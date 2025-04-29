«Что-то придавило меня к кровати»: что такое паралич сна и с чем он связан

В издательстве «Альпина» в апреле вышла книга о страшных сновидениях «Ночные кошмары: Нарушения сна и как мы с ними живём наяву».

© EyeEm Mobile GmbH/iStock.com; Рамблер

Автор книги, преподавательница литературного мастерства в британском университете Аберистуита Элис Вернон с детства страдает от ночных кошмаров, зловещих галлюцинаций и эпизодов лунатизма. Чтобы разобраться в причинах подобных сновидений, она обращается к исследованиям психоаналитиков, приводит исторические факты, выдержки из литературных и кинематографических произведений. Вернон много рассказывает о собственных ночных кошмарах и ощущениях, которые испытывает после пробуждения. В книге также описан знаменитый судебный процесс над «салемскими ведьмами», проходивший в городе Сейлем в Новой Англии в конце XVII века, говорится о параличе сна и феномене осознанных сновидений.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги, в котором автор описывает один из своих опытов, связанный с параличом сна, и объясняет, почему порой после пробуждения человек не может пошевелиться.

Просыпаясь среди ночи, я не просто вижу нечто, чего нет в реальности. Иногда это более сложная иллюзия, в которой задействовано больше механизмов чувственного восприятия. Проще говоря, я чувствую галлюцинации.

Несколько лет назад мне приснился тревожный сон. Я стояла на улице и выступала перед шумной толпой. Десятки людей обступали меня со всех сторон, а я изо всех сил старалась перекричать гвалт. Рассматривая лица, я вдруг задержала взгляд на одной женщине.

Если все остальные двигались, то она стояла совершенно неподвижно. Наши глаза встретились, и я похолодела. Даже сейчас от одного воспоминания об этом меня пробирает нервная дрожь. Глаза у неё были невероятно большими и ослепительно-белыми, почти светящимися.

Чем дольше она смотрела, тем сильнее меня охватывал ужас. Тем временем на меня с оглушительным рёвом надвигалась толпа. Страшный сон обернулся полноценным кошмаром: шум взмыл крещендо, а женщина продолжала буравить меня взглядом и угрожающе молчать.

© Издательство «Альпина»

Я проснулась. Во сне я перевернулась на живот, и мне сразу захотелось принять свою обычную позу на правом боку. Но я не могла. Двигаться не получалось. Мучительный страх из моего сновидения перерос в панику. Я была полностью обездвижена. Не могла даже пальцем пошевелить.

А затем медленно, как тающий лёд, пришло осознание: я не просто так не могу двигаться, что-то придавило меня к кровати.

По спине переместилось что-то тяжёлое. Кто-то сидел на мне. Женщина из сновидения. Она была реальной, и она была здесь. Я думала, что, проснувшись, больше ее не увижу, но каким-то образом она никуда не делась и сейчас вдавливала меня в матрас.

Я пыталась кричать, но рот будто онемел. Пыталась сбросить её, но она оставалась на месте. Я чувствовала, как она прижимает меня своим весом, как её колени давят мне на поясницу.

Она вновь переместилась — на этот раз сползла на кровать рядом со мной. Моя голова была повернута вправо, а она лежала слева от меня. Я почувствовала, как под ней прогнулся матрас, и была уверена: если оглянусь, то увижу её.

Прошло несколько секунд. Ничего не происходило, но я всё ещё ощущала её присутствие. Наконец я обнаружила, что могу пошевелить пальцами, потом руками, и рискнула быстро глянуть на другую сторону кровати.

Пусто.

Конечно, там было пусто. Я включила свет, пошарила рукой по смятой простыне, где, как я была уверена, лежала женщина. Простыня была холодной. Я выругалась на себя за то, что вообще стала это проверять, опять позволила себе предположить присутствие непрошеных гостей в своей спальне. Но ведь я чувствовала её колени у себя на спине — точно так же, как сейчас чувствую свои ладони, со злостью растирающие лицо. А матрас! Он ведь прогнулся под её весом — как могло такое привидеться?

Этот феномен известен под названием «паралич сна». Впервые он настиг меня всего несколько лет назад, однако теперь случается по несколько раз в месяц. Шелли Адлер в своей книге «Паралич сна: ночные кошмары, ноцебо и связь тела с сознанием» (Sleep Paralysis: Night-Mares, Nocebos and the Mind-Body Connection, 2011) сообщает, что хотя бы раз в жизни паралич сна испытывает около 25–30% людей.

© Freepik

Никакие другие ночные переживания не обескураживают и не пугают меня так сильно; зачастую я очень живо чувствую, как чьи-то ладони обхватывают мои запястья, щиколотки, шею. Ощущение прикосновения чужой кожи — всего на несколько мгновений — настолько явственно, что нередко сохраняется до конца дня. Обычно то, что происходит со мной ночью, не влияет на весь остальной день. Но в случае паралича сна я ещё долго нервничаю. Меня подташнивает, кожа зудит. В том месте, за которое меня «трогали», — как правило, это шея — сохраняется неприятное призрачное давление.

* * *

Когда мы видим сны, мозг отдаёт мышцам команды в зависимости от того, чем мы занимаемся в сновидении. Если снится, что мы играем в теннис, рука получает сигнал замахнуться невидимой ракеткой и отбить мяч. Безусловно, по множеству причин это может привести к проблемам. Чтобы не допустить этого, мозг одновременно парализует тело. После этого он может посылать мышцам любые сигналы, какие ему вздумается, с учётом того, что мы видим во сне, однако мышцы останутся неподвижными. При нарушении фазы быстрого сна паралич не срабатывает, и это может иметь печальные последствия. А паралич сна — это когда вы частично просыпаетесь до того, как естественным образом выйдете из состояния обездвиженности. Но поскольку вы всё ещё находитесь в сноподобном состоянии, ваш мозг придумывает, чем объяснить ощущение давления на грудь и конечности. Вы видите монстров, и вы в их власти.

Этот тип наваждения настолько полно задействует все органы чувств и так мастерски их обманывает, что убедит любого в реальности происходящего. Неудивительно, что в прежние времена эту парасомнию сплошь и рядом объясняли демонами и чёрной магией. Сейчас это явление изучено гораздо лучше, однако в прошлом его тесно связывали с колдовством.

Как Великая депрессия помогла Дороти Шейвер популяризировать американскую моду