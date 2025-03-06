Катя Лель выступит с шоу «на частоте 402 Гц»: эксперты объяснили, что это значит

14 марта певица и заслуженная артистка Российской Федерации Катя Лель даст в Москве большой юбилейный концерт. Программа получила название «Новое измерение». По словам певицы, в шоу будут задействованы новые технологии, искусственный интеллект и «целебная музыка на частоте 402 Гц». «Рамблер» узнал у экспертов в области звука и психологии, в чём особенности этой частоты и действительно ли она обладает целебным эффектом.

© Pavel Kashaev/globallookpress.com, Рамблер

Что такое звуковая частота

Чтобы понять, что такое звуковая частота и какое отношение она имеет к восприятию музыки, «Рамблер» обратился к двум музыкальным экспертам. Звукорежиссёр Олег Чечик выстраивает частоту на концертах и в студийной работе. Он известен сотрудничеством со множеством крупных зарубежных и отечественных музыкантов — Николаем Басковым, Снуп Доггом, Тамарой Гвердцители, Монсеррат Кабалье и многими другими.

Продюсер Константин Корсаков (Dean Korso) использует понижение частоты в своей работе для создания музыки в жанре эмбиент. Музыкант — один из трёх авторов эмбиент-альбома Midnight Journey (2024) наравне с Antent и Øneheart. Лонгплей участвовал в голосовании на «Грэмми», хотя до финального этапа не дошёл. Оба эксперта входят в Академию звукозаписи «Грэмми» и имеют право голосовать за номинантов.

Если обратиться к физике, частота — это количество колебаний в секунду. В области звукоинженерии этим словом описывают «систему настройки звуков высотного ряда музыкальных инструментов».

В 1939 году представители разных стран договорились о единой системе настройки. Ею стала частота 440 Гц для ноты ля первой октавы. До этого правила настройки инструментов в разных странах отличались. В современной музыке эта частота наиболее распространена.

Барочный строй колебался около 415 Гц в зависимости от страны и времени. Существует также «Вердиевский» строй: он составляет 432 Гц. [Название строя отсылает к итальянскому музыканту Джузеппе Верди, жившему в XIX веке — прим. «Рамблера».] В последнее время стало модным завышать строй симфонического оркестра до 442 Гц. Известные дирижёры делают это для более яркого и напряжённого звучания оркестров. На поводу этого влияния пошли и производители классических инструментов, выпуская инструменты по умолчанию со строем 442 Гц. Олег Чечик звукорежиссёр, саунд-продюсер

Частота в 402 Гц, которую упомянула Катя Лель, — всего лишь один из способов настройки. В том, что она обладает лечебными свойствами, эксперты усомнились.

Мистификаторы от мира музыки давно строят теории о существовании какого-то таинственного строя. Предполагается, что его звучание резонирует с биением сердца планеты, соотносится с золотым сечением, числами Фибоначчи… Всё уходит корнями в теории заговора и масонские круги. [Конспирологи думают, что они] приняли решение стандартизировать музыку, чтобы люди больше поддавались влиянию и были более управляемыми. Но научно ничего не доказано. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

432 Гц — это альтернативная система настройки. Олег Чечик отметил, что эта частота фигурирует в различных теориях заговора чаще 402 Гц. Она популярна среди поклонников эзотерики, медитативной музыки и некоторых музыкантов, предпочитающих более «естественное» звучание. Глобально же изменение частоты проходит мимо слушателя и воспринимается скорее на интуитивном уровне.

Более низкие частоты и пониженный строй вызывают расслабление и умиротворённое состояние. Повышенные частоты и повышенный строй могут создавать эффект эйфории, бодрить, а иногда даже вызывать беспокойство. Из этого следует, что изменение частот напрямую влияет на эмоциональное восприятие музыки, формируя её атмосферу и воздействие на слушателя. Олег Чечик звукорежиссёр, саунд-продюсер

Не исключено, что Катя Лель оговорилась и речь шла о частоте 432 Гц, распространённой среди поклонников эзотерики. Заслуженная артистка РФ известна своими высказываниями о существовании инопланетной жизни и историей о том, как пришельцы похитили её зубы. Будущей исполнительнице хита «Мой мармеладный» тогда было всего 16 лет.

