Любовь, мистика и Уилл Смит: 10 книг для идеального отпуска

Отпуск — время для самопознания, поисков вдохновения и увлекательного чтения. «Рамблер» подобрал 10 книг для идеального отпуска: истории, которые помогут лучше понять отношения, мистические и детективные произведения и дерзкую биографию Уилла Смита, мотивирующую на новые свершения.

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«Психотрюки. 69 приёмов в общении, которым не учат в школе»

Автор: Игорь Рызов

Издательство: «Бомбора»

© «Бомбора»

Игорь Рызов — один из самых известных переговорщиков страны. Он обучал сотрудников «Сбербанка», «Яндекса», «Газпром нефти» и ещё десятков крупных компаний. Его работы «Кремлёвская школа переговоров» и «Переговоры с монстрами» стали лауреатами премии «Деловая книга года в России», учреждённой консалтинговой компанией PwC.

В «Психотрюках» Рызов делится с читателями приёмами, которые помогают чувствовать себя спокойно во время любых разговоров: на работе, дома или в споре с таксистом по дороге в аэропорт. Автор даёт 69 чётких советов: что сказать хаму, как ответить на бестактное замечание, как не дать оппоненту вывести вас из себя. Все приёмы поданы через живые примеры: личные истории Рызова или ситуации из его тренингов. Например, автор рассказывает, как однажды неожиданно согласился с резким обвинением — и за пару минут превратил напряжённые переговоры в конструктивный диалог.

«Мужчины любят стерв. Руководство для слишком хороших женщин»

Автор: Шерри Аргов

Издательство: «Бомбора»

© «Бомбора»

Американская писательница Шерри Аргов — известный эксперт по отношениям и автор бестселлеров, которые более 15 лет держатся в топах Amazon и New York Times. Её книги переведены на 19 языков и разошлись тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. Шерри ведет популярное радиошоу и регулярно пишет экспертные колонки для изданий Cosmopolitan и Marie Claire.

Книга «Мужчины любят стерв» адресована женщинам, которые слишком стараются угодить мужчинам. Аргов доказывает: не нужно переступать через своё «я», чтобы вызвать интерес представителей противоположного пола. Настоящая привлекательность — в уважении к себе, умении выстраивать личные границы и сохранять лёгкость и чувство юмора. Автор развенчивает миф о «стервозности» как о манипуляции. Стерва — это женщина, которая не спешит раскрывать все свои «козыри», оставаясь загадкой, ведь мужчина теряет интерес к чрезмерно доступной и покорной. Аргов подчёркивает: если молодой человек не стремится идти навстречу в начале отношений, он вряд ли изменится.

Простые советы и примеры помогают пересмотреть подход к личной жизни и поверить в собственную силу. Один из самых ярких фрагментов — размышления о «пути к сердцу мужчины через желудок». Писательница советует не изнурять себя сложной готовкой каждый день: иногда можно обойтись попкорном или сосисками с кетчупом. Ведь в отношениях важнее уверенность и естественность, а не жертвенность.

«Хрупкие связи. Как раненый нарциссизм мешает нам жить в мире с собой и другими»

Автор: Юлия Пирумова

Издательство: «Бомбора»

© «Бомбора»

Юлия Пирумова — практикующий психотерапевт и автор бестселлера «Хрупкие люди. Почему нарциссизм — это не порок, а особенность», в котором рассказывается, что за скрытым нарциссизмом прячутся хрупкая самооценка и вечный страх быть отвергнутым. В новой книге «Хрупкие связи» автор исследует, как нарциссическая уязвимость влияет на отношения. Пирумова разбирается, почему люди боятся сказать о важном, где подменяют честность молчанием или обидами и что делать, если хочется близости, но страшно открыться.

В книге много маленьких упражнений, которые легко делать в любом месте. Например, «Расскажите про себя с точки зрения ребёнка: чего вы тогда боялись?», «Вспомните самый болезненный упрёк и напишите, какую боль вы тогда чувствовали на самом деле», или «Завершите фразу: “Если я скажу правду, я боюсь, что…”». Эти простые вопросы неожиданно вытаскивают наружу то, что обычно прячется за отговоркой «у меня всё нормально».

