Экс-босс гоночной команды «Формулы-1» — о самолюбии и Льюисе Хэмилтоне

В августе в издательстве АСТ вышла книга Гюнтера Штайнера «Нефильтрованный. Моё сумасшедшее десятилетие в "Формуле-1"».

© HOCH ZWEI/globallookpress.com

Уроженец итальянского города Мерано Гюнтер Штайнер — известный спортивный менеджер. Карьеру в автомобильном спорте он начал с должности механика на чемпионате мира по ралли Mazda Rally Team. В 2001 году он стал управляющим директором команды Jaguar Racing на гонках «Формулы-1», затем работал техническим директором команды Red Bull Racing. В 2014 году Штайнер возглавил новую американскую гоночную команду Haas F1 Team. В январе 2024 года было объявлено, что команда решила не продлевать с ним контракт.

Штайнер написал две книги о своём опыте работы в «Формуле-1». Первая, «Выживать, чтобы гонять. Один год в мире "Формулы-1"» была опубликована в 2023 году. Вторая, «Нефильтрованный. Моё сумасшедшее десятилетие в "Формуле-1"», была выпущена на международном рынке в октябре 2024 года, но до российского читателя добралась только сейчас. В ней автор, известный своим резким нравом, откровенно и не стесняясь в выражениях, рассказывает о 10 годах, которые он провёл в команде Haas, отношениях с владельцем команды Джином Хаасом, взаимодействии с пилотами Haas F1 Team, делится впечатлениями о знаменитых гонщиках Ники Лауде и Льюисе Хэмилтоне, а также размышляет о влиянии пандемии на «Формулу-1» и важных для спортсменов качествах.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором Гюнтер Штайнер рассуждает о самолюбии и способах не дать своему эго чрезмерно разрастись.

© АСТ

Если кто-нибудь когда-нибудь скажет вам, что у него нет самолюбия, поверьте мне на слово: он врёт как дышит. Людям нравится, когда их время от времени гладят по головке, и это касается всех. И вас, и меня тоже. А ещё это важный инструмент, помогающий преуспевать в жизни. Если бы не самолюбие, у меня бы не хватило уверенности бросить курс инженерии на полпути и начать карьеру в автоспорте, а это значит, что моему самолюбию за многое придётся ответить! На мой взгляд, познать свое эго, а затем развивать его и использовать в своих интересах — это навык, которому стоит научиться. Однако нужно быть очень осторожным с тем, чтобы не дать эго слишком разрастись. Говоря простым языком, не позволяйте себе становиться эгоцентричным придурком. Прежде чем я продолжу, позвольте мне дать вам несколько советов о том, как держать свое эго в узде и заставить его работать на вас.

Первое, что происходит, когда становишься эгоцентричным придурком, — это потеря представления о действительности. Например, если бы я был эгоистом в плохом смысле этого слова, то либо отшучивался бы от любой критики в свой адрес, либо выходил бы из себя и с презрением относился бы к людям, её высказавшим. К счастью, я был достаточно взрослым для понимания, что некоторая критика в мой адрес как руководителя команды являлась оправданной, а моё самолюбие позволило мне принять этот факт и даже извлечь из него уроки. Ещё оно позволяло мне признавать свои ошибки, что, в свою очередь, давало мне возможность всё исправить. Иногда мне требовалось некоторое время осознать, что я совершил ошибку, но в конце концов у меня это всё же получалось.

В «Формуле-1» уровень эгоизма, вероятно, немного выше среднего, и это вполне закономерно. В конце концов, если у вас есть работа, о которой мечтает куча людей по всему миру, а толпы поклонников целуют вас в зад и постоянно рассказывают в соцсетях, какой вы замечательный, это может начать сказываться на вас. Для того чтобы не стать придурком, нужно не верить ажиотажу и помнить, что вы такой же человек, как и все. Некоторые понимают это лучше, чем другие.

И всё же как справляться с людьми, которые верят в шумиху вокруг них и думают, что они любимцы богов? Что ж, почему бы не попробовать метод Гюнтера Штайнера? За время работы в Haas мне приходилось сталкиваться с довольно большим количеством эгоистов и помогало точно такое же отношение к ним, как и ко всем остальным, без каких-либо поблажек. Мне было плевать, если кто-то считал себя потрясающим и превозносил себя выше других. Если я сочту вас потрясающим, я вам об этом скажу, но также не скрою от вас, если вы покажетесь мне придурком.

Несколько лет назад у меня состоялся разговор с одним из командных инженеров, и он высказал предположение, что, если не потакать прихотям людей с завышенным самомнением или как минимум не гладить их по головке, это может плохо сказаться на бизнесе.

— Не прокатит, — сказал я ему. — Есть вещи, от которых я не отступлю ни при каких обстоятельствах, и вот это — одна из них.

— А если бы у гонщика, которого вы хотели подписать, было большое самомнение, — продолжил он, — разве вы не стали бы вести себя немного по-другому?

— Да ни за что!

Возможно, он посчитал меня чокнутым, но я должен был думать не только о себе. Я должен был думать о команде. Люди с завышенным самомнением заставляют других чувствовать себя некомфортно, а я этого не хотел. Независимо от того, насколько знаменит или талантлив гонщик, он — часть команды, и в Haas это всегда было непреложным правилом. Я предпочёл бы вообще не преуспевать, чем работать с пилотом, которого не уважают люди, помогавшие ему добиться успеха. Необязательно всем становиться лучшими друзьями, но между гонщиком и командой должны быть взаимопонимание и уважение, иначе это уже что-то нездоровое.