Помимо этого, в прошлом году артистка выпустила трек «Она не я», записанный на частоте в 432 Гц. В интервью Ляйсан Утяшевой в кулинарном шоу «Дерзкая готовка» Лель заявила, что песня с такой частотой отлично подходит для медитаций.

«Джага-джага», «Муси-пуси», «Кручу-верчу» были лёгкими, игровыми. Сейчас пришло то время, когда надо нести энергию осознанную, всеобъемлющую для раскрытия сознания человека.

Можно ли услышать смещение частот

Уловить смещение частот возможно лишь при соблюдении определённых условий. Как отметил Dean Korso, такие изменения легко улавливают люди с абсолютным слухом. Нота ля на стандартной частоте 440 Гц звучит выше, чем на частоте 432 Гц, но уловить это отличие могут далеко не все.

Продюсер также подчеркнул, что услышать разницу между песней на двух разных частотах можно, если включить две версии друг за другом.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Как музыканты используют понижение частоты

Сама Катя Лель не верит в светлое будущее принятого стандарта. В разговоре с НСН певица отметила, что частота 440 Гц «уходит в прошлое». Эксперты, однако, с этим не согласились. Олег Чечик подчеркнул, что до сих пор использует этот строй в 90% случаев.

Константин Корсаков также заявил, что не наблюдает такой тенденции. Продюсер отметил, что понижение частоты оправданно для определённых жанров, например для родственных друг другу эмбиента и нью-эйджа. Оба стиля описывают расслабляющую атмосферную музыку. При этом эмбиент, в отличие от нью-эйджа, не обладает чётко выраженной мелодией.

Когда мы работали над альбомом Midnight Journey с Øneheart и Antent, мы практиковали всевозможный детюн и смещение [частот]. Но не отстраивались чётко в герцах, а просто смотрели, в каком треке смещение слушается интересно. Потому что это специфическая музыка, которая предлагает человеку погрузиться и уйти в некий транс. Под неё засыпают, расслабляются. У такой музыки есть характерный эффект необычности, чего-то запредельного, когда человек перемещается в своих фантазиях подальше от реальности. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Как психологи используют понижение частоты

Существует наука, изучающая, как музыка воздействует на эмоциональное состояние человека. Врачей, использующих музыку для лечения, называют «музыкальными терапевтами». Специалисты этого направления подбирают композиции таким образом, чтобы они помогали пациентам справиться с психологическими проблемами и тяжёлыми эмоциональными состояниями. Подборка композиций проходит индивидуально в зависимости от того, что вызывает у пациента положительный отклик.

К примеру, музыкальный терапевт может помочь человеку пройти депрессивный эпизод и вывести его в более комфортное настроение. Подобная терапия используется в лечении болезни Альцгеймера, восстановлении после хирургических операций, в психотерапии и других ситуациях.

За разъяснением намерений Кати Лель «Рамблер» обратился к клиническому психологу и исполнительному директору Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП) Антону Черепанову.

Эксперт подтвердил, что музыка на разных частотах по-разному влияет на эмоциональное состояние слушателя. Но подчеркнул, что целебный эффект может быть достигнут лишь в том случае, если лечение проходит в рамках отношений между пациентом и терапевтом. При условии, что последний владеет соответствующим опытом, образованием и «сертификацией на использование доказательно эффективных методов в своей работе, например настройкой инструментов на определённые частоты».

Поп-музыка может быть терапевтической в зависимости от индивидуальных предпочтений. Если человек любит конкретного поп-исполнителя, его или её творчество вызывает положительные эмоции — это прекрасно. Однако называть это «целительным» или «терапевтическим» я бы не стал. Использование популярными исполнителями подобных описаний к своим концертам я уже встречал, считаю это маркетинговой манипуляцией, основанной на эффекте плацебо и неосведомлённости людей о музыкальной терапии. Антон Черепанов клинический сихолог, музыкальный психотерапевт

Благодаря понижению частоты музыка на концерте Кати Лель будет звучать немного иначе, чем в случае с 440 Гц. При этом целительного эффекта посетителям ждать не стоит. Он возможен лишь в случае осознанной терапии музыкой при условии, что ею занимается профессиональный психолог. Понижение частоты может вызывать эффект расслабления и перемещения в другой мир, но не более того.

Что до принятого стандарта в 440 Гц, он никуда не исчезает. Катя Лель шагает своим особым путём, но пока это не сказывается на общих правилах концертной индустрии.

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