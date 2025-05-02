Смешные немцы и пугающий Алтай: 6 книг для длинных выходных

Долгие выходные — повод сменить обстановку, даже если путешествие будет исключительно книжным. На этот раз маршрут проложен через алтайскую тайгу, кубинские плантации, юг Германии и мифическую Африку. «Рамблер» подобрал шесть книг, которые позволят перенестись в другие климат, культуры и эпохи.

© «Бомбора»; «Фантом-Пресс»; «Азбука»; Рамблер

«О чём говорят немцы. Рассказы с юга Германии»

© Издательство «Бомбора»

Автор: Ольга Шмерлер

Издательство «Бомбора»

Белорусская блогер Ольга Шмерлер более двадцати лет живёт на юге Германии. В своей дебютной книге она собрала 52 коротких юмористических рассказа, в которых бытовые мелочи эмигрантской жизни превращаются в анекдоты, культурные конфликты — в комедии, а рутина — в увлекательную хронику.

Смешных эпизодов тут достаточно. Один из самых запоминающихся — с чем есть драники. Семейные расклады звучат как политическая сводка: белорусская коалиция (автор, брат и сын) упорно держится за сметану. Немецкая сторона (муж, дочь и 102-летняя свекровь) заливает картофельные оладьи банками яблочного пюре. В центре — овчарка Джинни, которая ждёт, когда кто-нибудь уронит кусочек. За кухонным столом кипят страсти: стороны насмешливо обвиняют друг друга в поедании шведского блюда из селёдки сюрстрёмминга, невкусных и похожих на тряпки варёных листьев капусты кейл, рассольника и даже свиного фарша, намазанного на хлеб. Обычный ужин превращается в культурное столкновение.

В другом рассказе Ольга пишет про немецкий газон. Для немецких мужчин это не просто трава, а сакральная территория. Одно неосторожное замечание — и можно потерять лучшего друга. Скажешь, что газон зарос, и всё: орднунг нарушен, доверие утрачено, развод.

Книга Ольги Шмерлер — это путешествие в повседневную Германию, где языковые ошибки оборачиваются комичными открытиями, а бытовые детали доводят до шуточных баталий. Эти истории заставляют смеяться и чувствовать себя «своим» в чужой стране.

«Мифы Тропической и Южной Африки. От “Съедобного Неба” до ритуальных масок и птицы-молнии»

© Издательство «МИФ»

Автор: Ирина Татаровская

Издательство «МИФ»

Ирина Татаровская — африканист и философ, старший научный сотрудник Центра истории и культурной антропологии Института Африки РАН. В своей новой книге она не просто рассказывает мифы, а проводит читателя через метафизическое сафари по мирам, где реальность и фантазия переплетаются, а за каждым символом скрывается философский смысл. Для автора миф — это не развлечение, а серьёзное исследование, способное изменить взгляд на человеческое существование.

«Мифы Тропической и Южной Африки» — путешествие по космогонии, зоототемизму и всем загадочным концепциям, которые составляют основу африканской мифологии. Татаровская предлагает читателю представить, каково — существовать в мире, где змея считается воплощением бога, времени и бесконечности, а люди верят в колдунов, магов и духов вуду. Она приводит в пример мифы, которые озадачивают, вызывают вопросы и заставляют искать ответы. Как появилась смерть на Земле? Как устроена жизнь в мире мертвых? Один из ярких мифов рассказывает о «съедобном небе», которое когда-то питало людей, пока они не прогневали его своей ленью. Другой эпизод — ритуальные похороны, смысл которых не в почтении усопшего, а в том, чтобы душа не осталась между мирами живых и мертвых.

«Стеклянные дома»

© Издательство «Альпина»

Автор: Франческа Рис

Издательство «Альпина»

В своём новом романе валлийская писательница, автор бестселлера «Наблюдатель» Франческа Рис соединяет личную драму с историческим конфликтом, погружая читателя в атмосферу Северного Уэльса. Лесник Гетин Томас ведёт скромную и размеренную жизнь, пока в город не возвращается его первая любовь, успешная режиссёр Олуэн. Вместе с мужем она покупает «Ти Гвидр» — стеклянный дом, который лесник долгие годы считал своим убежищем. Между Гетином и Олуэн вновь вспыхивает чувство, но тень прошлого — противостояние валлийцев и англичан в 1980-х — омрачает их отношения.

В романе история о возрождённой любви сплетается с размышлениями о памяти, классовых различиях и политике, которые влияют на судьбы людей. Рис показывает, как прошлое незримо присутствует в настоящем, а любовь становится не спасением, а испытанием. Её сдержанный, но эмоционально насыщенный стиль делает «Стеклянные дома» глубоким и тревожным чтением. Прозрачный дом на берегу озера превращается в метафору хрупкости чувств и зыбкости надежд.