Кроме того, потакая таким людям, вы на самом деле делаете им хуже, поскольку укрепляете легенду, которую они сами себе придумали. Не потворствуя им, вы оказываете им услугу. Таково моё мнение. Бывали времена, когда мне навязывали эгоистичных людей (ещё до работы в Haas), и это всегда приводило к неловкостям. Во-первых, для них самих, потому что им не нравилось, что я не облизывал их с ног до головы, а во-вторых, для меня, потому что я был сыт по горло постоянными попытками избегать таких людей.

© HOCH ZWEI/globallookpress.com

Когда я впервые сказал издателям, что хочу написать главу об эгоизме, они все наделали в штаны и начали названивать юристам.

— Вы же не будете называть имена, правда? — спросили они меня.

— Зависит от обстоятельств, — ответил я.

— От каких?

— От того, в каком настроении я буду находиться во время написания главы.

— Серьёзно?

— Конечно нет! Если бы я назвал всех самовлюблённых людей, которых встретил в «Формуле-1», мою обанкротившуюся за пару месяцев задницу уже засудили бы по самый си-бемоль.

— Слава богу, что это шутка, — ответили мне.

Эти издатели иногда такие паникёры.

По моему опыту, люди с завышенным самомнением — это довольно часто те, кому нужно больше всех что-то доказывать, и причина их завышенного самомнения в том, что они находятся не там, где хотели бы. По сути, им не хватает уверенности в себе. Те, кто чего-то добился, часто чувствуют себя более комфортно, и поэтому их эго находится под контролем. Повторюсь, это не точная наука. На самом деле это всего лишь наблюдение. Наблюдение, основанное на фактах. Простите, во мне говорит моё эго.

Возможно, более интересным наблюдением является тот факт, что некоторые люди ломают стереотипы, делая вид, что у них вообще отсутствует самолюбие, но при выходе на трассу превращаясь в хищников. Думаю, сейчас на стартовой решётке много таких личностей. Посмотрите на Чжоу Гуаньюя. Я не знаю этого парня, но он довольно непритязательный. Если вы встретите его на вечеринке и попытаетесь угадать, чем он зарабатывает на жизнь, вы вряд ли решите, что он гонщик «Формулы-1». Есть и другие скромные пилоты, такие как Кевин или Валттери Боттас, но в них чувствуется что-то особенное. Должен сказать честно, когда я сел за эту главу, мне пришлось хорошенько напрячь мозги, потому что я рассматриваю всех этих парней в первую очередь как гонщиков. Возьмем Даниэля Риккардо. Он, без сомнения, один из наиболее заметных персонажей в нашем спорте, но, когда я слышу его имя или вижу его в паддоке, на ум приходит не это. В первую очередь я вижу в нём гонщика. Парень выиграл восемь Гран-при и 32 раза поднимался на подиум. Почему? Потому что паддок — это рабочее место, и мы здесь для того, чтобы работать.

Большинство встреченных мной людей, которые достигли вершин в своей профессии, будь то автогонщик или рок-звезда, обычно отличаются определённой развязностью, свидетельствующей об их уверенности в своих способностях. «Вот он я, — говорят они, — и я ВЕЛИЧАЙШИЙ!» Экстремальной, но немного альтернативной версией подобного является ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, с которым я познакомился в Монако в 2022 году. Я говорю «экстремальной», поскольку, когда он вошёл в боксы, это было похоже на встречу с самым успешным человеком в мире. Немного альтернативной — потому что его эго размером с Солнечную систему. Разница в том, что самолюбие является неотъемлемой частью того, чем он зарабатывает на жизнь, и у него есть чем подкрепить такое поведение.

© HOCH ZWEI/globallookpress.com

К слову, о подкреплении… Посмотрите на Фернандо Алонсо. Когда в 2018-м он завершил карьеру, я, помнится, прочитал множество статей о том, что, вероятно, его эгоизм помешал ему стать одним из самых титулованных гонщиков «Формулы-1» в истории. «Пока пролетали годы, — писал один журналист, — задачей Фернандо было не приумножить своё наследие, а восстановить его». Конечно, у каждой истории есть две стороны, и я уверен, что, когда в 2055 году, после окончательного ухода Алонсо на пенсию, выйдет его автобиография, мы сможем прочитать и его версию случившегося. Однако я уверен, что его возвращение стало одной из величайших историй успеха за последнее время, и почти всем пришлось отступить от своих выводов и переоценить ситуацию.

Это всего лишь моё мнение, но в дополнение к победе на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), когда Фернандо был вне «Формулы-1», и становлению двукратным победителем «Ле-Мана» испанец научился заставлять своё эго работать на себя, что, возможно, не так хорошо удавалось ему в предыдущие годы. И взгляните на него сейчас. Он спокоен, уверен в себе и ведёт себя безукоризненно, а это значит, что он может вложить всю свою эмоциональную и физическую энергию в блестящие выступления на трассе. В этом отношении он очень похож на Льюиса Хэмилтона. Недавно я прочёл интервью с бывшим пилотом «Ф-1» Кристианом Даннером, моим хорошим другом, в котором он сказал, что самолюбие Льюиса взлетело как на реактивном самолёте. По моему опыту, дело не в этом. У Хэмилтона есть все шмотки мира и знаменитые друзья, но его поведение всегда было образцовым. Он утончённый и стильный парень.

Пару недель назад я прочёл статью журналистки «Формулы-1» Ребекки Клэнси (в последнее время я плотно засел за чтение!), в которой она рассказала, что после вопроса Льюиса о том, каково женщине работать в «Ф-1», и её ответа, что в гостинице для СМИ в Саудовской Аравии женщинам не разрешили пользоваться бассейном и тренажёрным залом, он замолвил словечко и добился того, чтобы девушкам были доступны эти удобства. Есть разница между большим эго и использованием своего влияния, чтобы сделать что-то хорошее.

Как Джоан Роулинг и Опра Уинфри выбрались из нищеты: разбираем факторы успеха