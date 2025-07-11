Мудрость и умеренность: что помогло Марку Аврелию стать императором

В издательстве «Альпина Паблишер» в июле выходит философско-психологическая книга «Воспитай в себе стоика: Как мудрость Марка Аврелия, Эпиктета и Сократа поможет преодолеть трудности жизни».

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В повседневной жизни люди часто сталкиваются со множеством проблем, которые выбивают из равновесия, могут привести к депрессии и потере внутренней опоры. Американские исследователи, психологи и практикующие стоики Скотт Уолтман, Трэнт Кодд III, Кейси Пирс в своей книге обращаются к опыту древних мыслителей и течению стоицизм, возникшему в Афинах как философская школа в 300 году до нашей эры. Её основоположником считается мыслитель Зенон. Стоики принимали жизнь такой, какая она есть, сосредотачиваясь на своих мыслях и поступках. Они считали, что все события предопределены и не следует противиться судьбе, а нужно мужественно и разумно переносить любые испытания.

Исходя из опыта стоиков Древней Греции и перенявших их философию представителей других стран, а также собственного опыта, авторы учат, как выдерживать неизбежные жизненные испытания, что делать, если человек чувствует тревогу или депрессию, где найти опору, когда всё вокруг рушится. Также авторы приводят примеры из жизни великих стоиков, рассказывают, как они пришли к стоицизму и как это помогло им добиться успехов в разной деятельности.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как стоицизм помог Марку Аврелию стать римским императором и что говорили Музоний и Эпиктет о терпении и преодолении боли.

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Как Марк Аврелий стал Марком Аврелием

Пока мы обдумываем собственный путь к стоицизму, давайте посмотрим, чему можно научиться у тех, кто пришел к нему раньше нас. На то, как Марк Аврелий стал императором-философом, повлиял целый ряд факторов.

Когда бездетный император Адриан решил, что сын его родственника Марк Аврелий, который тогда был ещё подростком, обладает качествами, необходимыми императору, он усыновил его дядю — ​Антонина Пия, сделав его своим наследником, но при одном условии: тот, в свою очередь, должен усыновить Марка Аврелия. Таким образом Адриан обеспечил Марку Аврелию место на троне. Впоследствии он назначил хорошо зарекомендовавшего себя стоика Квинта Юния Рустика одним из наставников Аврелия.

В своих «Размышлениях» Марк Аврелий вспоминает, чему он у него научился:

От Рустика [я взял] — ​мысль о необходимости исправлять и образовывать свой характер, не уклоняться в сторону изощрённой софистики и сочинения бессмысленных теорий, не составлять увещательных речей, не разыгрывать напоказ ни страстотерпца, ни благодетеля, не увлекаться риторикой, поэтическими украшениями речи, и не разгуливать дома в сто́ле*. Благодаря ему я пишу письма простым слогом, по примеру письма, написанного им самим из Синуэссы к моей матери.

Я всегда готов к снисхождению и примирению с теми, кто в гневе поступил неправильно, оскорбительно, едва они сделают первый шаг к восстановлению наших прежних отношений. Я стараюсь вникнуть во всё, что читаю, не довольствуясь поверхностным взглядом, но не спешу соглашаться с многоречивыми пустословами. Рустик первый познакомил меня с «Воспоминаниями об Эпиктете», ссудив их из своей библиотеки.

Послание, которое дошло к нам от Рустика, состоит в том, что стоицизм — ​это не набор красивых цитат, а философия жизни. Марк Аврелий научился не фокусироваться на искусных речах и красивых жестах, изображая стоика, — ​вместо этого он старался жить просто, читать внимательно, быть скромным и думать, прежде чем делать. A ещё — ​всегда руководствоваться мудростью, мужеством, справедливостью и умеренностью.

Если вы хотите извлечь реальную пользу из стоицизма и добиться долгосрочных изменений, следует подходить к делу искренне, понимая суть и значимость самосовершенствования. Фундаментальная истина заключается в том, что перемены требуют практики и применения полученных знаний и навыков в своей жизни.

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Конная статуя Марка Аврелия (найдена в эпоху Возрождения и воздвигнута на римском Капитолии)

Чему Эпиктет научился у Музония

Чему нас может научить опыт Эпиктета? Гай Музоний Руф, один из самых авторитетных римских стоиков, был наставником знаменитого Эпиктета, который написал «Беседы» и «Энхиридион». Музоний славился своей честностью и мудростью и был видным представителем так называемой сенатской, или стоической, оппозиции, которая выступала против императора-тирана Нерона.

За свои политические взгляды Музоний трижды был отправлен в изгнание. После своего возвращения из очередной ссылки он взял в ученики Эпиктета. Оба они были глубокими мыслителями, и считается, что невзгоды, выпавшие на их долю в изгнании (Музоний) и рабстве (Эпиктет), развили в них способность к сопереживанию и эмпатии. И тот и другой полагали, что применение теории на практике имеет огромное значение, поскольку практическая добродетель ведёт к действию.

Хотя до нас дошло немного работ Музония, видно, что он, как и Эпиктет, излагал свои мысли прямо и лаконично. Эпиктет писал: «По большей части храни молчание. В противном случае веди немногословную речь о необходимом».

Возможно, именно поэтому «Энхиридион» часто характеризуют как доступное и простое в применении руководство. Вступив на путь стоицизма, имеет смысл рассмотреть идеи, которые Эпиктет почерпнул у Музония относительно этого пути, — ​они могли бы помочь нам следовать его примеру.

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Эпиктет говорил: «Школа философа, люди, это лечебница. Выходить оттуда должны не удовольствие испытав, но боль. Вы ведь приходите туда не здоровые, но кто с вывихнутым плечом, кто с опухолью, кто со свищом, кто с головной болью».

Сегодня мы используем слово «терапевтический» для обозначения либо того, что успокаивает, либо того, что подразумевает болезненную работу для решения глубинных психологических проблем. Стоматолог использует местную анестезию, чтобы уменьшить боль от процедуры, и это помогает, но главная цель всего процесса — ​устранение основной проблемы пациента.

Стоицизм — ​это не новокаин, а сверло. Подобно физиотерапии, которая при помощи сложных (и порой болезненных) упражнений и процедур позволяет увеличить гибкость и функциональность тела, стоицизм, по Эпиктету, направлен не на избегание, а на преодоление боли. Боль и дискомфорт преходящи, а награда за них — ​хорошая жизнь.

Как говорил Гай Музоний Руф: «Если делаешь что‐то хорошее, затрачивая труд, труд проходит, а хорошее остаётся; если делаешь что‐то постыдное, получая удовольствие, удовольствие проходит, а постыдное остаётся».

* ​Сто́ла — широкая и длинная верхняя туника, которую обычно носили женщины, но иногда и мужчины.

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