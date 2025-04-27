Разошлись по интересам: почему закадычные друзья часто перестают общаться

В издательстве «Альпина» в апреле вышла книга «Homo Amicus. Деловой человек в поисках друга».

© katemangostar/Freepik; Рамблер

Бизнесмен, автор тренингов по стратегическому нетворкингу Максим Фельдман в своей книге рассуждает, почему многие успешные люди разучились дружить. Они гонятся за богатством и славой, стараются расширить круг бизнес-контактов, при этом в развитие товарищеских и дружеских отношений практически не вкладываются. Хотя близкие друзья очень нужны каждому человеку. Автор приводит в пример известные фильмы, цитаты древних философов, опирается на социологические эксперименты. Фельдман также отвечает на распространённые вопросы, например: «почему старый друг на самом деле не лучше новых двух?», «почему даже самая хорошая жена не заменит друга?», «как научиться дружить в зрелом возрасте?» и так далее. В конце некоторых глав приводятся упражнения для самоанализа.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором автор рассуждает, почему старые друзья в определённый момент жизни перестают быть нам интересны.

Запросы предпринимателей и управленцев, которые обращаются ко мне, нередко касаются расширения сети бизнес-контактов. И довольно часто узкое место таких людей видно сразу — неумение налаживать связи и удерживать обширное деловое окружение. Такое умение нужно не всем деловым людям, но иногда без него не обойтись — в наш век коммуникаций замкнутость и стеснительность могут непосредственно влиять на успех в бизнесе или карьере.

© Альпина

Бывает и наоборот — люди с огромной сетью контактов задумываются об эффективности этой сети и даже ищут способы её сократить, чтобы лучше ею управлять. Но мой любимый запрос — дефицит связей в других кругах близости — товарищеском и дружеском. Сплошь и рядом я вижу бизнесменов, которые недостаточно вкладывались в развитие этих кругов и к 45–50 годам ощутили острую нехватку бескорыстной дружеской близости. Как показывают исследования, если не сформировать близкий

дружеский круг до 50, начать это позже будет куда сложнее.

Не слишком задумываясь о приобретении новых близких друзей, мужчины частенько склонны особенно ценить тех, с кем они дружат давно. Они объясняют отсутствие новых дружеских отношений особой ценностью старых друзей. «У меня есть близкий друг, мы дружим уже 20 лет, зачем мне искать новых?» — говорят они.

Признаю, вполне может быть так, что старый близкий друг полностью нас устраивает и что искать никого не нужно. Но бывает и совсем по-другому. И, судя по всему, второй вариант случается гораздо чаще.

В весьма оригинальном фильме-трагикомедии ирландского режиссёра Мартина Макдоны «Банши Инишерина», вышедшем в 2022 году и получившем девять оскаровских номинаций, Колин Фаррелл и Брендан Глисон (которых Макдона уже снимал вместе в «Залечь на дно в Брюгге») играют двух зрелых мужчин, связанных многолетней закадычной дружбой. Один из двух друзей, фолк-музыкант Колм, совершенно неожиданно начинает игнорировать Падрика, с которым — как всем известно — они постоянно проводят время вместе. Падрик очень переживает, он совершенно не понимает, что происходит. Он пытается узнать у общих знакомых, что случилось с его лучшим другом, но никто не может ничего объяснить.

— Наверное, вы поссорились, — только и отвечают соседи двух друзей по крохотной ирландской общине.

И вот Падрик находит Колма в их излюбленном местном пабе и присаживается за его стол. Далее следует такой диалог:

Падрик. Я сяду рядом, и, если ты вернёшься в паб, я пойду за тобой. И если сбежишь домой, я за тобой. Слушай, если я тебе что-то сделал, ты скажи, что я сделал. Или если я что-то ляпнул, может, когда был пьян, и потом забыл. Но, по-моему, я ничего такого не говорил. Но если ляпнул, ты скажи что, и я за это извинюсь, Колм. Я за это извинюсь от всего сердца, только перестань уже убегать от меня, как обиженный ребёнок.

Колм. Ты ничего такого мне не сказал. И ничего не сделал.

Падрик. Я так и думал.