Книга не обещает моментального просветления, но даёт понять, что быть уязвимым — это нормально, а строить крепкие связи можно только с тем, кто не прячется за маской всемогущества.

«Тёмный двойник Корсакова. Оккультный детектив»

Автор: Игорь Евдокимов

Издательство: «Эксмо»

© «Эксмо»

Игорь Евдокимов — автор остросюжетных книжных серий «Тайный архив Корсакова» и «Доктор Фальк». Главный герой первого из этих циклов — оккультный детектив Владимир Корсаков, который расследует загадочные преступления в России XIX века.

«Тёмный двойник Корсакова» начинается с возвращения Владимира в разорённый родовой дом, где зеркало показывает не только прошлое, но и альтернативную жизнь героя. Вспышки воспоминаний и страхи из прошлого переплетаются с расследованием сразу нескольких дел, в том числе пропажи давнего университетского друга Корсакова в лесах под Муромом.

Книга отличается напряжённым сюжетом и написана живым образным языком. Это произведение наверняка понравится поклонникам мистических детективов с колоритом русской глубинки конца прошлого столетия.

«Ревизор. Возвращение в СССР. Часть 1»

Авторы: Серж Винтеркей, Артём Шумилин

Издательство: «Бомбора

© «Бомбора»

Серж Винтеркей и Артём Шумилин — авторский дуэт, известный фанатам альтернативной истории России и бытовой прозы с элементами «попаданчества», то есть внезапного переноса персонажей из одного времени в другое. Их ностальгический роман «Ревизор» отправляет читателей из современной Москвы в столицу начала 1970-х годов.

Главный герой — столичный аудитор с опытом жизни и работы в реалиях XXI века. После нелепой автокатастрофы он просыпается в чужом теле — шестнадцатилетнего школьника в провинциальном городке 1971 года. Советский быт, кипятильник на керосинке, колонка во дворе вместо крана, чужая бабушка и «свои» школьные разборки — теперь всё это его новая жизнь. Он шаг за шагом осваивается, вспоминая, как было «тогда», и налаживая трогательные отношения с новой семьёй.

«Ревизор» — книга с неспешным повествованием и узнаваемыми деталями советской жизни. В числе её достоинств — забавные диалоги, где герой ссылается на амнезию и осторожно выясняет, кто он теперь для всех вокруг, лёгкий юмор и запоминающиеся бытовые сцены, благодаря которым многие читатели вспомнят бабушек, коммуналки и утренние очереди за молоком.

«Граф Аверин. Колдун Российской империи»

Автор: Виктор Дашкевич

Издательство: «Эксмо»

© «Эксмо»

Виктор Дашкевич — российский писатель-фантаст. Читателю он известен также под псевдонимами Виктора Фламмера и Ната Фламмера.

«Граф Аверин. Колдун Российской империи» — первая книга цикла о загадочном аристократе Гермесе Аверине, который обладает магическим даром. Действие происходит в 1982 году в альтернативной реальности: СССР нет, но есть Российская империя с монархическим строем. Столица страны перенесена в Омск, а Петербург, где проживает Аверин, стал провинциальным городом. В центре сюжета — расследование убийства дворянского сына. В преступлении подозревают дивов — жестоких магических существ из параллельного мира под названием Пустошь. Дивы обычно подчиняются людям, но в моменты слабости хозяина выходят из-под контроля, становясь опасными и смертоносными.

Автор бережно вплетает в повествование атмосферные детали — туман над Невой, скрип мостов, шёпот на улицах старого города. За эту книгу Дашкевич в 2024 году был удостоен премии для начинающих писателей «Эксмо.Дебют» в категории «Художественная литература».

«Убийства в пляжных домиках. Детективное агентство "Благотворительный магазин"»

Автор: Питер Боланд

Издательство: «Inspiria»

© «Inspiria»

Питер Боланд — британский мастер уютных детективов. Его произведения напоминают классические английские расследования с лёгким современным юмором. В 2024 году книга Боланда «Убийства и кексики. Детективное агентство "Благотворительный магазин"» о трёх пожилых британках, основавших частное детективное агентство, получила премию российского книжного рекомендательного сервиса LiveLib «Выбор читателей» в категории «Детективы».

