позвоночник «проходят» наши мысли и чувства. Это одна из первых структур, которая формируется в эмбриональном периоде и действительно является нашей основой, от него развивается всё тело. Без позвоночника невозможно жить. Это основа, соединяющая все органы. Через позвоночник проходит вся нервная система, кровоснабжение в мозг, и все наши мысли, чувства, эмоции также проходят через него и отпечатываются в соответствующих отделах организма.

Эмоции управляют мышцами, а мышцы управляют костными структурами. Поэтому все проблемы с позвоночником (кроме травм и инфекционных поражений), как правило, неразрывно связаны с эмоциональным страданием. Любая трещина во внутренней опоре находит

своё отражение в спине, меняя положение человека, его походку, осанку.

© Freepik

Верхняя часть спины. В понятие «верхняя часть спины» входит область от плеч и до основания лопаток — частично мы разобрали эту область в разделе «Плечи», но ещё раз обозначим то, как сильно влияет эмоциональная «тяжесть» на функцию мышц. Особенно учитывая то, что при статистическом анализе опросов пациентов с болью в спине можно выявлять определённые специфические закономерности в том, как люди описывают боль и её психоэмоциональные причины. Трудные вопросы, связанные с проблемами в себе и поисками решений, концентрируются именно в зоне верхней части спины.

Верхняя часть спины отвечает за вопросы любви к себе и к другим людям, за чувства, которые мы прячем и не решаемся высказать. Также здесь мы скрываем и то, что порой сами себе запрещаем испытывать, и нередко спазмы возникают на фоне сложных конфликтов, формирующихся у лиц, переживших сексуальное насилие. Напряжение мышц верхней части спины представляет собой подобие «брони», которой мы защищаемся от нападений, но одновременно с этим тяжесть брони мешает свободному проживанию наших обычных дней. Весь негатив скапливается под защитным ментальным напряжением и в конце концов уходит глубоко внутрь тела, превращаясь в бессознательную аутоагрессию, то есть направляемую против самого себя.

Напряжение и дискомфорт в верхней части спины нередко связаны с разочарованием, злобой, нереализованностью амбиций, невысказанными чувствами — всем тем, что хочется высвободить, но мешают обстоятельства или обязательства. «Избегать боли», «Бояться сойти с ума», «Никому не доверять», «Никого не любить» и другие пророчества, загоняющие нас под непробиваемую броню. Мы отсекаем от себя желания, хороним их, а потом жалуемся на боль и скованность. Интересно, однако при телесной работе с верхней частью спины человек вдруг обретает новые ресурсные и психоэмоциональные возможности для того, чтобы раскрыть свой потенциал, обрести новые цели и получить заряд положительной энергии.

Средняя часть спины. Теперь поговорим о средней части спины, кото-

рая лежит в проекции солнечного сплетения. Данная область отвечает за ось, которая поддерживает равновесие между внутренним и внешним. Это одна из триггерных зон, реагирующих на стресс и надвигающуюся опасность. Причём не только физическую, представляющую реальную угрозу (например, вы переходите дорогу и видите, что машина в 200 метрах от вас не успевает сбросить скорость и затормозить), но и эмоциональную, когда, например, получаете СМС от близкого че-

ловека с трагической новостью.

Или находитесь в выматывающем ожидании какого-либо решения, от которого зависит ваше будущее. Стресс может быть весьма разнообразен, но так или иначе он является угрозой стабильности завтрашнего дня. В этот момент появляется ощущение, которое мы называем «сосёт под ложечкой», — оно ощущается спереди, но в мышечной реакции участвуют и мышцы спины. Спазмы и перенапряжения проявляются, как правило, намного позже первичной стрессовой телесной реакции, возникают непонятные тянущие боли в спине, разливающиеся на боковые поверхности туловища.

Физически человек полностью здоров, но его тело продолжает проживать ужас, застрявший внутри него. Этот ужас напрямую связан со страхом смерти, сковывающим, обездвиживающим, парализующим. Данный симптом может возникать посреди полного благополучия и не быть связанным с прошлым травмирующим опытом, однако, если человек не справляется с оцепенением (как ментальным, так и физическим), может сформироваться мышечный блок, ограничивающий подвижность тела и провоцирующий развитие болевого синдрома.

И крайне страшно признать, что та боль, которую испытывает тело чуть ли не каждый день, — это боль души:

• не получается забыть то, как плохо было в прошлом;

• не отпускают воспоминания об обидах и предательствах, ночью не спишь, а винишь, что не смог себя тогда защитить;

• и сожалеешь, постоянно сожалеешь о том, что сделал неправильный выбор.

Это всё приводит к отравлению. Сначала души, затем разума, затем тела. И человеку страшно посмотреть на боль тела с другой стороны, найти его истинную причину, потому что кажется, что, «если я открою эту дверь, боль станет нестерпимой». Однако, если вы не откроете эту дверь, ничего не изменится. А это куда страшнее «нестерпимости». Тем более что вы уже более чем привыкли к этой боли.

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