От амазонок до ковбоев: дайджест книжных отрывков о людях и сообществах

«Империя якудза: Организованная преступность и национализм в Японии»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Автор этой книги — французский историк Филипп Пеллетье. В своей работе он детально исследует феномен якудза, ставший одним из самых узнаваемых символов Японии наряду с самураями и ниндзя. Автор описывает внутреннюю структуру, ритуалы и субкультуру преступных синдикатов и проводит смелые параллели с сицилийской мафией. Также он показывает уникальную специфику якудза — тесную связь организации с ультраправыми силами Японии.

Опубликованный отрывок посвящён человеку, которого японская историография называет «предком современных якудза», — Ёсиде Исокити. Выходец из бедной семьи, начавший карьеру с работы на угольных барках, сумел создать банду из лодочников, угольщиков и грузчиков, а затем превратил её в четко организованную систему наёмных головорезов.

Угольщики и грузчики: кто был предком современных якудза

«От крестьянок до цариц. Женщины в истории России»

Издательство: «КоЛибри»

Лиз Грюэль-Апер — французский филолог-славист, лауреат премии фонда Лихачёва, известный популяризатор русской культуры во Франции. Её новая работа — это масштабное исследование жизни русских женщин на протяжении десяти веков: от княгинь и крестьянок до нигилисток и императриц. В центре повествования — не только быт и предрассудки, но и роль монархов в формировании женского уклада жизни.

В опубликованном фрагменте рассказывается о феноменальном взлёте Марты Скавронской, будущей императрицы Екатерины I. Читатель узнает, как ливонская сирота, служанка, а затем солдатская жена, попавшая в плен, смогла очаровать Петра I.

Как служанка стала женой русского императора. Читаем отрывок из книги Лиз Грюэль-Апер «От крестьянок до цариц»

«Земля ковбоев: Настоящая история Дикого Запада»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Автор этой книги— журналист Кристофер Ноултон. В своей работе он развенчивает голливудские мифы о Диком Западе и показывает ковбоев такими, какими они были на самом деле. Это история свободолюбивых погонщиков скота, чья «золотая эра» длилась всего четверть века, но навсегда изменила национальный характер США. Автор опирается на архивные документы и воспоминания очевидцев, рассказывая о зарождении скотоводческих троп, городах вроде легендарного Абилина и о том, как ковбои влияли на политику.

В опубликованном отрывке подробно рассказывается о развлечениях ковбоев, которые приезжали в город после долгого перегона стада.

Адское пойло и бильярд: как развлекались ковбои Дикого Запада

«Дочери Ареса: История античных амазонок»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Авторы этой работы — журналистка Ольга Колобова и археолог Валерий Иванов, которые пишут под псевдонимом Олег Ивик. Они собрали воедино разрозненные мифы и археологические факты о самом загадочном женском племени в истории. Исследователи прослеживают историю амазонок от происхождения до исчезновения, описывают их быт и нравы и рассказывают не только об античных, но и о более современных воительницах, например, специальной роте амазонок при дворе Екатерины II.

В опубликованном отрывке речь идёт о том, как амазонки решали вопросы деторождения и как поступали с появившимися на свет младенцами в зависимости от пола ребёнка.

Кого амазонки выбирали в мужья и что делали со своими сыновьями