«Убийства в пляжных домиках» — продолжение этого бестселлера. В этот раз основательницы агентства Фиона, Сью и Дэйзи вновь попадают в историю. Сезон пляжных домиков в курортном городке Саутборн, где живут героини, открыт, но покой местных жителей нарушает убийство эксцентричного старика Малкольма Крейни. Подозреваемых хватает: Малкольм успел поссориться со многими жителями города. В ход идут сплетни, случайные подсказки и найденный на берегу ключ от чужого домика.

«Мой первый круиз»

Автор: Ася Лавринович

Издательство: «Like Book»

© «Like Book»

Ася Лавринович давно завоевала любовь подростков и молодых взрослых. Лауреат премии «Выбор читателей» рекомендательного сервиса LiveLib, она пишет истории про дружбу, первую любовь и неловкие открытия юности — всё, что так волнует и трогает в этом возрасте.

«Мой первый круиз» — история о том, что иногда нужно провести лето в море, чтобы жизнь круто поменялась. Главная героиня Василиса — обычная студентка, которая во время летних каникул решает подработать официанткой на теплоходе. На борту она знакомится с разными ребятами: кто-то постоянно попадает в комичные передряги, кто-то разбивает сердца, а кто-то неожиданно становится главным человеком на всём маршруте.

Лавринович бережно прописывает детали: утренний кофе на верхней палубе, ночные разговоры под шум волн, заигрывания с аниматорами и дискотеку под открытым небом. «Мой первый круиз» легко читается за пару вечеров и способен перенести читателя прямо на солнечную палубу, где самое главное — ничего не планировать и быть готовым к неожиданным встречам.

«Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актёром Голливуда»

Авторы: Уилл Смит, Марк Мэнсон

Издательство: «Бомбора»

© «Бомбора»

Уилл Смит — рэпер и актёр, который с детства умел превращать любую ситуацию в шоу. В этой книге он честно и без прикрас рассказывает, как из обычного парня из Филадельфии стал королём Голливуда.

На «фабрике грёз» Уилл не просто снимался — он взрывал экран своей энергией и острым умом. Он делал то, чего боялись другие: ссорился с продюсерами, когда сценарии были слабыми, и заставлял переснимать сцены, потому что знал — зритель чувствует фальшь. В книге много эпизодов со съёмок «Людей в чёрном» и «Я — легенда», забавных историй из закулисья «Принца из Беверли-Хиллз» и неожиданных моментов из личной жизни. А один самых впечатляющих моментов в этих мемуарах — рассказ о том, как молодой Смит ещё на заре своей музыкальной карьеры сорвал почти все концерты из-за травмы голосовых связок. Его злило, что мечта ускользает, но он не сломался — каждый день работал, тренировался, пока голос не вернулся.

В создании мемуаров Смиту помогал писатель и блогер Марк Мэнсон, автор книги «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо».

«Морана и Тень. Плетущая»

Автор: Лия Арден

Издательство: «Черным-бело»

© «Черным-бело»

Лия Арден — известная российская писательница, автор бестселлеров в жанре фэнтези. Её книги, включая цикл «Смерть и Тень», были изданы суммарным тиражом более одного миллиона экземпляров. «Морана и Тень. Плетущая» — первая книга дилогии «Морана и Тень», приквела популярного цикла «Мара и Морок».

Главная героиня Витена после гибели родителей попадает под покровительство княжеского рода. На первый взгляд тихая девочка оказывается связана с могущественной Тенью, чей голос слышит только одна она. Когда враги подбираются к героине слишком близко, Витена понимает, что её роль — не просто быть пешкой в чужой игре, а переписать правила.

В этой истории магия сплетается с интригами, древними преданиями и личными драмами. Читателя ждут сцены ночных заговоров, встречи с загадочными духами леса, легенды о богине зимы и смерти Моране и первая робкая любовь.

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