Колм. Ты просто больше мне не нравишься.

Падрик. Я тебе нравлюсь.

Колм. Нет!

Падрик. Но вчера я тебе нравился!

Колм. Думаешь?

Падрик. Так мне казалось…

Позже Колм говорит, что хочет потратить отведенное ему время на размышления и сочинение музыки, чтобы оставить после себя какой-то значимый след, и не хочет слушать пустую болтовню Падрика:

— Например, вчера ты два часа рассказывал мне о том, какие предметы ты нашёл в дерьме своей любимой ослицы. Мне не нужно этого знать! Прости, мне за это стыдно, но это так!

Колм резюмирует:

— Иначе через 12 лет я умру человеком, который только и делал, что вёл пустые беседы с ограниченным товарищем.

Колму больно за то, что он ранит друга, но так случилось, что он не может игнорировать ни произошедшие в нём внутренние изменения, ни гнетущее его общение с добрым, но простоватым Падриком. Колм понимает, что — словами Маленького Принца: «Мы в ответе за тех, кого приручили», — но ничего не может с собой поделать.

В этой истории перед нами разворачивается мастерски гипертрофированная, но при этом совершенно классическая ситуация, когда — говоря современным языком — друзья разошлись по интересам и ценностям. Один из них, инициировавший разрыв, не сумел сделать это бережно (например, немного увеличив дистанцию, но не прекращая отношений полностью), а второй — не смог справиться с обидой, принять решение бывшего друга и отпустить его, так как просто не был способен понять причин разрыва. Так что, по сути, это вполне жизненная картина — один друг как бы «вырос из старого костюма» и стал трансформировать свою жизнь, включая окружение, то есть отказываясь от старых связей.

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На Западе в последнее время для ситуаций резкого обрывания всех контактов, когда человек как будто «исчезает», используется термин «гостинг» (от англ. ghost — «призрак», «привидение», «фантом»). Возник он у американских работодателей, которые назвали так новое явление, когда молодые сотрудники просто исчезают — не выходят на работу и обрывают любые контакты с организацией.

Как отмечают исследователи, именно гостингом всё чаще завершаются романтические и дружеские отношения. В 2024 году группа учёных из университетов США и Бахрейна опубликовала интересную работу об этом явлении. Они пишут:

Такое внезапное и необъяснимое прекращение общения в отношениях происходит в сегодняшний цифровой век в различных типах отношений, включая романтические, платонические и профессиональные связи. Последствия проявления гостинга могут быть серьёзными, вызывая эмоциональный стресс, замешательство и подрывая чувство собственного достоинства и доверие к другим людям. Важно отметить, что инициатор гостинга почти никогда не стремится причинить вред другому, а, скорее всего, просто пользуется такой тактикой завершения отношений, чтобы избежать трудных разговоров.

И еще:

Рост случаев гостинга можно объяснить развитием технологий и ростом популярности мобильных приложений для знакомств. Люди, характеризующиеся чертами тёмной триады (то есть психопатией, макиавеллизмом и нарциссизмом), чаще других становятся призраками.

Так что спонтанность решения разорвать дружбу, показанная в фильме «Банши Инишерина», совсем не выдумка. Зачастую именно так и случается, причём Макдона очень точно показал, насколько мужчины не умеют открыто выяснять отношения, как трудно даются им открытые разговоры об эмоциях и какую боль друзья могут причинять друг другу.

Ницше приписывают афоризм: «Любовь слепа, а дружба закрывает глаза». Смысл этой фразы в том, что влюблённость мешает нам замечать недостатки объекта нашей страсти. Дружба же всё видит, но, ценя личность друга, мы закрываем глаза на то, что нам не нравится. Правда, мне думается, что нередко дружба слишком долго «закрывает глаза», и, когда случается прозрение, избежать переоценки отношений очень трудно.

Бывает, что резкие расставания друзей происходят именно по этой причине. Булгаковский Воланд говорил: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!» Дружба (даже близкая дружба) иногда заканчивается внезапно. А внезапная потеря единственного друга — это не только личная утрата, но и риск остаться одиноким — внезапно одиноким...

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