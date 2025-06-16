Психолог назвал причины депрессии у пожилых людей

В издательстве «Альпина Паблишер» в июне выходит книга о том, как перестать бояться старости, — «Мой возраст мои правила: Психология здорового старения».

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Клинический психолог Владислав Чубаров много лет исследовал человеческую природу и пришел к таким выводам.

Многие люди, достигнув зрелости, начинают задумываться о старости. Причём они рисуют себе не самые благоприятные картины. Некоторые начинают её бояться и впадают в депрессию, другие — хотят как можно дольше продлить молодость, порой совершая необдуманные поступки. Но старость можно и нужно просто принять, считает клинический психолог Владислав Чубаров.

В своей книге психолог рассматриваем самые популярные стереотипы, связанные со старением. Это, например, утрата красоты и здоровья — физического и ментального, усиление негативных качеств характера, потеря самостоятельности и прочее. Автор разбирает положительные моменты преклонного возраста, даёт срез многочисленных сценариев, как можно повернуть свою старость себе во благо. А также приводит реальные примеры из жизни своих пациентов, которые благодаря конкретным шагам перестали бояться старости.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о причинах депрессии у пожилых людей и о том, как можно справиться с этим недугом.

Депрессия — очень частая проблема в пожилом возрасте. Некоторым даже кажется, что это естественно: мол, к концу жизни желания угасают и становятся не такими яркими, чтобы соответствовать ограниченным возможностям. Не могу путешествовать — и не хочется. Трудно разговаривать — и общаться не хочется тоже. Пожилому человеку может казаться, что ничего не хотеть в его возрасте вполне закономерно. Отхотели, мол, своё. И хорошее настроение — ну откуда ему взяться? Чего веселиться, когда мне уже за...? Молодёжь, та радуется, а старость по определению не радость.

Всё время бурно радоваться и веселиться никто не предлагает. Но депрессия — это не просто отсутствие веселья, это «немножко смерть» раньше времени. Человек перестаёт ощущать жизнь в её полноте так, как мог бы ощущать, если бы ему не мешали тревога, тоска, апатия, чувство вины. Эмоциональные ограничения могут влиять на образ жизни гораздо сильнее, чем проблемы с ногами или зрением. Когда депрессия проходит, человеку становится легче, даже если ему много лет. Пока человек продолжает жить, его жизнь может быть настолько полной, насколько это возможно, учитывая его физическое состояние.

Анастасия:

Моя мама очень рано устала от жизни. Ей пришлось ухаживать за моей бабушкой, когда та слегла. Потом бабушка умерла, но маме не стало лучше. При этом — много работы, и мы, дети, были ещё подростками. Маме ещё не было 50, когда её жизнь свелась к тому, что после работы и все выходные она лежала на диване и смотрела сериалы или читала детективы. Мне до сих пор кажется, что её ранняя смерть связана не только с тем, что сдало сердце, но и с депрессией. Тогда мы этого слова не знали, а может быть, можно было чем-то помочь.

Почему старики часто болеют депрессией? Причины могут быть различны.

• Трудности с принятием старости и всего, что с ней связано. Возможно, человек ожидал чего-то другого и столкнулся с неожиданными проблемами — например, организм «подставил подножку». Ощущение собственной немощности, ненужности, все те опасения, о которых я пишу в этой главе, могут разом нахлынуть и погрузить пожилого человека в уныние.

• Страх смерти. Многие люди проживают всю жизнь, не думая о смерти всерьёз. И вдруг понимают, что большая часть жизни позади и остаётся всё меньше времени. Некоторые обнаруживают, или им начинает казаться, что жизнь прожита зря, что они занимались не тем, упустили важные возможности или слишком мало времени проводили с близкими.

• Исчезновение смысла жизни. Например, человек мог жить ради профессиональной реализации. Некоторые люди приравнивают себя к делу, которым они заняты. Если это дело невозможно продолжать (болезнь, увольнение) — кажется, что и жизнь кончена, и они сами уже ни на что не годятся. Зачем я нужен, если не способен больше ничего создавать?

• Ссоры с близкими, их непонимание, семейные конфликты могут вызвать чувство собственной ненужности, одиночества и в результате — апатию.

• Разлуки. Когда живёшь долго, то неизбежно переживаешь многих сверстников и даже друзей помоложе. А завести новых друзей в этом возрасте не так уж просто. Дети и внуки уезжают из родительского дома, и видеться с ними приходится нечасто.

Вот так и получается, что жизнь у многих пожилых людей как бы иссыхает, в ней не остаётся старых смыслов, а новые не появляются.

Фёдор:

Папа впал в тяжёлую депрессию ровно после того, как его проводили с завода. Он работал очень долго, оставался начальником производства много лет. Ему, конечно, нельзя было уходить — без своих железок он за год превратился в глубокого старика, а через два умер от инсульта. Папа слишком сильно любил свою работу, вне её у него не было никаких серьёзных точек притяжения, увлечений. Такого человека вообще нельзя было увольнять, для него увольнение буквально смерти подобно. Ну оставили бы консультантом, наняли бы ему помощника, который бы брал на себя ответственность... Увы...

В главе мы обсудим, как можно помочь себе сохранить в старости прежние смыслы и обрести новые. Сознательное отношение к смыслам жизни и к тому, чтобы иметь их и не утрачивать полностью, может снизить вероятность депрессии в старости. Заниматься такой профилактикой стоит заранее, задолго до того, как вам поневоле придётся снизить активность. Но — подчёркиваю — снижение вероятности не означает, что вы будете от этого застрахованы. Жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы, а в почтенном возрасте труднее бывает оправиться от ударов судьбы. Тем не менее даже в этом случае медикаментозная поддержка может помочь.

Евгений:

Мне 84, и сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем в 77. После смерти брата и сестры напало такое состояние — просыпался ночью и не мог уснуть, думал о смерти, о том, что никогда не увижу близких. Прошёл год, а лучше не становилось. Начал беспричинно тревожиться на ровном месте, раздражаться на жену. Дети посоветовали хорошего специалиста, хотя я в это совершенно не верил и меня бесила современная мода всем прописывать антидепрессанты. Но мне назначили немного другое лекарство, оно тоже имеет антидепрессивное действие и вдобавок к этому убирает раздражительность и тревожность. В общем, откуда что взялось — по брату и сестре, я, конечно, никогда не перестану горевать, но сам при этом живу, продолжаю жить. А это очень важно не только для меня, но и для моих близких.

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