«Конь», «Батарейка», «Царица»: 20 популярных песен для караоке

Есть песни, которые хочется не только слушать, но и петь самому. О караоке-хитах, проверенных временем, и песнях, претендующих на это звание, читайте в новой подборке «Рамблера».

© Соцсети группы Любэ, соцсети группы Жуки, Соцсети Анны Асти, Рамблер

Как выбрать песню для караоке

Караоке — это пение под заранее записанную музыку. Как показывает исследование HiFi-стриминга Звук, более половины россиян (64%) время от времени скрашивают свой досуг таким способом.

Для кого-то караоке может стать отличным способом показать себя с новой стороны. Поэтому при выборе песни стоит придерживаться нескольких советов:

— Отдавайте предпочтение трекам, которые подходят вашему голосовому диапазону.

Определите, в каком диапазоне вам комфортнее всего петь — в низком, среднем или высоком. Это поможет выбрать композицию, которая раскроет ваши вокальные данные с лучшей стороны.

— Обратите внимание на популярные треки.

Караоке — это чаще всего коллективное развлечение. Чем больше людей знают слова и мелодию песни, тем выше вероятность того, что они будут увлечены выступлением.

— Учитывайте свои музыкальные вкусы.

Если вам нравится песня, которую вы исполняете, то качество выступления заметно улучшится, так как вы подключите свои эмоции. А они при пении не менее важны, чем техника.

Классика караоке

Григорий Лепс — «Рюмка водки на столе»

Первым исполнителем песни «Рюмка водки на столе» стал Евгений Григорьев. Переехав в Москву из Кургана в начале нулевых, он познакомился с Григорием Лепсом, которому решил продать свою композицию за 300 долларов. Главная её тема — одиночество. Это чувство знакомо большинству людей, поэтому строчки так сильно задевают за живое. А надрывный припев, который отлично раскрывает голос в караоке, воплощает в своём звучании те эмоции, которые иногда тяжело описать словами.

«Жуки» — «Батарейка»

Автором песни об угасающей любви стал лидер рок-группы «Жуки» Валерий Жуков. Существует легенда, что он написал эту композицию после того, как расстался со своей первой настоящей любовью. Весь сюжет трека крутится вокруг удачной метафоры, которую нашёл Жуков. В его представлении остывшая страсть очень похожа на севшую батарейку. Усиливают ноющее чувство одиночества вокализы в припеве, напоминающие плач. Слова «Батарейки» отпечатались в памяти многих, кто хоть раз участвовал в посиделках у костра, поэтому с большой вероятностью этот трек в караоке встретят с большим энтузиазмом.

«Руки Вверх!» — «Крошка моя»

Авторами композиции «Крошка моя» стали участники группы «Руки Вверх!» Алексей Потехин и Сергей Жуков. Песня рассказывает историю солдата, который ждёт письма от своей девушки. Несмотря на то что лирика кому-то может показаться печальной, трек стал одним из главных танцевальных хитов конца девяностых и начала нулевых. В нём смешиваются черты электронной и поп-музыки. Песня подойдёт тем, кто не любит стоять на месте во время пения.

© Соцсети Сергея Жукова

«Любэ» — «Конь»

Песню, которую некоторые ошибочно считают народной, написал продюсер Игорь Матвиенко на слова поэта-песенника Александра Шаганова. Изначально композиция предназначалась для другого коллектива Матвиенко — «Иванушки International», но было решено, что группе «Любэ» она подходит больше. Акапельная песня, в которой можно услышать только вокал Николая Расторгуева и мужской хор, пропитана любовью к России.

МакSим — «Знаешь ли ты»

«Знаешь ли ты» — поп-баллада от лица девушки, которая рассталась со своим возлюбленным. МакSим написала эту песню о своих личных чувствах, из-за чего ей долгое время было тяжело выступать с треком на публику. Чувственный высокий голос артистки также добавляет «Знаешь ли ты» эмоциональности. Тем, кто хочет дать выход своим эмоциям, стоит присмотреться к этой композиции в караоке.

«ВИА ГРА» — «Попытка № 5»

«Попытка № 5» стала первой песней культовой женской группы «ВИА ГРа». Композитором трека выступил Константин Меладзе. Сингл покоряет слушателей своей игривостью и женской наивностью. В нём героиня рассказывает о своём пятом возлюбленном, который «совсем не такой», как её предыдущие мужчины.

«Король и шут» — «Лесник»

В песне «Лесник» от панк-рок-группы «Король и шут» кроется настоящая хоррор-история. По сюжету путник просит ночлега у лесника. С каждым куплетом напряжение нарастает. В кульминационный момент старик приходит к страннику с ружьём с явным намерением стравить на него волков. Мелодия тоже заставляет волноваться: она то убыстряется в куплетах, то замедляется в припевах. Подойдёт тем, кого тянет к агрессивному исполнению песен в караоке.

© Anton Belitsky/iStock.com

Сильные самоуверенные женщины в российской поп-музыке — явление не новое. Яркий пример — Ирина Аллегрова, звезда девяностых. В этом треке она поёт о том, что «угнала» мужчину у «бывшей владелицы». Дерзкая поп-песня открывается звучанием скрежещущих гитар, к которым потом добавляются мощные синтезаторы.

«Звери» — «Районы-кварталы»

Главная тема хита «Районы-кварталы» — это расставание. Но вместо того, чтобы написать слезоточивую балладу, «Звери» решили создать дерзкий трек о том, как герой «красиво» выходит из отношений. Юношеский пафос лирики сбавляют яркие гитарные соло.

