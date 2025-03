Гагарина, Адель и Mary Gu: шесть вдохновляющих поп-артисток современности

Международный женский день посвящён не только хрупкости и нежности женщин, но и их силе воли, амбициям и упорству. В честь предстоящего праздника «Рамблер» рассказывает о пути шести современных артисток и том, как они вдохновляют свою аудиторию.

© Соцсети Полины Гагариной, London Entertainmen/SplashNew/Legion-Media, соцсети Mary Gu, Рамблер

Полина Гагарина — самая успешная участница «Фабрики»

37-летняя Полина Гагарина — заслуженно одна из самых ярких и видных представительниц современной отечественной эстрады. Её карьера началась с победы во втором сезоне телешоу «Фабрика звёзд» в 2003 году: тогда артистке было всего 16 лет. В отличие от многих других участников конкурса, Гагарина не ограничилась парой студийных альбомов. Она много работала, чтобы закрепиться на передовицах отечественного шоу-бизнеса. В том числе артистка поступила в Школу-студию МХАТ, чтобы научиться актёрскому мастерству.

В 2015-м певице покорились сразу две вершины. Она выступила с песней A Million Voices на международном конкурсе «Евровидение» и заняла по итогам зрительского и судейского голосования второе место. Спустя всего пару месяцев после этого Гагарина впервые заняла кресло наставника в телеконкурсе «Голос»: это место она не покинула до сих пор.

Сегодня Гагарина продолжает выступать, помогать талантливым артистам и выпускать новую музыку. В отличие от многих других участников «Фабрики», певица активно развивается, не рассчитывая исключительно на старые, проверенные временем хиты. Также артистка снимается в кино и сериалах: её можно увидеть в картинах «Бывшие-3» (2021) и «Летучий корабль» (2024). Голосом Гагариной говорят персонажи мультфильмов «Монстры на каникулах» (2012–2021), «Коты Эрмитажа» (2023), «Тролли. Мировой тур» (2020) и многих других.

Adele — певица, которую не остановила критика её веса

© face to face/globallookpress.com, POP-EYE/Peng via www.imago-image/globallookpress.com

Когда Адель Эдкинс было 16 лет, её мать призвала её покинуть лондонский пригород и поступить в музыкальный колледж. Абсолютно не готовая к переезду девушка так распереживалась, что всего за 10 минут написала песню Hometown Glory. Спустя три года, когда Адель было уже 19, композиция вышла в качестве её дебютного сингла. Хотя поначалу Hometown Glory не снискал коммерческого успеха, он привлёк к Адель внимание музыкальных критиков.

Ещё год спустя в биографии артистки появились дебютный альбом «19», сумасшедшие продажи и четыре номинации на «Грэмми». Долгое время Адель не могла поверить в свой успех: её имидж «пышки» и неразборчивый лондонский акцент не обещали мировой музыкальной славы. Даже рассылая собственные демозаписи, артистка мечтала стать скаутом и помогать музыкальным лейблам находить таланты. Тем забавнее, что Адель не заметила талант у себя под носом.

Сегодня в её дискографии — всего четыре альбома, каждый из которых назван по возрасту артистки. Последний, «30», вышел в 2021 году. В поддержку релиза Адель давала ещё больше откровенных интервью, в которых честно рассказывала о пережитом разводе и потере веса. По словам артистки, во время пандемии она занималась три раза в день, а также пристрастилась к боксу и подъёму тяжёлых гантелей. Не все поверили в её рассказы об изнурительных тренировках: интернет тут же создал теории заговора о пластических операциях и вредных диетах. Но для тех, кто стремится ежедневно быть лучшей версией себя — не упоминая тех, кто тоже пережил тяжёлый развод, — Адель снова стала примером упорства, достойным подражания.

Мари Краймбрери — артистка, которая не сдалась даже после травмы

© Соцсети Мари Краймбрери

Марина Жадан, известная широкой общественности как Мари Краймбрери, всегда могла похвастаться уверенностью в своих силах. Оказаться на сцене она мечтала с детства; правда, поначалу в роли танцовщицы, а не сольной исполнительницы. Марину не останавливало даже то, что преподаватели мало верили в хореографическое будущее «пухлой девочки» и часто задвигали её на задние ряды. В 15 лет она уехала от родителей и стала зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Построить карьеру профессионального танцора Мари не удалось: помешала спортивная травма. Поэтому артистка избрала путь певицы. Первые композиции Краймбрери создавала по бартеру: предлагала сотрудникам различных студий уроки танцев, а сама просила право записать песню на профессиональном оборудовании. Один из таких треков «Давай навсегда» завирусился в сети, благодаря чему молодую певицу заметили крупные российские лейблы. В 2018 году Мари заключила контракт с Velvet Music.

Сегодня в дискографии артистки — четыре полноценных лонгплея и десятки успешных синглов. В их числе — летний хит «Мне так повезло», получивший «Золотой граммофон» трек «Пряталась в ванной» и даже два дуэта с Димой Биланом. Несмотря на возможность близко работать с продюсерами благодаря контракту с лейблом, тексты для песен Краймбрери пишет сама. Она же разрабатывает концепцию каждого концерта и сценические декорации. Артистке удаётся держать себя на плаву, невзирая на отсутствие музыкального образования, а её упорство и готовность всё делать по-своему уже доказали её право быть кумиром для молодых и амбициозных девушек.

