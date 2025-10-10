Ласло Краснахоркаи: 4 книги нобелевского лауреата, которые стоит прочитать

Нобелевскую премию по литературе в 2025 году получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Шведская академия отметила его «за убедительное и визионерское творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства». Автор «Рамблера» рассказывает, чем известен этот писатель и какие его произведения стоит прочитать.

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в венгерском городке Дьюла, недалеко от румынской границы. Он начинал как юрист, учился в Сегеде и Будапеште, но в итоге выбрал литературу — ту сферу, где чувствовал себя по-настоящему свободным. В общей сложности писатель создал около десяти романов, несколько сборников рассказов и киносценариев.

В своих произведениях Краснахоркаи пишет о распаде — миров, стран, человеческих судеб. Его герои блуждают по безымянным городам и вымершим деревням, где надежда выцветает вместе с краской на стенах. В его прозе почти нет привычных точек — предложения растягиваются на страницы, текут сплошным потоком, гипнотическим и вязким, как тревожный сон. Читать его непросто, но если войти в этот ритм, оторваться невозможно.

Краснахоркаи неоднократно удостаивался престижных наград: Премии Виленицы (2014), Международной Букеровской премии (2015), Австрийской государственной премии по европейской литературе (2021), а также нескольких венгерских литературных премий. Переводы его книг также получали международное признание, включая Национальную книжную премию США за переводную литературу.

Сегодня Краснахоркаи остаётся одним из самых значимых современных венгерских писателей, чьи книги продолжают влиять на читателей и художников по всему миру. На русском языке были опубликованы его рассказы «В сумрачном лесу» и «Рождение убийцы» в журнале «Иностранная литература» и эссе «Самое позднее — в Турине» в журнале «Сеанс». В 2017 году в издательстве АСТ вышел роман «Сатанинское танго» в переводе Виталия Середы, а в 2019 году — «Меланхолия сопротивления» в переводе того же автора. В 2024 году издательство «Поляндрия NoAge» выпустило экспериментальную аудиовизуальную повесть «Гомер навсегда» в переводе Юрия Гусева.

«Сатанинское танго»

Роман впервые вышел в 1985 году и сразу привлёк внимание критиков своей необычной структурой и мрачной атмосферой. Действие книги происходит в заброшенной венгерской деревне эпохи социализма после распада коллективного хозяйства. Остатки жителей живут в нищете и безысходности, пока в их мир не возвращается Иримиаш — человек, которого считали мёртвым. Он обещает всем новую жизнь и спасение, и жители начинают верить ему. Появление Иримиаша провоцирует конфликты, вскрывает слабости, страхи и жадность. Каждый персонаж вынужден принимать решения: идти на риск, следовать иллюзиям или остаться верным себе?

Стиль романа уникален: текст состоит из длинных, непрерывных абзацев, без традиционных глав, что создаёт ощущение потока сознания и усиливает чувство замкнутого, отрезанного от мира пространства. Сюжет развивается циклично, как танец, повторяясь и возвращаясь к началу, что отражает название книги.

«Сатанинское танго» был переведён на 24 языка, включая английский, французский, немецкий, итальянский, польский и русский. Перевод Виталия Середы передаёт тот самый вязкий, гипнотический ритм оригинала, позволяя русскоязычным читателям полностью погрузиться в атмосферу произведения. И надо сказать, это вовсе не лёгкое и не развлекательное чтение.

Роман был экранизирован венгерским режиссёром Белой Тарром, сценарий картины написал сам Краснахоркаи. Фильм «Сатанинское танго» (1994) — чёрно-белый эпос длительностью более семи часов, снимался в Венгрии, Германии и Швейцарии. Картина была показана на Берлинском кинофестивале и удостоена премии Caligari Film Award, а также награды за лучший экспериментальный фильм от Национального общества кинокритиков США.

«Меланхолия сопротивления»

В 1989 году выходит второй роман Краснахоркаи. Действие на этот раз разворачивается в небольшом венгерском городке, где привычный порядок нарушает приезд таинственного цирка с чучелом гигантского кита. Вскоре в городе начинают происходить странные вещи: транспорт работает со сбоями, уличные фонари внезапно гаснут, на улицах становится всё меньше людей. Появление цирка вскрывает страхи и слабости жителей, провоцирует конфликты и моральные дилеммы. Горожане вынуждены выбирать между подчинением чужой власти и сохранением собственной совести, а привычный мир постепенно превращается в тревожное пространство.

Стиль Краснахоркаи узнаваем с первых страниц: длинные, почти бесконечные предложения, поток сознания, нарастающее напряжение. Читатель погружается в абсурд и тревогу, ощущает моральное давление и внутренние сомнения персонажей. Роман был переведён на несколько языков, включая английский, немецкий, французский. В 2000 году появилась экранизация этой книги — «Гармонии Веркмейстера» Белы Тарра. Краснахоркаи вновь выступил автором сценария. Фильм был показан на Каннском кинофестивале в секции Directors' Fortnight («Двухнедельник режиссёров»).

«Гомер навсегда»

Эта небольшая повесть вышла в 2019 году и представляет собой необычный гибрид текста, иллюстраций и музыки. Перед каждой главой читатель может просканировать QR-код и услышать композицию венгерского джазового музыканта Миклоша Сильвестра. Иллюстрации художника Макса Нойманна создают ту самую тревожную атмосферу, которой наполнен мир романа.

Сюжет книги строится вокруг безымянного беглеца, который пытается уйти от смерти и направляется на юг через Европу. Его хотят убить, но кто и за что — неизвестно. Ему всегда удаётся быть на шаг впереди своих преследователей. Путь главного героя полон метафизических мыслей о человеческой природе, свободе и судьбе, порой он размышляет о совершенно неожиданных вещах: экспериментах на мышах, манипулировании толпой и математике. «Гомер навсегда» — странный и захватывающий триллер, который точно оценят любители интеллектуальной литературы и поклонники сложных, нестандартных форм повествования.

«Возвращение барона Венкхейма»

В 2026 году Corpus представит новый роман Ласло Краснахоркаи — «Возвращение барона Венкхейма» в переводе Вячеслава Середы и Ольги Серебряной. Об этом в комментарии «Рамблеру» рассказал директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис. Он охарактеризовал книгу как «грандиозное полотно, в котором история наивного аристократа, возвращающегося в родной город, переплетается с философскими размышлениями, социальными потрясениями и сатирическим взглядом на современность». На венгерском языке книга была опубликована в 2016 году.

