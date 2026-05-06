Воспоминания стриптизёрши и признания вора: дайджест отрывков из мемуаров

На «Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят увлекательные отрывки из мемуаров — откровенные истории людей, попавших в необычные обстоятельства, выбравших нестандартный жизненный путь или описывающих события недавно прошедших лет. Представляем пять захватывающих фрагментов из этих книг.

«Мемуары стриптизёрши»

Издательство: «Эксмо»

Автор этой книги Надира Низами — уроженка Узбекистана, которая прошла путь от правильной жены и матери до стриптизёрши в США. В своих мемуарах она рассказывает, как очутилась в Америке, пишет о закулисье ночных клубов и о том, как попала в американскую тюрьму. Книга даёт возможность увидеть тюремную систему изнутри глазами женщины и узнать, насколько непростым может оказаться путь эмигрантов в чужой стране с непривычными порядками.

В отрывке, опубликованном «Рамблером», Низами описывает прибытие в тюремный блок и свои первые впечатления от сокамерниц.

Кому рекомендуется: тем, кто хочет увидеть изнанку американской пенитенциарной системы глазами эмигрантки, а также любителям непридуманных историй о выживании.

«Тюремный дневник. Пять лет спустя»

Издательство: АСТ

Автор этого издания — российский общественный и политический деятель Мария Бутина. В июле 2018 года она была арестована в Вашингтоне по обвинению в работе «иностранным агентом» в США без регистрации. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Вернувшись в Россию, она опубликовала дневник, который вела в камере. В новом издании Бутина не только пишет о жизни в заключении, но и рассказывает о своей работе в Госдуме, деятельности по спасению соотечественников и даёт ответ на вопрос: была ли она преступницей или жертвой обстоятельств.

В опубликованном фрагменте автор описывает тюремный рацион, а также рассказывает о работе тюремного магазина.

Кому рекомендуется: тем, кто хочет из первых уст узнать о повседневной жизни в американской женской тюрьме, а также о том, как люди, пережившие заключение, справляются с психологическим давлением и пытаются помогать другим.

«Украсть невозможно: Как я ограбил самое надёжное хранилище бриллиантов»

Издательство: «Альпина»

Автор книги — один из самых известных воров в мире Леонардо Нотарбартоло. В 2003 году он организовал «алмазное ограбление века» в Антверпене, похитив ценности на сумму более 100 миллионов евро. В своём откровенном автобиографическом романе он впервые раскрывает все детали преступления — от разработки плана до выхода из хранилища с бриллиантами. Также Нотарбартоло пишет о своём детстве и пытается ответить на вопрос, как юношеская тяга к воровству превратилась в смысл его жизни.

В отрывке, опубликованном «Рамблером», Нотарбартоло рассказывает о тяжёлом разговоре с отцом: 17-летний парень заявляет ему, что решил стать вором.

Кому рекомендуется: любителям криминальной хроники и всем, кто интересуется психологией преступника и нестандартными жизненными историями.

«Я и маленькая психушка»

Издательство: «КоЛибри»

Эммануэль Гваттари — дочь известного французского психоаналитика и философа Феликса Гваттари. Своё детство она провела в стенах психиатрической клиники «Ла Борд», где её отец работал вместе с коллегами-новаторами, внедрявшими принципы институциональной психотерапии. В своей книге Эммануэль описывает, как дети врачей жили бок о бок с пациентами, выполняли задания родителей и о многом другом.

В опубликованном фрагменте автор вспоминает о буднях детей сотрудников клиники.

Кому рекомендуется: тем, кого привлекает история психиатрии, а также любителям книг о взрослении в странных и замкнутых сообществах.

«Выходи гулять. Путешествие по дворам нашего детства»

Издательство: «Бомбора»

Хирург и писатель Алексей Фёдоров вырос в Москве конца 1980-х — начала 1990-х. В своей трогательной и ностальгической книге он рассказывает о детстве «реальных московских пацанов»: с фантиками, ножичками, казаками-разбойниками и опасными экспедициями. Это коллективный портрет поколения, чьё детство прошло без гаджетов во дворах, подвалах и на крышах и чьим главным правилом была взаимовыручка.

В отрывке, опубликованном «Рамблером», Фёдоров описывает, как он с друзьями впервые решился спуститься в подземелье через канализационный люк, чтобы пройти по трубам «на другую сторону».

Кому рекомендуется: тем, кто вырос в СССР или России 1990-х и хочет вернуться в атмосферу дворовых приключений, а также современным подросткам, которым интересно узнать, чем развлекались их родители без интернета.