© Соцсети группы Звери

«ДДТ» — «Это всё…»

Философскую балладу «Это всё…» от рок-группы «ДДТ» не стоит воспринимать как мрачную песню. Несмотря на то что тема смерти действительно становится в ней одной из ключевых, всё же «Это всё…» — композиция о надежде. Герой надеется, что после него останется что-то хорошее — «горсть тепла после долгой зимы». Песня наталкивает на размышления, а тихие гитары заставляют поверить в искренность трека.

Современные песни для караоке

ANNA ASTI — «Царица»

По одному названию композиции можно догадаться, что она о властной женщине, знающей себе цену. Трек написал композитор и автор песен Дима Лорен, с которым ANNA ASTI сотрудничала ещё со времён дуэта Artik & Astik. Под дип-хаус исполнительница поёт о том, как на дискотеке заворожила мужчину, которому она не по зубам.

Татьяна Куртукова — «Матушка»

Поп-фолк-трек «Матушка» стал одним из главных хитов 2024-го, но его официальный выход состоялся ещё за два года до этого. Впервые Татьяна Куртукова выложила песню в сеть под названием «Про любовь» и вовсе в 2016 году. В композиции певица поёт о главных символах России. Например, один из самых повторяющихся образов — это белая берёза. Это попало в патриотическую жилку слушателей и породило целый тренд на поп-фолк-музыку.

«Ленинград» — «Экспонат»

Автором песни «Экспонат» выступил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его ироничность чувствуется в посыле композиции. Она исполняется от лица гламурной девушки, которую ухажёр водит по разным культурным местам: выставкам, театрам. Но героиня обращает внимание только на то, как хорошо она выглядит. Заедающий дерзкий припев и энергичная музыка этой песни точно вовлекут слушателей в ваше выступление.

© Максим Блинов/РИА Новости

CREAM SODA, «ХЛЕБ» — «Плачу на техно»

«ХЛЕБ» выпустили песню «Плачу на техно» ещё в 2017 году. Тогда она пелась от лица парня, который пришёл на техно-вечеринку, где его бывшая танцует с другим. Но особой популярности композиция достигла, когда CREAM SODA сделали на неё кавер в 2020-м. В их варианте трека уже девушка страдала от невзаимной влюблённости. Песня объединяет в себе нежную любовную лирику и холодное энергичное техно. Среди других популярных композиций для караоке «Плачу на техно» выделяется своим необычным электронным звучанием.

FEDUK — «Хлопья летят наверх»

Песня «Хлопья летят наверх» стала одной из главных романтических баллад певца Фёдора Инсарова, известного под псевдонимом FEDUK. В ней он поёт о влюблённости, которая привносит магию в окружающий мир. Например, рассвет пара встречает, «укутавшись в облака». Атмосферности композиции также добавляет минималистичный инструментал, состоящий только из фортепианных партий.

Песни для караоке, вышедшие в 2024–2025 годах

Люся Чеботина — «За бывшего»

Как призналась поп-певица Люся Чеботина в шоу Muzloft, песня «За бывшего» посвящена ей самой и всем девочкам, которые пережили тяжёлый разрыв. Весь сюжет трека крутится вокруг сильной и независимой героини. Она уверяет своего бывшего возлюбленного, что без него её жизнь стала только лучше. Эмоции песни лучше всего раскрываются в припеве, который кажется очень ироничным на фоне всей композиции: «Я поднимаю тост за своего бывшего! Какие обиды? Мы же взрослые люди».

© Соцсети Люси Чеботиной

Unique, nkeeei, ARTEM SHILOVETS, Wipo — «ГЛАМУР»

«ГЛАМУР» воспевает золотую эпоху нулевых, которую белорусские рэперы в силу своего возраста не успели прочувствовать. В песне они поют о бабках, тусовках и женщинах. Эту смесь дополняет R&B, популярное в начале 2000-х. Несмотря на то что исполняют «ГЛАМУР» хип-хоп-артисты, в ней нет быстрых рэп-партий, поэтому спеть композицию в караоке легко. Выбирайте этот трек, если хотите сделать своё выступление более пафосным.

Artik & Asti — «Быть счастливой»

В центре сюжета этой песни находится девушка, которой много раз разбивали сердце. Но это не меланхоличная баллада, как можно было бы подумать, а энергичный трек о сильной женщине, которая сама прокладывает путь к своему счастью. Живости ей добавляют мощные клубные биты.

© Соцсети Artik & Asti

SLAVA SKRIPKA — «Бобр»

Абсурдная песня про бобра покорила интернет-пользователей своей простотой и добротой. Её создателями стали Андрей Попов и Вячеслав Скрипка, творчество которых до трека «Бобр» не было известно массовой аудитории. Основа композиции — один из самых живучих мемов «Бобр, курва». Песня может стать отличным вариантом для караоке из-за лёгкой мелодии и незамысловатого текста, которые надолго застревают в головах слушателей.

Минаева — «Шоколадка»

Нежная композиция «Шоколадка» очень разнообразна: в ней есть моменты, где можно и блеснуть своими вокальными навыками, и пошептать, и покричать. Лирика трека проникнута чувством юношеской влюблённости. А гитарные мелодии навевают воспоминания о жарком лете и встречах с друзьями.

Лучшие песни о любви: от культовых баллад до современных хитов