«Полный отстой»: Чумаков раскритиковал Леди Гагу в телешоу «Один в один»

Российский музыкант Алексей Чумаков выступил с критикой американской артистки Леди Гаги в эфире шоу музыкальных перевоплощений «Один в один». Это произошло после того, как певица Мария Зайцева представила номер Bad Romance, вдохновлённый хитом зарубежной звезды.

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Комментируя номер Зайцевой, артист отметил, что сама она хорошо справилась с задачей, но подчеркнул, что феномен Леди Гаги не понимает. Музыкант назвал зарубежную певицу «полным отстоем».

Чумаков признался, что слушал Love For Sale, совместный альбом Гаги с джазовым певцом Тони Беннетом. По мнению музыканта, сотрудничество с мэтром пошло артистке на пользу. Именно благодаря ему Гага перестала быть «звукоизвлекающим существом» и стала похожа на певицу.

Чумаков входит в коллегию жюри, оценивающих выступления российских знаменитостей. В каждом выпуске «Один в один» музыканты не только исполняют песни других артистов, но и входят в их образ при помощи париков, грима и костюмов. Сейчас идёт шестой сезон. Помимо Зайцевой, в нём участвуют Родион Газманов, Валерия Ланская, Арсений Бородин и другие артисты.

Сейчас Lady Gaga готовится к премьере лонгплея Mayhem, запланированной на 7 марта. В его поддержку уже вышли синглы Disease и Abracadabra. Вдохновившись последним, российская артистка Ольга Бузова сняла танцевальный ролик. Его высоко оценила сама Леди Гага.

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