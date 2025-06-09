Психолог объяснила, как использовать чувство стыда во благо себе

В издательстве «Альпина Паблишер» в июне выходит книга о том, как справиться с чувством стыда — «Быть, а не стыдиться: Если стыд управляет вашей жизнью».

© Ramon Ivan Moreno Prieto/iStock.com

По мнению психолога Татьяны Фишер чувство стыда постоянно присутствует в нашей жизни. Это ощущение, которое мы испытываем, когда совершаем какой-то плохой поступок, когда в ответ на признание получаем отворот-поворот или нас унижают по каким-либо причинам. Стыд закладывается в подсознании с раннего детства и может сильно занижать самооценку во взрослом возрасте, подрывать уверенность в себе. А еще может вызвать серьезные расстройства психики и оказать негативное воздействие на личность человека.

В своей книге Фишер подробно разбирает природу чувства стыда, приводит примеры из практики и объясняет, как перестать постоянно корить себя за проступки и жить в гармонии с собой.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как чувство стыда влияет на нашу жизнь.

© «Альпина Паблишер»

Резюмируя вышесказанное, в том числе примеры из мифов и легенд, психологические определения и, конечно, личную историю каждого из нас, можно прийти к следующим выводам:

• Мы стыдимся, когда нас видят «плохими». И это «плохое» у каждого свое: для одного самое постыдное быть злым, а для другого — слабым; для одного быть нежным, а для другого — жестким. Все это вместе мы определим как «теневое», непризнанное, кажущееся ужасным и противным в себе.

• Мы стыдимся своей «хорошести». Да, да, очень многим из нас зачастую принимать комплименты, похвалы, благодарность еще сложнее, чем критику. Словно что-то теплое от человека летит в нашу сторону, но мы либо успеваем защититься стеной обесценивания (это случайно, это не про меня, это он меня на самом деле не знает), либо начинаем сильно смущаться, будто оказались без одежды.

• Мы переживаем стыд из-за отличия. Если у кого-то фигура лучше, нам может быть стыдно. Но и если мы пришли в самом ярком и дорогом платье, мы тоже можем переживать смущение. Замечаете? Словно единственное безопасное поведение — это слиться с ландшафтом, не отсвечивать: не быть умнее всех, но и не глупее, не болтливее, но и не выглядеть молчуном, не успешнее, но и ни в коем случае не неудачником.

• Мы стыдимся своей спонтанности. Словно у нашей психики есть четкий и единственно допустимый контур нашего Я, и не дай Бог нечто выплеснется за пределы этого футляра — тогда мы можем в прямом смысле замучить себя стыдом.

• Большинство из нас стыдится прошлого, какого-то события, поведения, которое мы предпочитаем оставлять в тайне. Чаще всего, когда мы все же делаем усилие и разделяем свои тайны с другими людьми, обнаруживается, что сила заряда стыда и ужаса перед раскрытием была не соразмерна величине самого проступка. Но тайны, постыдные кусочки нашей истории, имеют огромную власть над нами. И тем большую, чем с меньшим количеством людей мы эту тайну разделили. Когда мы находим мужество начать разбираться с тем, что переживается исключительно как заряд стыда, то обнаруживаем и боль, и злость, и сожаление, и бессилие. Получается, что стыд за прошлое — это часто во многом непрожитые, недорефлексированные моменты жизни («остановленный импульс»).

• Мы можем стыдиться своей принадлежности так же, как и в случае угрозы разрыва связи. Самый простой пример — взрослые дети из неблагополучных семей. Им часто стыдно за свое прошлое, за семью. А на бессознательном уровне — стыдно перед своей семьей за шанс на счастье, больший достаток и большую свободу от страдания.

• Мы стыдимся бессилия. Вообще, по мнению психолога Рональда Поттер-Эфрона, автора книги «Стыд, вина и алкоголизм», душевное неумение признавать бессилие (как многие годы не мог признать его Гильгамеш) напрямую связано с наполненностью человека виной и стыдом. И это звучит логично, ведь если я не могу на глубинном уровне признать то, что во многом бессилен (бессильна), не остается ничего, кроме как обвинять и стыдить себя и других за недостаточную божественность, невсемогущество.

• И, конечно, вишенка на торте: мы стыдимся того, что стыдимся. Словно с нами этого ну никак не должно происходить, словно мы искренне верим, что обязаны быть бесчувственными роботами или что можно сразу стать в чем-то устойчивыми, не будучи десятки и сотни раз смущенными и неуверенными.

