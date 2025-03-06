Леди Гага рассказала, как жених вдохновил её на создание трека Blade of Grass

Американская поп-певица Леди Гага поделилась историей, вдохновившей её на написание песни Blade of Grass. Она связана с её женихом, бизнесменом Майклом Полански. Трек войдёт в альбом Гаги MAYHEM, релиз которого состоится 7 марта.

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Однажды Полански спросил Леди Гагу, как бы она хотела, чтобы он сделал ей предложение. Как вспоминает певица, они тогда находились на заднем дворе дома, поэтому она ответила ему: «Просто возьми травинку и намотай её на палец». После этого она написала трек Blade of Grass (в пер. на русский — «Травинка»). Слова артистки приводит издание Billboard.

Полански сделал предложение Гаге в апреле 2024 года. В ранних интервью артистка отмечала, что Полански помог написать ей около семи песен, включая сингл Disease. В нём он указан как один из авторов.

До этого Леди Гага призналась, что старалась не придавать альбому MAYHEM конкретную стилистику.

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