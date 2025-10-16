16 октября стартовала продажа книг «Лихие» в бумажном и цифровом форматах

Литературный проект создан по мотивам одноимённого сериала Okko и Продюсерской компании «Среда».

С 16 октября в сети книжных магазинов «Читай-город» стартовали продажи книги «Лихие». Электронная и аудиоверсия проекта будут доступны на Литрес. Авторами произведения выступили сценарист и продюсер одноимёного сериала Олег Маловичко и писатель Татьяна Загдай. Пезентация книги прошла на книжном фестивале «Красная площадь» в июне.

Литературное произведение «Лихие» расширяет вселенную сериала, позволяя читателям глубже заглянуть во внутренний мир героев и узнать новые подробности истории, которые остались за кадром, отмечается в пресс-релизе Окко.

Аудиоверсия книги озвучена исполнителями главных ролей — Артёмом Быстровым, Еленой Николаевой и Мариной Васильевой, чьи голоса возвращают слушателя в атмосферу 90-х и усиливают эмоциональное погружение.

Как отметила Татьяна Загадай, чьи слова также приводятся в пресс-релизе: «Мы хотели, чтобы книга стала самостоятельным произведением, а не просто пересказом сериала. Это возможность прожить историю заново — ближе, глубже, изнутри».

Криминальная сага «Лихие», основанная на реальных событиях, рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах – начале и конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в её жестокости и великолепии, с её надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

В «Лихих» Артём Быстров исполнил роль Павла Лиховцева, егеря, ради семьи вынужденно ставшего киллером. Его жену сыграла Елена Николаева, а их сына Женьку, помогающего отцу в его новом деле – сразу три актера: Егор Кенжаметов (Женя в 90-е), Савелий Кудряшов (Женя в детстве) и Евгений Ткачук (Женя в наши дни). Три актрисы также исполнили роль возлюбленной Жени – Лизы: Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Павел с Женькой вступают в крупнейшую в мире ОПГ, устанавливающую власть не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. Участников группировок сыграли: Филипп Янковский, Артур Иванов, Александр Голубев, Кирилл Полухин, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юрий Быков.

Всего в съёмках приняло участие более 300 актеров, среди которых: Аскар и Ансар Ильясовы, Вадим Филипченков, Глеб Кулаков, Максим Карушев, Евгений Харитонов, Сергей Уманов, Гела Месхи, Марина Васильева, Анна Котова, Федор Федосеев, Василий Копейкин, Даня Киселев, Владимир Гарцунов и многие другие.