Вам не кажется, что рисуется не очень оптимистичная картина? Лишнее микродвижение в любую сторону — хоть вверх, хоть вниз, хоть вправо, хоть влево, — и вот ты уже задыхаешься от стыда и как можно быстрее отскакиваешь обратно, на малюсенький по своим размерам островок своей невыпячивающейся «нормы». Но и оставаясь на спасительном островке «нормы», ты продолжаешь себя стыдить, ведь тот человек может прыгнуть выше, а этот с легкостью сделал шаг вправо, а вон тот гражданин вообще лег и не переживает. Только у тебя все не как у людей.

Согласна, с островка «нормы», окруженного водами вязкого стыда, ситуация выглядит безвыходной. Но если посмотреть на нее снаружи, чуть издалека, и предположить, что тот спасительный кусочек суши, на котором вы сейчас находитесь, — это малая часть известной и освоенной вами психической территории, а все вокруг, воспринимаемое как смертельные топи, на самом деле ваша личная «терра инкогнита», то можно увидеть огромный потенциал, предстоящее удивительное путешествие на неизведанные земли собственного внутреннего мира, где вас подстерегают не только чудовища, но и несметные богатства. Только в этом путешествии важно быть именно любопытными исследователями, а не оценщиками, судьями и надзирателями.

Несколько слов в поддержку стыда

Первую часть нашего путешествия хотелось бы закончить словами в поддержку стыда, который в умеренном количестве делает нас людьми, хотя его переизбыток лишает человеческого облика.

Стыд помогает нам не только соблюдать социальные правила (к примеру, не ковыряться при всех в носу), но и чувствовать границы собственной интимности. Стыд позволяет быть бережными к другим и не нарушать их границы (я не расскажу одной подруге интимные подробности, которыми поделилась со мной другая, как раз потому, что в противном случае мне станет стыдно перед первой). Стыд дает нам понять, насколько личным, хрупким и откровенным вы собираетесь поделиться, и принять осознанное решение, будет ли это сейчас безопасно и уместно.

Стыд, если уметь с ним обходиться, привносит витальную энергию в сексуальные отношения. Стыд показывает нам, каких себя мы еще недостаточно хорошо знаем. Диоген, античный философ, увидев краснеющего мальчика, сказал: «Смелей! Это краска добродетели!» Полагаю, мудрец имел в виду, что здоровый стыд, как бы странно это ни звучало, помогает нам учитывать интересы других, выстраивать желаемую коммуникацию, заранее предполагать, как будут восприняты наши поступки или слова.

Таким образом, стыд принимает участие в работе эмпатии. Помните выражение: «Стыд (совесть) потерял»? Быть может, оно о том, что некто потерял возможность соотноситься со своим стыдом и, как следствие, — с миром...

Если я осознаю, что определенная формулировка, поступок, слово могут человека напротив ранить, появится легкий стыд (в случае, когда ранить или фрустрировать я не планирую, хотя когда планирую, тоже появится, и тогда придется принимать осознанное решение: пойду ли я на этот стыд), подсказывающий: произнесенное может быть воспринято другим болезненно и я окажусь для него не в том образе себя, в каком хотелось бы.

И обратная ситуация. Человек, переполненный невыносимым стыдом (а часто это означает «потерявший стыд», больше не чувствующий его из-за слишком большого количества), категорически не способен думать о том, как его слова и поступки отражаются на других. Появляется образ такого самоуверенного нарцисса, который может сам не придерживаться того, что транслирует. Но, опять же, «я сам(а) не придерживаюсь того, о чем говорю» — это работа стыда, показывающего зазор между транслируемым и внутренней правдой, а это соотнесение тоже при слишком большом заряде стыда оказывается недоступно, поскольку нет контакта с истинным Я.

Нам порой кажется уже глупым и безумным, что человек совсем слепо подменяет реальность, а она для него действительно такова. Он не может «пощупать» свои поступки собственным стыдом. Не может «пощупать» стыдом самого себя. А значит — ничего не остается, кроме как переформатировать реальность, сделать ее такой, в какой он всегда прав.

Так что когда вам кажется, будто откажись вы от стыда — и жить станет легче... Ну, в определенном смысле, если перестать быть в контакте со стыдом и больше не осознавать приносимый ущерб, то есть в целом не осознавать, что вокруг вас живые люди, тогда точно легче. Остается еще отказаться от собственной человечности и неравнодушия...

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