«Мастер сахарного дела»

© Издательство «Азбука»

Автор: Майте Уседа

Издательство«Азбука»

Испания, конец XIX века. Две девушки, две судьбы, два билета в одну и ту же точку на карте — Кубу, землю сахарных плантаций, грядущих бунтов и воздуха, пропитанного запахами тростника и морской соли. Целеустремлённая дочь врача Мар мечтает продолжить дело отца и посвятить себя медицине. Паулина, пережившая потерю мужа, надеется найти покой и простое женское счастье. Их пути пересекаются на асьенде загадочного сахарного магната Виктора Гримани. Мар он предлагает работать в семейной клинике, а Паулине — стать его женой.

Испанская писательница Майте Уседа специализируется на нескольких жанрах, в том числе на подростковой литературе и исторических романах. Из пяти написанных ею книг на русский переведена только «Мастер сахарного дела». В этом произведении роман взросления сочетается с женской прозой и исторической драмой. Читатель получит представление о жизни на Кубе в конце XIX — начале XX веков и окунётся в драматическую борьбу отважной героини Мар против жестокой управляющей плантации Фрисии, которая безжалостно относится к своим работникам и ни во что не ставит ни Мар, ни её отца-врача, ни сахарного магната Виктора. Но в итоге это противостояние закончится победой добра.

«Саспыга»

© Издательство АСТ

Автор: Карина Шаинян

Издательство АСТ

На фоне глухих алтайских гор и таёжных просторов разворачивается история, полная мистики и внутренней борьбы. В алтайской тайге, где по заброшенным тропам бродят мёртвые кони, появляется то ли птица, то ли зверь саспыга, которому местные с древних времен приписывают зловещие силы. По легенде, мясо саспыги может утолить любой голод и защитить от всех бед.

Героиня Катя, работающая поваром на турбазе, отправляется в глубь тайги на поиски исчезнувшей туристки Аси. С каждым шагом девушке становится всё яснее, что её преследуют не только саспыга, но и её собственные тёмные воспоминания и страхи. Саспыга — метафора, которую Катя разгадывает, пытаясь спасти себя и свою спутницу от зла. Спутница, невзрачная девушка, чьего лица толком не запомнили ни участники похода, ни обслуживающий персонал, тем временем не очень хочет возвращаться назад.

Карина Шаинян уже известна читателю своими работами в жанре магического реализма и психологического триллера: романами «Долгий путь на Бимини» и «С ключом на шее» — последний получил номинацию на премию «Национальный бестселлер» в 2022 году. В «Саспыге» она переносит читателя в мир, где точкой отсчёта становятся дикие первобытные инстинкты. Желая избавиться от своих страхов и бед, герои попробуют мясо загадочного создания и перестанут страдать, но вместе с этим потеряют часть себя: например, один из них забудет о своих экологических убеждениях. В «Саспыге» мистика сочетается с размышлениями о совести и о том, как далеко придётся зайти в алтайскую тайгу и глубины собственной души, чтобы оставить позади свою тревогу.

«Стеклянный дворец»

© Издательство «Фантом-Пресс»

Автор: Амитав Гош

Издательство «Фантом-Пресс»

Амитав Гош — один из величайших современных индийских писателей и автор свыше 15 художественных произведений и книг в жанре нон-фикшн. Его дебютный роман «Круг разума», опубликованный в 1986 году, получил высшую литературную награду Франции «Премия Медичи», а роман «Маковое поле», вышедший в 2008 году, попал в шорт-лист Букеровской премии. Писатель был удостоен множества наград, среди которых — одна из высших наград Индии орден Падма Шри, Гран-при международного литературного фестиваля Blue Metropolis в Монреале и высшая литературная премия Индии «Джнанпит». В 2019 году журнал Foreign Policy назвал Гоша одним из самых важных мировых мыслителей десятилетия.

«Стеклянный дворец» — это одновременно и семейная сага, и масштабный исторический роман, действие которого охватывает целое столетие и огромную территорию — от Малайзии и Бирмы до Индии. История начинается с индийского мальчика-сироты Раджкумара, оказавшегося в бирманском Мандалае, и девочки Долли, служанки при королеве Бирмы. Их судьбы переплетаются в одном из самых значимых мест Бирмы — Стеклянном Дворце, где и королевская семья, и простые граждане будут искать спасения во время прихода британской армии в 1885 году.

Позже Раджкумар будет торговать тиковым деревом, искать работников для набирающей обороты нефтяной добычи в Бирме, построит небольшой бизнес, женится на Долли и отправится управлять каучуковой плантацией в Малайю.

В историю Раджкумара и Долли будут вовлекаться новые люди: от уличной продавщицы в Мандалае до членов королевской семьи и европейских колонизаторов. Вместе с главными героями читателю предстоит долгое путешествие, полное драматичных поворотов сюжета и исторических событий, которые изменят не только человеческие жизни, но и судьбы целых стран.

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