Lorde — исполнительница, сменившая танцпол на Антарктиду

С большой славой приходит большое давление, и 28-летняя певица Элла Йелич О’Коннор усвоила это на собственном опыте. Свой дебютный мини-альбом The Love Club артистка выпустила 8 марта 2013 года в возрасте всего 16 лет. Сначала он был выложен в открытом доступе; но после того, как спустя полгода количество загрузок превысило 60 тысяч, релиз был перевыпущен на стримингах. В его поддержку вышел трек Royals, возглавивший чарты в десятке стран и принёсший Lorde награду «Грэмми» в категории «Лучшая песня года». В этой номинации артистка обошла Бруно Марса, Кэти Перри и Пинк.

Lorde выпустила два альбома Pure Heroine и Melodrama, прежде чем открыто заговорила о том, какой эффект слава оказала на её психическое здоровье. После премьеры двух альбомов в эстетике мрачной поп-музыки артистка осознанно стала склоняться к более минималистичному звучанию. В 2021-м вместо записи очередного сборника танцпольных хитов Lorde выпустила Solar Power. Это акустический альбом, посвящённый единению с природой и простым радостям жизни, далёким от славы, рекордов и пристальному вниманию прессы. Частично он был вдохновлён поездкой Lorde в Антарктиду.

Разумеется, решение радикально сменить музыкальный стиль пришлось по душе далеко не всем. Однако среди лавины негативных отзывов всё же появлялись те, кто высоко отзывался о смелости артистки идти против ожиданий и искать себя в разных жанрах. Уважение критиков вызвало и то, что Lorde начала говорить о том, как важно беречь экологию и ощущение внутреннего покоя. Не растеряв ни капли своей славы, певица смогла стать кем-то больше, чем «очередная поп-певица, штампующая хиты».

Mary Gu — талантливая девушка из неблагополучной семьи

История успеха Марии Гусаровой, укоротившей имя и фамилию до броского псевдонима Mary Gu, доказывает, что прошлый опыт человека не определяет его будущее. Мария росла в небольшом городке Похвистнево в Самарской области, воспитывала её бабушка. Оба родителя Mary Gu были наркозависимыми, поэтому судьба девочки интересовала их мало.

Музыкой Мари увлеклась в пять лет. Тогда бабушка купила для неё фортепиано и отдала в музыкальную школу. Поначалу девочка освоила фортепиано, затем — вокальное мастерство. В обучении Мари была столь усердна, что некоторое время даже преподавала пение детишкам помладше. Высшее музыкальное образование она получила в Самарском государственном институте культуры.

Ещё на третьем курсе Mary Gu начала выкладывать в интернет каверы на песни различных артистов. Артистка безуспешно пыталась пробиться в женское поп-трио SEREBRO, созданное продюсером Максимом Фадеевым, и на телешоу «Голос». Неудачи не сломили дух талантливой артистки, и её старания увенчались успехом. В 2020-м с ней связались представители лейбла Warner Music Russia и предложили полноценный контракт. С тех пор основой творчества Mary Gu служат песни её собственного сочинения. О явном таланте певицы высоко отзывалась даже требовательная Лариса Долина. Представить лучшую похвалу для молодого артиста нелегко.

Aurora — популярная артистка, которая вдохновляется природой

© Соцсети Aurora

Норвежская певица Аврора Акснес была одной из первых, кому удалось построить музыкальную карьеру, начав с выкладывания песен в интернет. Ещё в детстве в ней проснулся интерес к традиционной скандинавской культуре: фольклорным напевам, а также предметам одежды. Хотя эти хобби вызывали у сверстников Авроры неподдельный интерес, в их обществе будущей певице было некомфортно. От общения с ними девочка скрывалась в лесу.

С первых моментов триумфа Аврора давала ясно понять, что блеск и слава шоу-бизнеса её не привлекают. В 2015-м, вскоре после релиза дебютного мини-альбома Running With The Wolves, Аврора выступила на концерте в честь Нобелевской премии мира. В 2016-м певица выпустила первый лонгплей: несмотря на то что фолк-музыка редко попадает в чарты, All My Demons Greeting Me As Friend возглавил норвежский рейтинг альбомов и попал в топ-50 нескольких европейских стран. В лонгплей вошла композиция Runaway: в 2021-м она завирусилась в TikTok и в итоге стала самой коммерчески успешной в дискографии артистки.

В прошлом году Аврора выпустила пятый студийный альбом What Happened To The Heart. В нём артистка затронула философскую, но важную тему границы между сердцем и разумом. В его текстах она рассуждала о глобальном потеплении, исцеляющей силе любви и том, как важно быть открытым миру. Также артистка приняла участие в коллаборации с металкор-группой Bring Me The Horizon: её голос можно услышать в треке Limousine. Фронтмен коллектива Оливер Сайкс отмечал, что Аврора — редкая поп-звезда, которая говорит о чём-то важном. Она не выпускает хиты исключительно о том, как её «в очередной раз подвёл возлюбленный».

Артистку также отличает недюжинная творческая смелость. Это касается не только её сценического образа, но и музыки. Начав карьеру с атмосферного фолка, Аврора успела опробовать себя в создании танцевальных поп-хитов и рейве, а ещё обещала выпустить метал-альбом.

