Инцидент с подростком: как прошёл концерт американского рэпера DaBaby в Москве

Американский хип-хоп-исполнитель Джонатан Кирк, известный под псевдонимом DaBaby, дал свой первый концерт в России 28 февраля в VK Stadium. В новом материале «Рамблера» читайте о том, как прошёл концерт и чем он запомнится зрителям.

DaBaby стал известен в 2019 году после того, как выпустил трек Suge, вошедший в его дебютный лонгплей Baby on Baby. Второй и третий лонгплеи рэпера дебютировали с верхней строчки чарта Billboard 200. За свою карьеру DaBaby получил восемь номинаций на самую престижную музыкальную премию «Грэмми». Он работал с такими артистами, как Дуа Липа, Lil Baby, Post Malone, Megan Thee Stallion, Ice Spice, и другими.

Его первый концерт в России начался с сета от DJ RIRI BENZO, во время которого звучала привычная для московской публики смесь российского и американского хип-хопа. Спустя два часа после начала шоу на сцену вышел первый артист — рэпер Егор Ракитин, он же Big Baby Tape.

Выступление Ракитина не стоит воспринимать как разогрев. Хотя бы потому, что Big Baby Tape популярен у российской аудитории не меньше, чем сам DaBaby, если даже не больше. Не так давно рэпер даже выступил на крупнейшем хип-хоп-фестивале Rolling Loud. На сцену в один день с ним вышли ASAP Rocky, Tyga, Akon, Quavo, Waka Flocka Flame и другие. Это уже может служить доказательством того, что Big Baby Tape — звезда мирового уровня.

На концерте Big Baby Tape исполнил всего лишь получасовой сет. В него вошли как недавние его треки, например Chuchuka, Ameli и Turbo (Majestic), так и более старые хиты вроде Gimme The Loot и Surname. Во время шоу Big Baby Tape почти не разговаривал с аудиторией и лишь в конце попросил оказать DaBaby достойный приём.

Но публику вместо выхода DaBaby ждал ещё один разогрев, в этот раз от американского диджея DJ K.i.D. С его выступления началась вторая «американская» часть концерта, которая доказала, что российская аудитория всё-таки находится в курсе мировых трендов. Зрители подпевали даже недавним зарубежным хитам, например треку Not Like Us Кендрика Ламара.

Главным событием вечера стало всё-таки выступление самого DaBaby, который появился на сцене спустя три часа после начала концерта. Долгое ожидание он компенсировал активным взаимодействием с аудиторией. DaBaby почти после каждой песни разговаривал со зрителями и даже выходил в зал, где толпа радостно качала его на руках.

Не обошлось и без неприятных инцидентов. Во время шоу на сцену из зрительного зала взобрался подросток. DaBaby это только позабавило, поэтому следующую песню они исполнили вместе, танцуя в обнимку. Но номер всё равно пришлось остановить, потому что мальчика стошнило. Причём это случилось несколько раз, но он всё равно продолжал задорно прыгать. Рэпер не растерялся и попросил дать мальчику воды. Подростка тоже эта неловкая история не смутила. Не теряя времени, он закричал в микрофон: «Привет, Москва». Из-за того, что и артист, и сам мальчик отнеслись к этой ситуации легко, у зрителей не возникло ощущения, что случилось нечто ужасное. Концерт продолжился в том же темпе, а видео с этим моментом завирусилось в соцсетях.

DaBaby выступал около часа. В его сет-листе были как хиты (Rockstar, Suge, BOP), так и менее популярные песни (Masterpiece, SHAKE SUMN и другие). Он также исполнил свои фиты с другими артистами, например Levitating, For The Night и Cash shit.

В целом зрители быстро подхватывали треки DaBaby. Даже если они не знали текста, рэперу удавалось вовлекать их в своё шоу благодаря харизме и энергичности. Несмотря на то что он прилетел в Москву в ночь на 28 февраля, на сцене он точно не выглядел уставшим.

Отдельно стоит отметить продуманность выступления DaBaby. Танцовщицы, файер-шоу — всё это было своевременно и чётко. Никаких заминок во время концерта не возникало. Даже если они и были, их сразу же устраняли. И при всём этом шоу выглядело естественно и ненатянуто.

Концерт DaBaby в Москве действительно стал знаменательным событием, потому что впервые за долгое время в России выступила звезда мирового масштаба. Мероприятие прошло успешно, и, возможно, это подтолкнёт других зарубежных артистов включить Россию в свои туры.

