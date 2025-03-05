Группа «ПилОт» пишет альбом с гитарами AC/DC и других культовых рок-музыкантов

Рок-группа «ПилОт» рассказала о гитарах, которые использует для записи своего нового альбома. По словам музыкантов, восемь инструментов ранее принадлежали культовым представителям жанра — участникам Megadeth, KISS, Black Sabbath, AC/DC и других коллективов.

Группа «ПилОт» пишет альбом с гитарами AC/DC и других культовых рок-музыкантов
© Соцсети группы «ПилОт», Рамблер

Одну из этих гитар музыкант Ричи Блэкмор использовал для записи культовой песни Smoke On The Water британской рок-группы Deep Purple. На нескольких других инструментах есть автографы — к примеру, Ангуса Янга из AC/DC, умершего лидера Motörhead Лемми Килмистера и покойного джазового гитариста Леса Пола.

Инструменты, которые «ПилОт» задействует в новом альбоме, также использовались во время живых выступлений Black Sabbath с 1985 по 1987 год и на первом в истории группы Megadeth акустическом концерте в 1998-м.

Как отмечает «Наше радио», «ПилОт» получил уникальные инструменты из коллекции одного из владельцев рок-заведений Санкт-Петербурга. Его имя не называется.

Лидер коллектива Илья Кнабенгоф отмечает, что работа над пластинкой находится на начальной стадии. Релиз станет полноценным проектом, не знающим аналогов в России. Музыкант отметил, что работа над пластинкой снимается на видео, и пообещал, что фанаты смогут увидеть процесс в деталях.

Ранее лидер «ДДТ» Юрий Шевчук поблагодарил поклонников, которые собрали больше 40 миллионов на перевыпуск дискографии коллектива на виниле.

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